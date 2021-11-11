Формулы расчета экспортных пошлин могут изменить

В первом полугодии 2022 года планируется введение тарифной квоты на вывоз зерновых wikimedia.org

В случае заметного роста мировых цен на пшеницу — до $400 за тонну и более — формула расчета плавающей экспортной пошлины будет пересмотрена в сторону увеличения. Об этом министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сказал в ходе совещания президента Владимира Путина с правительством. Это же относится к масличным и подсолнечному маслу: в случае резкого роста цен на подсолнечник внутри страны и мировых цен на масло демпферную пошлину пересмотрят.



Кроме того, для обеспечения потребностей внутреннего рынка в первом полугодии 2022 года планируется введение тарифной квоты на вывоз зерновых и отдельно — на пшеницу. Размер квоты будет установлен в конце года с учетом уточненного объема урожая, а также темпов экспорта в первом полугодии текущего сезона.



Фактически, речь идет о донастройке механизма ценового демпфера, говорит председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. «Минсельхоз совместно с другими ведомствами действует на опережение и отрабатывает сценарий, когда цена FOB на российское зерно превысит планку в $400/т, — прокомментировал он «Агроинвестору». — К сожалению, не исключено, что в сложившейся ситуации энергетического кризиса в Европе и снижения объема предложения минеральных удобрений на мировом рынке некоторые страны — экспортеры сельхозпродукции будут вынуждены пересмотреть прогнозы урожая в сторону понижения, что приведет к росту мировых цен на базовые продукты питания, включая зерно».



По мнению Зернина, вариантов изменения формулы расчета пошлины не так много. Первый — понижение необлагаемого пошлиной порога, который сейчас составляет $200 для пшеницы и $185 для ячменя и кукурузы. Второй вариант — пересмотр соотношения 30/70, когда в виде пошлины будет взиматься не 70% от превышения актуальной цены экспортного контракта над необлагаемым порогом, а больше.



Что касается сроков введения квоты на вторую половину сезона-2021/22, то Зернин не ожидает их раньше середины февраля, как это было и в прошлом сезоне. «Дело в том, что свод и сверка экспортной статистики требует определенного времени. 15 февраля — разумный срок, приемлемый как для государства, так и для экспортеров», — сказал он.



Кроме того, в ходе совещания Патрушев сообщил, что для обеспечения внутреннего рынка рассматривается возможность введения тарифной квоты на ввоз сахара и сахара-сырца в следующем году. При этом он отметил, что в случае дальнейшего сдерживания цен на сахар есть риски переориентации производителей сахарной свеклы на более рентабельные агрокультуры, в том числе зерновые и масличные. «Подобного развития событий допустить нельзя. Мы считаем, что дальнейшие решения в сахарной отрасли должны быть направлены на сохранение экономического стимула для стабильного производства сахарной свеклы и сахара», — подчеркнул министр.



Также глава агроведомства отметил, что для поддержки мясоперерабатывающей промышленности и стабилизации цен на мясную группу Минсельхоз предложил установить тарифную льготу на импорт замороженной свинины (до 100 тыс. т) и говядины (до 200 тыс. т). Это решение рассмотрено и поддержано подкомиссией по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию. Как уточняется на сайте Минэкономразвития, льгота в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины на говядину будет действовать весь следующий год, на свинину — с 1 января по 30 июня. Условием для применения льготы будет целевое назначение — переработка мяса на территории России (по аналогии с действующей тарифной квотой на ввоз белого сахара).

