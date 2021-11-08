Экспортные цены на пшеницу продолжили расти

С начала сезона по 28 октября экспорт зерна составил 12,3 млн тонн М. Стулов

Экспортные цены на российскую пшеницу на прошлой неделе продолжили рост вслед за динамикой мировых площадок, а также благодаря нескольким зерновым тендерам, продемонстрировавшим спрос импортеров, сообщает Reuters. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), пшеница с протеином 12,5% с поставкой в конце ноября в черноморских портах за неделю подорожала на $2 до $326/т (FOB Новороссийск). Аналитический центр «СовЭкон» зафиксировал рост цены этого класса пшеницы на $2 до $327 за тонну.



Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что, по его мнению, $326/т — самая правильная цена, так как реального высокого спроса на пшеницу нет. «Никто не хочет продавать дешевле, чем за $330/т, но спроса на этом уровне не наблюдается», — рассказал эксперт. Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что цена пшеницы на ноябрь — первую декаду декабря составляет $325-328 за тонну FOB.



На внутреннем рынке цена на пшеницу 3-го класса увеличилась на 50 руб. до 14,9 тыс. руб./т, 4-го — на 75 руб./т до 14,8 тыс. руб./т с самовывозом для европейской части России, говорится в сообщении «СовЭкона». По данным Зернина, стоимость российской пшеницы в глубоководных портах составляет 15,9 тыс. руб./т, на мелководье — 15,1 тыс. руб. за тонну. Рылько отметил, что на внутреннем рынке ситуация стабильная. «В нерабочие дни отгрузки не замедлялись, серьезный прирост идет на Азовском направлении», — добавил эксперт.



С начала сезона-2021/22 по 28 октября экспорт зерна составил 12,3 млн т, что на 34% меньше, чем за аналогичный период прошлого сельхозгода. В том числе отгрузки пшеницы были на уровне 10,6 млн т — на 32% ниже прошлогоднего, вывоз ячменя составил 1,42 млн т — на 43% меньше, кукурузы — 0,2 млн т (-43%), сообщил «СовЭкон» со ссылкой на данные ФТС. Оценка центра по экспорту пшеницы в октябре — 3,9 млн т, из которых 3,4 млн т составляет пшеница. Рылько ожидает, что в ноябре вывоз пшеницы составит 3 млн т, как и в октябре.



«СовЭкон» понизил прогноз экспорта пшеницы в этом сезоне на 0,3 млн т до 34 млн т, сообщает Reuters. В целом вывоз зерна ожидается на уровне 43,8 млн т — на 0,6 млн т меньше, чем в предыдущем прогнозе центра. Среди причин корректировок — более скромные ожидания урожая и текущие более низкие темпы экспорта.

Пошлина на экспорт пшеницы с 10 ноября по 16 ноября увеличится с $67 до $69,9 за тонну, сообщал ранее Минсельхоз. Пошлина на ячмень вырастет с $42,6 до $54,8 за тонну, на кукурузу — c $49,7 до $50,1 за тонну. Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен. На пшеницу цена составила $299,9/т ($295/т неделей ранее), на ячмень — $263,6/т ($245,9/т), на кукурузу — $256,6/т ($256/т). Зернин тогда отмечал, что пошлина может превысить $80 за тонну.



В конце октября Минсельхоз понизил прогноз сбора зерна в этом году со 127,4 млн т до 127 млн т в бункерном весе. В чистом весе урожай составит более 123 млн т. Рылько тогда говорил «Агроинвестору», что, по его прогнозу, урожай зерна в этом году составит 119,5-121,7 млн т, в том числе 75-75,6 млн т пшеницы. Представитель аналитической компании «ПроЗерно» говорил «Агроинвестору», что компания повысила прогноз урожая зерна до 121,8 млн т, тогда как в сентябре она ожидала сбор на уровне 120,4 млн т. В октябре был повышен прогноз по кукурузе с 14,3 млн т до 14,9 млн т. По пшенице оценка выросла с 75,6 млн т до 76,4 млн т.

