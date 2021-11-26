Пошлина на вывоз пшеницы превысила $80

Пошлина растет вслед за ценой пшеницы на FOB «Русагротранс»

Пошлина на экспорт пшеницы с 1 по 7 декабря увеличится с $78,3/т до $80,8/т, следует из данных Минсельхоза. Размер пошлины на ячмень вырастет с $65,3 до $68,3 за тонну, на кукурузу — c $53,6 до $54,3 за тонну. Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен. На пшеницу цена составила $315,5 за тонну ($311,9 неделей ранее), на ячмень — $282,6 ($278,3), на кукурузу — $262,7 ($261,6) за тонну.



Новый показатель пошлины высокий, сказал «Агроинвестору» председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. Однако, по его словам, в условиях продолжающегося роста мировых цен эта ставка комфортная. «Не думаю, что объемы экспорта на этом фоне снизятся, скорее наоборот, мы ожидаем некоторого увеличения темпов продаж. В том числе из-за стремления наших традиционных покупателей — Турции и Египта — наверстать темпы закупок до среднегодовых», — считает он.



По словам Зернина, другим важным фактором повышения темпов вывоза может стать ожидание введения квоты во втором полугодии. «В прошлом сезоне темпы экспорта резко возросли на подобных ожиданиях. Многие небольшие экспортеры тогда решили не рисковать и вывезти законтрактованные объемы до введения количественных ограничений», — напомнил он.



Другим мотивирующим фактором, по его словам, может стать анонс повышения экспортной пошлины при достижении мировых цен триггерного значения. «Было озвучено $400/т на базисе FOB, но мы не исключаем введения нескольких пороговых значений, целесообразных для сглаживания ценовых колебаний на внутреннем рынке», — сказал Зернин. Стоимость российской пшеницы в глубоководных портах сейчас составляет 17 тыс. руб. за тонну, на мелководье — 15,7 тыс. руб. за тонну, добавил он.



Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский сказал «Агроинвестору», что пошлина растет вслед за ценой пшеницы на FOB, которая уже достигла $340 за тонну. «Мы ожидаем, что в ноябре экспорт пшеницы составит около 3,2-3,3 млн т, включая страны ЕАЭС. В декабре возможен рост до 3,6-3,7 млн т против 4,2 млн т в прошлом году», — прогнозирует эксперт. Причиной этого он назвал высокий спрос со стороны стран-импортеров (Иран, Турция, Алжир, Эфиопия) на российскую пшеницу. Рост цен характерен в основном для южных регионов, ориентированных на экспорт, тогда как в остальных регионах цены в целом стабильны, уточнил Павенский.



По предварительной оценке руководителя аналитического департамента Российского зернового союза Елены Тюриной, в ноябре будет экспортировано около 2,8 млн т пшеницы, 370 млн т ячменя и 295 т кукурузы — суммарно примерно 3,5 млн т зерновых. По ее данным, в целом по зерну показатели меньше, чем в октябре, на 15%, по пшенице они упали на 18%, по ячменю — на 13%. По кукурузе, наоборот, отмечен рост на 29% по сравнению с октябрем.



Если сравнивать с показателями прошлого года, то объем экспорта зерна в этом месяце сократится на 46%, сказала Тюрина «Агроинвестору». По ее данным, в ноябре 2020 года на внешние рынки было отгружено 6,4 млн т пшеницы — сокращение составило почти 50%. Также наблюдается снижение вывоза ячменя почти на 48%. По кукурузе экспорт вырос на 48% по сравнению с ноябрем 2020 года. «Ежедневные отгрузки продолжили уменьшаться, эта тенденция отмечается с начала сезона. Если в октябре 2021 года мы в среднем грузили по 131 тыс. т в сутки, в том числе 110 тыс. т пшеницы, то в ноябре отгрузки зерна составили 115 тыс. т», — рассказала Тюрина.



По ее оценке, за первые пять месяцев сезона Россия экспортировала 22,5 млн т зерна, в том числе 20 млн т пшеницы. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона: по зерновым сокращение составило 14%, по пшенице на 10%. «При экспортном потенциале зерновых в 45 млн т мы уже экспортировали почти 50% всего объема. При экспортном потенциале пшеницы в 35 млн т вывезено 57,5%, по ячменю мы экспортировали 42% от объема, по кукурузе — 23%», — подсчитала Тюрина.



По ее мнению, главным фактором сокращения экспорта является пошлина, которая с начала сезона выросла более, чем на 40%. «Пошлина ведет к повышению российской цены на FOB. Причем, непонятно, кто за кем тянется. Я думаю, что мировой рынок больше тянется за нашей экспортной ценой, потому что есть четкое понимание, что без нашей пшеницы мировой рынок не проживет», — рассуждает Тюрина. Она отметила, что сейчас закупки активизировались даже со стороны стран, которые раньше не закупали российскую пшеницу, например, Алжира. «Думаю, что этот тренд будет продолжаться. Потенциальные объемы экспорта на оставшийся период сезона у нас небольшие, и я предполагаю, что мы будем наблюдать активный экспорт до периода введения квоты с 15 февраля», — заключила она.

