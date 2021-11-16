Экспортные цены на пшеницу на прошлой неделе снова выросли

Рост цен — реакция мирового рынка на возможные изменения в расчете российской экспортной пошлины и введение квоты ​ ztkt.ru

На прошлой неделе экспортные цены на российскую пшеницу выросли вместе с мировыми площадками. Reuters со ссылкой на данные аналитического центра «СовЭкона» пишет о росте цен за прошедшую неделю на $5 до $332/т, Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) зафиксировал удорожание пшеницы с 12,5% протеина с поставкой в ноябре из черноморских портов на $2 до $328/т.



Мировые цены увеличились на фоне новостей из России о возможном изменении расчета формулы экспортной пошлины в случае значительного роста цен на пшеницу (от $400/т и выше) и введения квот, пояснил «Агроинвестору» гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. «На мой взгляд, реакция рынка на эти слова была излишне эмоциональной и нервной <...>. За прошлую неделю цены проделали такой кульбит: сначала резко выросли, а потом снизились по причине отсутствия спроса», — говорит Рылько. К концу прошлой недели цены «съехали вниз» почти на столько же, на сколько выросли, добавил он. По данным Refinitiv на 15 ноября, средняя цена на пшеницу с протеином 12,5% составила $332,5/т FOB Новороссийск и не изменилась по сравнению с 12 ноября. По данным Союза экспортеров зерна, цены на пшеницу с поставками в декабре (FOB) составляют $330/т, в ноябре — $​326-328/т.



Любые заявления о возможных дополнительных ограничениях экспорта или ужесточении уже действующих правил игры, учитывая вклад России в глобальную торговлю зерном и пшеницей, получают отзыв от мирового рынка: ситуация становится более напряженной, что ведет к росту цен, говорит вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут. Можно прогнозировать, что нынешние мировые цены — это не предел, и они, скорее всего, еще могут увеличиться, считает он.



«Изменения вероятны тогда, когда станет известно, сколько реально посеяли озимых, в каком они состоянии у нас, в Европе и в США. Если оно окажется хорошим, то можно будет ждать стабилизации и даже снижения цен», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут. В случае неудовлетворительного состояния озимых все будет сложнее, потому что ресурсы для производства зерновых дорожают ввиду глобальных причин, и, следовательно, цены на зерно также будут расти. «А надеяться на то, что какие-то наши действия позволят жить автономно от мирового рынка, по-моему, достаточно наивно. Можно, конечно, для этого весь экспорт запретить, но тогда производство внутри страны упадет из-за отсутствия стимулов, и придется уже решать эту проблему», — рассуждает Корбут.



Если исходить из нашей постоянно растущей экспортной пошлины, то и цены на пшеницу должны увеличиваться, считает Рылько. Кроме того, их также подогревают «панические» закупки госкомпаний из разных стран — египетский GASC, Алжир также сейчас может вернуться к закупкам. «Но, на мой взгляд, мы постепенно подходим к пику сезона. К концу прошлой недели произошла очередная заминка, и цены даже немного снизились. Каким будет этот пик — $230/т или, допустим, $360/т — сказать пока сложно, потому что ситуация определяется не только и не столько внутриотраслевыми факторами, а общековидной ситуацией в мире», — говорит Рылько. Он также обращает внимание на то, что нельзя не учитывать хорошие урожаи в Аргентине и Австралии.



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На внутреннем рынке пшеница 3-го класса на прошлой неделе стоила 15,1 тыс. руб./т (плюс 200 руб.), 4-го — 15,05 тыс. руб./т (плюс 250 руб.) с самовывозом для европейской части страны.

С начала сезона по 11 ноября Россия экспортировала 13,1 млн т зерна, что на 35% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона, сообщает «СовЭкон» со ссылкой на официальную таможенную статистику. Экспорт пшеницы при этом составил 11,3 млн т, что на 34% меньше прошлогоднего уровня, ячменя — 1,49 млн т (минус 44%), кукурузы — 0,32 млн т (минус 26%). «СовЭкон» оценивает поставки зерна в ноябре на уровне 3-3,6 млн т, годом ранее они составляли 4,3 млн т, а средний уровень последних трех лет равен 3,5 млн т. Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что с начала сезона по 15 ноября Россия отгрузила 18,44 млн т зерна, в то время как за аналогичный период прошлого года объем поставок составлял 22,97 млн т.



Корбут напоминает, что таможенная статистика не учитывает экспорт в санкционные страны (Иран, Сирия и др.), поэтому отгрузки будут больше, чем по официальным данным, так что снижение экспорта нельзя назвать катастрофическим. По словам Рылько, нагнать показатели экспорта прошлого года нам уже не удастся, да и не нужно. Сокращение будет довольно серьезным из-за сочетания более низкого урожая с высокой пошлиной. В ИКАР оценивают объемы вывоза пшеницы в этом сезоне примерно в 32 млн т, всего зерна — в 41 млн т.



«Политика плавающей пошлины постоянно сдерживает цены реализации для сельхозпроизводителей и не стимулирует их к продажам. Они не могут снижать цены, видя, как растет стоимость ресурсов, и не совсем понимают, что и как происходит в нашей аграрной политике», — говорит Корбут. По его мнению, экспортные отгрузки могли бы увеличиться, но в первом полугодии 2022-го ожидается введение квоты на экспорт. И сейчас важен ее объем, потому что одновременное действие количественных и ценовых ограничений экспорт стимулировать не может.

