Экспортные цены на пшеницу продолжили повышаться

С начала сезона по 28 октября экспорт зерна составил 12,1 млн т flickr.com

Экспортные цены на российскую пшеницу на прошлой неделе продолжили рост на фоне повышения биржевых котировок в Чикаго и Париже, а также из-за спроса со стороны крупнейшего в мире импортера пшеницы — Египта, сообщает Reuters. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, пшеница с протеином 12,5% с поставкой в первой половине ноября в черноморских портах за неделю подорожала на $5 до $317/т (FOB). Цена контрактов с поставкой во второй половине ноября составила $324/т. Аналитический центр «СовЭкон» зафиксировал рост цены этого класса пшеницы на $9 до $325 за тонну.



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что, несмотря на рост мировых цен на российскую пшеницу с $303/т до $324/т за октябрь, закупочные цены экспортеров не последовали в том же направлении. «Причина в значительном увеличении пошлины. За указанный период на пшеницу она выросла с $57,8/т до $69,9/т. Еще одним значимым фактором снижения закупочных цен экспортеров является укрепление рубля, поддержку которому оказало повышение ключевой ставки Цетробанком сразу на 0,75 б. п. до 7,5%», — рассказал Зернин.



Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский сказал «Агроинвестиору», что стоимость пшеницы с поставкой в ноябре возросла до $320 за тонну (FOB), в том числе под влиянием растущего спроса со стороны стран-импортеров. «SAGO закупил сразу очень большой объем — 1,27 млн т, GASC проводит второй тендер за неделю, на предыдущем он приобрел 360 тыс. т, в том числе 180 тыс. т пшеницы из России», — рассказал эксперт.



На внутреннем рынке цена на пшеницу 3-го класса упала на 125 руб. до 14,8 тыс. руб./т, 4-го —на 175 руб./т до 14,7 тыс. руб./т с самовывозом для европейской части России, говорится в сообщении «СовЭкона». Согласно мониторингу внутренних цен Союза экспортеров зерна на 1 ноября, закупочные цены экспортеров на пшеницу в глубоководных портах снизились с 16,3 тыс. руб./т в начале октября до 15,6 тыс. руб./т в конце месяца. По данным Павенского, цены CPT Новороссийск остались на прежнем уровне — 16-16,2 тыс. руб./т без НДС.



Пошлина на экспорт пшеницы с 10 ноября по 16 ноября увеличится с $67 до $69,9 за тонну, сообщал ранее Минсельхоз. Пошлина на ячмень вырастет с $42,6 до $54,8 за тонну, на кукурузу — c $49,7 до $50,1 за тонну. Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен. На пшеницу цена составила $299,9/т ($295/т неделей ранее), на ячмень — $263,6/т ($245,9/т), на кукурузу — $256,6/т ($256/т). Зернин тогда отмечал, что пошлина может превысить $80 за тонну.

С начала сезона-2021/22 по 28 октября экспорт зерна составил 12,1 млн т, что на 33% меньше, чем за аналогичный период прошлого сельхозгода. В том числе отгрузки пшеницы были на уровне 10,5 млн т — на 32% ниже прошлогоднего, вывоз ячменя составил 1,4 млн т — на 43% меньше, кукурузы — 0,18 млн т (-44%), сообщил «СовЭкон» со ссылкой на данные ФТС. Оценка центра по экспорту пшеницы в октябре — 3,9 млн т, из которых 3,4 млн т составляет пшеница. По данным Павенского, экспорт в октябре, по предварительным данным, составил 3,2 млн т с учетом стран ЕАЭС (4,6 млн т год назад). «Вывоз всего зерна и зернобобовых с учетом стран ЕАЭС в октябре составил около 4,15 млн т против 5,73 млн т год назад. В ноябре, возможно, мы увидим несколько больший объем на фоне растущих цен», — рассказал эксперт.

