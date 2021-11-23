Цены на пшеницу продолжили расти

Экспорт зерна на треть меньше, чем в прошлом сезоне М. Стулов

На прошлой неделе экспортные цены на российскую пшеницу снова росли на фоне высокого спроса со стороны импортеров, сообщает Reuters. Так, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), цена тонны пшеницы с протеином 12,5% с поставкой в первой половине декабря увеличилась на $6 до $334/т (FOB). Аналитический центр «СовЭкон» зафиксировал рост стоимости на $5 до $337 за тонну FOB.



Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский сказал «Агроинвестору», что цены на пшеницу с протеином 12,5% растут, и достигли $338/т FOB Новороссийск с поставкой в декабре, прибавив за неделю $11. Причиной этого эксперт назвал рост стоимости агрокультуры в странах-конкурентах и высокий спрос со стороны импортеров (тендеры со стороны Алжира, Египта, Турции). «Росту цен на мировом рынке способствовали новости о дождях в восточных регионах Австралии и риски существенного ухудшения качества нового урожая пшеницы», — отметил он.



Мировой рынок «переваривает информацию о триггерной цене $400 за тонну на FOB Новороссийск», прокомментировал «Агроинвестору» председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. «Мы оцениваем как высокую вероятность достижения этого ценового уровня. После этого правительство поменяет соотношение в формуле расчета плавающей пошлины в сторону повышения. Вот тогда темпы экспорта серьезно снизятся», — считает он.



Экспортная пошлина на пшеницу с 24 ноября повысится с $77,1 до $78,3 за тонну, сообщал ранее Минсельхоз. Пошлина на ячмень снизится с $66 до $65,3 за тонну, на кукурузу — c $62,9 до $53,6 за тонну. Новые ставки будут действовать по 30 ноября. Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен. На пшеницу цена составила $311,9 за тонну ($310,2 неделей ранее), на ячмень — $278,3 ($279,3), на кукурузу — $261,6 ($274,9) за тонну.



На прошлой неделе Алжир закупил 250 тыс. т российской пшеницы с поставкой в декабре. По мнению аналитиков «СовЭкона», это стало еще одной причиной очередного повышения цен. «После недавнего повышения цен в других странах-производителях российская пшеница восстановила свою конкурентоспособность, поддержку рынку оказала и победа на алжирском тендере», — говорится в обзоре центра. В ближайшие месяцы «СовЭкон» ожидает продолжения роста на мировом рынке пшеницы, который поддержит котировки внутри страны.



По данным «СовЭкона», на внутреннем рынке цена на пшеницу 3-го класса выросла на 125 руб. до 15,2 тыс. руб./т, 4-го класса — на 150 руб. до 15,2 тыс. руб./т с самовывозом для европейской части России. По словам Зернина, на мелководье цена российской пшеницы составляет 17 тыс. руб. за тонну, в глубоководных портах — 15,7 тыс. руб. за тонну.



На внутреннем рынке в южных регионах наблюдается увеличение цен вслед за уровнями FOB, но в меньшей степени: цены CPT выросли на 300 руб. до 17,3 тыс. руб. за тонну без НДС, рассказал Павенский. По его словам, цены остаются ниже прошлого года (18 тыс. руб. за тонну). В остальных регионах цены стабильны. В частности, в Центре они находятся на уровне около 15,4 тыс. руб. за тонну EXW без НДС, цены также несколько ниже значений прошлого года.



С начала сезона-2021/22 по 18 ноября экспорт зерна из России составил 14,1 млн т, что на 34% меньше, чем за аналогичный период прошлого сельхозгода. Из них 12,1 млн т пришлось на пшеницу, что также на 34% ниже прошлогоднего, вывоз ячменя составил 1,58 млн т — на 42% меньше, кукурузы — 0,4 млн т (-13%), сообщил «СовЭкон» со ссылкой на данные ФТС. Центр оценивает экспорт зерна в ноябре на уровне 3,9 млн т включая 3,2 млн т пшеницы. По оценке Минсельхоза, вывоз зерна в сезоне-2021/22 составит 45-48 млн т.



По данным Зернина, с начала сезона к 21 ноября Россия экспортировала 19 млн т зерна. В прошлом году на аналогичную дату было вывезено 24 млн т. «Думаю, что в ноябре отставание к прошлому году будет нарастать, но невысокими темпами», — прогнозирует он. По прогнозу Павенского, в ноябре экспорт пшеницы может составить около 2,9 млн т с учетом вывоза в страны ЕАЭС против 3,3 млн т в октябре.

