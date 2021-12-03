Россия снижает экспорт пшеницы

С учетом нынешних экспортных цен пошлина во второй половине декабря может превысить $90 за тонну flickr.com

Экспорт пшеницы в ноябре оказался ниже среднего значения для этого месяца за пять лет, следует из мониторинга аналитического центра «Русагротранса». По словам руководителя центра Игоря Павенского, было отгружено около 2,95 млн т, включая страны ЕАЭС, против 3,5 млн т в среднем с 2016-го по 2020 годы. За последние пять лет более низкие объемы фиксировались в ноябре 2016-го и 2019 годов (2,7 млн и 2,65 млн т соответственно).



Однако, по словам эксперта, в декабре экспорт может увеличиться до 3,6-3,8 млн т на фоне роста спроса со стороны основных стран-импортеров. В декабре 2020 года экспорт составил 4,15 млн т. Несмотря на постоянное повышение мировых цен на зерно, фиксируемые ценовые уровни в основных регионах России остаются стабильными, продолжает Павенский. Так, за последний месяц колебания цен в Центре, Поволжье и Сибири не превышали 3%.



Наименьшую динамику показали регионы Поволжья, где цена пшеницы 4-го класса (EXW) на 30 ноября остановилась на уровне 14,7 тыс. руб./т без НДС. В Сибири цены установились на отметке 15 тыс. руб./т, в Центре — 15,5 тыс. руб./т. «Стабильные уровни цен сохранялись на фоне растущей пошлины и снижения закупочной активности со стороны внутренних потребителей в ноябре», — пояснил Павенский. Цены на Юге, по слова эксперта, составляют 16,2 тыс. руб. за тонну (EXW) и 18 тыс. руб. (CPT Новороссийск). С октября и ноября рост составил в среднем 1,1 тыс. руб. за тонну.



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что экспорт зерна с начала сельхозгода по 2 декабря составил 20,3 млн т. В прошлом году к этой дате было вывезено 25,9 млн т. «Думаем, что в декабре темп вывоза сохранится примерно на уровне 80% от прошлого года», — добавил он.



Между тем, Россия снова повышает пошлину на вывоз пшеницы. Так, с 8 декабря по 14 декабря она вырастет с $80,8 до $84,9 за тонну, следует из материалов Минсельхоза. Пошлина на ячмень увеличится с $68,3 до $75,1 за тонну, пошлина на кукурузу останется прежней — $54,3 за тонну. Размер пошлин рассчитывается на основе индикативных цен. Для пшеницы цена составила $321,3 за тонну ($315,5/т неделей ранее), для ячменя — $292,3 за тонну ($282,6/т), для кукурузы — $262,7 за тонну, как и неделей ранее.



Представитель аналитической компании «ПроЗерно» сказал «Агроинвестору», что экспорт зерна в ноябре будет примерно на уровне октября-ноября — не менее 3 млн т. Говоря об экспортных ценах, он напомнил, что с октября цены на мукомольную пшеницу непрерывно растут. «На прошлой неделе впервые за два месяца цена на пшеницу с протеином 12,5% на FOB Черное море упала до $338 за тонну. На сегодняшний день стоимость составляет $340 за тонну. В прошлую пятницу показатель составлял $348», — сравнил представитель «ПроЗерна». Стоимость ячменя остается достаточно стабильной, продолжает он, — $298 за тонну, кукурузы — $279 за тонну.



По оценке эксперта, пошлина на пшеницу будет увеличиваться и дальше, и в конце декабря может превысить $90 за тонну, в январе — $95 за тонну. «Вырастет ли показатель до $100 за тонну — пока сказать сложно», — добавил представитель «ПроЗерна». Зернин считает, что с учетом нынешних экспортных цен пошлина во второй половине декабря «точно перейдет $90 за тонну».

