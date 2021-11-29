Цены на пшеницу растут шесть недель подряд

Участники рынка стараются заключать спотовые контракты в условиях растущих экспортных пошлин Pixabay

На прошлой неделе экспортные цены на российскую пшеницу росли шестую неделю подряд в условиях сохраняющегося высокого спроса со стороны импортеров и на фоне ралли на мировых площадках в начале прошлой недели, сообщает Reuters. Так, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), цена тонны пшеницы с протеином 12,5% с поставкой в первой половине декабря увеличилась на $6 до $340/т (FOB). Аналитический центр «СовЭкон» зафиксировал рост стоимости на $6 до $343 за тонну FOB.



Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский сказал «Агроинвестору», что ситуация по сравнению с прошлой неделей не изменилась. 26 ноября он рассказывал, что цены на пшеницу с протеином 12,5% достигли $340/т FOB. По его оценке, в ноябре экспорт пшеницы составит около 3,2-3,3 млн т, включая страны ЕАЭС. В декабре возможен рост до 3,6-3,7 млн т против 4,2 млн т в прошлом году. Причиной этого Павенский называл высокий спрос со стороны стран-импортеров (Иран, Турция, Алжир, Эфиопия) на российскую пшеницу.



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин подтверждает, что ситуация на рынке изменилась несильно. По его данным, дешевле $350,85 за тонну пшеницы FOB на вторую декаду января не предлагает никто. «Импортеры сейчас наверстывают отставание. Наглядный пример этому — сегодняшний тендер GASC», — сказал он «Агроинвестору».



По данным Минсельхоза, пошлина на экспорт пшеницы с 1 по 7 декабря увеличится с $78,3/т до $80,8/т. Размер пошлины на ячмень вырастет с $65,3 до $68,3 за тонну, на кукурузу — c $53,6 до $54,3 за тонну. Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен. На пшеницу цена составила $315,5 за тонну ($311,9 неделей ранее), на ячмень — $282,6 ($278,3), на кукурузу — $262,7 ($261,6) за тонну.

Аналитики «СовЭкона» отметили, что Россия «слегка меняет расчет экспортной пошлины». Теперь контракты будут исключаться из расчета индекса цен после исполнения. Раньше такие контракты оставались в базе расчета индекса до окончания периода поставки, установленного экспортером во времени регистрации контракта.



По данным «СовЭкона», на внутреннем рынке цена на пшеницу 3-го класса выросла на 75 руб. до 15,3 тыс. руб./т, 4-го класса — на 75 руб. до 15,2 тыс. руб./т с самовывозом для европейской части России. По словам Зернина, на мелководье цена российской пшеницы составляет 17 тыс. руб. за тонну, в глубоководных портах — 15,7 тыс. руб. за тонну.



Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько отметил, что участники рынка стараются заключать преимущественно спотовые контракты в условиях растущих экспортных пошлин. Эксперт сказал «Агроинвестору», что цены на вывоз пшеницы «особо не растут». «Они увеличиваются, но бурного роста не наблюдается. В последние несколько дней отмечается, скорее, стабилизация, а не увеличение. Сегодня пройдет тендер GASC, мы видим, что там все в пределах компенсации ежемесячной стоимости хранения», — прокомментировал Рылько.



По данным Минсельхоза, экспорт зерна из России с начала сельхозгода по 25 ноября снизился на 24,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 18 млн т. В том числе вывоз пшеницы составил 15,3 млн т (-23,1%), ячменя — 2 млн т (-34%), кукурузы — 0,6 млн т (-14,1%). «СовЭкон» оценивает экспорт зерна в ноябре на уровне 3,7 млн т включая 3,2 млн т пшеницы. По данным Рылько, в ноябре, скорее всего, экспорт пшеницы будет ниже, чем в октябре и составит 2,5-2,6 млн т. «Это связано, в том числе, с погодными условиями. Отгрузка с черноморских портов резко притормозила. Также оказывает влияние экспортная пошлина на зерно», — пояснил он.



По данным Зернина, с начала сезона к 28 ноября Россия экспортировала 19,9 млн т зерна. В прошлом году на аналогичную дату было вывезено 25,4 млн т. «Думаю, что в ноябре отставание к прошлому году будет нарастать, но невысокими темпами», — прогнозирует он. По предварительной оценке руководителя аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елены Тюриной, в ноябре будет экспортировано около 2,8 млн т пшеницы, 370 тыс. т ячменя и 295 тыс. т кукурузы — суммарно примерно 3,5 млн т зерновых. Между тем, президент РЗС Аркадий Злочевский считает, что при экспортном потенциале 46 млн т зерна в этом сезоне будет вывезено около 42 млн т, включая 33 млн т пшеницы, сообщает ТАСС. Судя по нынешним темпам отгрузок и в условиях регулирования рынка экспортный потенциал может быть не реализован, отметил он. Если это произойдет, то переходящий запасы к концу сезона превысят 27 млн т.

