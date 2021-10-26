Цены на пшеницу достигли максимума за девять лет

Активность продаж остается невысокой Д. Гришкин

Цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% в глубоководных портах на прошлой неделе выросли на $3 до $316 за тонну (FOB), что является самым высоким уровнем с сезона-2012/13, говорится в сообщении аналитического центра «СовЭкон». По мнению экспертов, поддержку рынку оказывают более высокие мировые котировки и укрепление рубля.



По данным Международного совета по зерну, которые приводит Минсельхоз, цена на российскую пшеницу с протеином 12,5% (FOB Новороссийск) по состоянию на 21 октября составила $318 за тонну, увеличившись за неделю на $3 (на 1%). Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что российская пшеница в глубоководных портах достигает в цене 16 тыс. руб. за тонну, на мелководье — 15,1 тыс. руб. за тонну.



Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский сказал «Агроинвестиору», что условная цена спроса сохраняется на прежнем уровне около $313 за тонну FOB. Активность продаж, по словам эксперта, остается невысокой. «На фоне растущей пошлины CPT Новороссийск продолжил падать до 16-16,3 тыс. руб. за тонну без НДС, против 16,3-16,5 за тонну неделю назад. Но продажи по таким ценам малоактивны, — отметил он. — В основном акцент в реализации со стороны сельхозпроизводителей приходится на внутренних потребителей, а ценовые уровни с доставкой на предприятие схожи с уровнями спроса в порту».



Пшеница SRW в Чикаго за неделю подорожала на 3% до $277 за тонну, французская — на 1,4% до 280 евро за тонну ($326 за тонну), говорится в сообщении «СовЭкона». «Французская пшеница оставалась в восходящем тренде, достигнув новых максимумов контракта, SRW сломала нисходящий тренд на прошлой неделе и продолжила расти», — отметили аналитики центра.



Они считают, что существенное повышение ключевой ставки Центробанком делает российскую пшеницу менее конкурентоспособной в долларовом выражении. С сентября рубль укрепился на 4%. «Годовая инфляция в сентябре составила 7,4%, а индекс цен на продукты питания — 10,2%, — напомнил «СовЭкон». — Оба показателя увеличились более чем в два раза с сентября 2020 года. Среди прочего, это означает, что вероятность отмены или смягчения экспортной пошлины, на наш взгляд, остается низкой».



В краткосрочной перспективе аналитики центра прогнозируют дальнейшее укрепление рубля и ограниченное предложение на внутреннем рынке. По их мнению, это поможет российским ценам FOB продолжить рост. «На внутреннем рынке мы ждем в целом нейтральной динамики на фоне ожидания дальнейшего увеличения пошлин и вялого экспортного спроса», — говорится в сообщении центра.



Россия с начала сезона-2021/22 по 21 октября экспортировала 11,6 млн т пшеницы, что на 21,2% ниже показателя на аналогичную дату прошлого сезона, говорится в мониторинге Минсельхоза. По оперативным данным Федеральной таможенной службы (ФТС) без учета данных о взаимной торговле с государствами ЕАЭС за сентябрь и октябрь, всего в текущем сельхозгоду из России по состоянию на 21 октября было экспортировано 13,5 млн т зерновых, что на 24% ниже показателя за аналогичный период прошлого сезона. Поставки ячменя за рубеж снизились на 36,8% до 1,6 млн т, кукурузы — на 49,8% до 0,3 млн т. Прогноз экспорта пшеницы в октябре находится на уровне 2,9 млн т, к 24 октября отгружено около 2,2 млн т без учета стран ЕАЭС, рассказал Павенский. «С учетом стран ЕАЭС вывоз в этом месяце может достигнуть около 3,2 млн т», — прокомментировал эксперт.

