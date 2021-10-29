Экспортная пошлина на пшеницу продолжает расти

Мировой рынок смирился с повышением цен на зерно Русагротранс

Пошлина на экспорт пшеницы с 10 ноября по 16 ноября увеличится с $67 до $69,9 за тонну, следует из данных Минсельхоза. Пошлина на ячмень вырастет с $42,6 до $54,8 за тонну, на кукурузу — c $49,7 до $50,1 за тонну. Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен. На пшеницу цена составила $299,9/т ($295/т неделей ранее), на ячмень — $263,6/т ($245,9/т), на кукурузу — $256,6/т ($256/т).



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что пошлина ожидаемо приблизилась вплотную к отметке $70 за тонну. «Сейчас уже можно сказать, что это не предел. На рынке заключаются сделки в районе $320 за тонну, а значит мы еще увидим пошлину $80 и выше, — прогнозирует он. — При этом уже очевидно, что мировой рынок смирился с ростом цен на зерно, крупнейшие страны-импортеры похоронили надежды на коррекцию. Последний тендер GASC закрылся с ценами FOB в диапазоне $327-328,7 за тонну с поставкой в первой декаде декабря».



Примечательно, что половину лотов — три из шести — выиграло российское зерно, отметил Зернин. По его словам, запасы стран-конкурентов постепенно стали иссякать, и Россия начала отыгрывать свои позиции на крупнейшем зерновом рынке мира. На ближайшие месяцы он прогнозирует «ставшее традиционным» отставание в отгрузках на 20-25% к объемам прошлого сезона, что уже не так критично, как в начале сезона.



По словам руководителя аналитического департамента Российского зернового союза Елены Тюриной, за неделю аргентинская пшеница подорожала на 3,7% до $307 за тонну, французская — на 2,4% до $335 за тонну, SRW в США — на 5,3% до $339 за тонну, российская — на 3,3% до $324 за тонну FOB Новороссийск против $313,5/т неделей ранее. Индекс Союза экспортеров зерна, который дает среднюю цену CPT Новороссийск от крупных экспортеров, снизился на 1,8%. Стоимость пшеницы на аукционах МТБ упала на 2,7%. «Идет давление на рынок для снижения внутренней цены производителей. Конкурентоспособность относительно Франции сохранилась, несмотря на рост цены. Российская пшеница на 3,3% дешевле, чем французская», — рассказала Тюрина «Агроинвестору».



По ее словам, выручка экспортеров продолжает уменьшаться, что приводит к тому, что рентабельность внешних продаж сокращается, производители придерживают цену в ожидании более высокого спроса. Ежедневные отгрузки пшеницы сейчас составляют 107 тыс. т, что на 24% меньше, чем было в сентябре. Показатель по ячменю в октябре относительно сентября тоже снизился и составляет 12,5 тыс. т против 18,4 тыс. т. «По итогам октября я ожидаю экспорта пшеницы на уровне 3,2-3,3 млн т, что на 24% меньше, чем в октябре 2020 года, и на 40% ниже сентябрьского показателя. В сентябре с учетом Ирана и Сирии было отгружено 5,4 млн т», — заключила Тюрина.

