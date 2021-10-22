Минсельхоз снова повысил пошлину на вывоз пшеницы

Расчет пошлины привязан к итогам торгов на МТБ Pixabay

Пошлина на экспорт пшеницы с 27 октября по 2 ноября увеличится с $61,3/т до $67/т, следует из данных Минсельхоза. На ячмень пошлина снизится с $45,9 до $42,6 за тонну, на кукурузу, напротив, повысится с $48,4 до $49,7 за тонну. Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен. На пшеницу цена составила $295 за тонну ($287,6/т неделей ранее), на ячмень — $245,9 ($250,6/т), на кукурузу — $256 ($254,2/т) за тонну.



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что по состоянию на 21 октября из России было экспортировано 15,74 млн т зерна, что почти на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона. «Можно сказать, что демпфер работает и отсекает перегретое предложение. Обстановка на рынке рабочая. Мировой рынок постепенно адаптирует рост нашей пошлины, поэтому отгрузки продолжатся и в ноябре», — считает Зернин. По его словам, стоимость российской пшеницы в глубоководных портах составляет 16,05 тыс. руб. за тонну, на мелководье — 15,4 тыс. руб. за тонну.



По оценке руководителя аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елены Тюриной, цена на российскую пшеницу на торгах на Московской товарной биржи за неделю выросла на 1,2% до $294,5 за тонну. Расчет пошлины привязан к итогам торгов на МТБ. «Рост биржевых цен был ожидаемым, но нужно обратить внимание на то, что началась разноплановая динамика. Например, индекс Союза экспортеров зерна за неделю снизился на 1,4%, результаты аукционов НТБ упали на 1,5%. Идет сигнал о том, что рынок, видимо, перегрет», — сказала Тюрина «Агроинвестору».



По ее словам, за последнюю неделю цены на французскую пшеницу выросли на 2,8%, на американскую (SRW) — на 3,9%, на российскую (FOB) — показали снижение на 0,5% до $313,5 за тонну. «Все это привело к росту конкурентоспособности российской пшеницы на мировых рынках. Наша пшеница сейчас дешевле французской на 4%. Это сигнал, который показывает, что спрос на нашу пшеницу будет увеличиваться», — считает Тюрина. Россия перестала поставлять пшеницу в Пакистан, вывоз в Китай стал минимальным, Египет тоже снизил импорт из нашей страны. Лидером по закупкам российской агрокультуры стал Иран. «Активные продажи нашей пшеницы связаны именно с повышением спроса со стороны Ирана, который в октябре импортировал 900 тыс. т. Стоит отметить, что некоторые крупные экспортеры сделали поставки в эту страну преимущественными», — прокомментировала Тюрина.



С 1 по 22 октября Россия экспортировала 2,4 млн т пшеницы, 317 тыс. т ячменя, 103 тыс. т кукурузы, продолжает она. Ежедневные отгрузки пшеницы в октябре, по ее словам, составляли 111 тыс. т, ячменя — 14,4 тыс. т, кукурузы — 4,7 тыс. т. Указанные показатели ниже, чем были в сентябре: по пшенице — на 70 тыс. т (-39%), по ячменю снижение составило 22%, по кукурузе, наоборот, наблюдается рост в 2,2 раза.



Тюрина отметила, что данные Федеральной таможенной службы не учитывают сведения по Ирану и Афганистану, поэтому иногда весь объем экспорта не виден. В первые три месяца текущего сезона Иран импортировал около 4 млн т российской пшеницы, сказала эксперт. По ее оценке, всего с начала сезона из России было отгружено 18 млн т зерна, в том числе 16 млн т пшеницы, 1,8 млн т ячменя, 330 тыс. т кукурузы. По ее прогнозу, к концу месяца Россия выйдет на экспортные показатели прошлого года. В июле-октябре 2020 года мы отгрузили 19,7 млн т зерна, в том числе 16,9 млн т пшеницы, добавила Тюрина.



Между тем, директор департамента регулирования рынков АПК Максим Титов в ходе парламентских слушаний «О механизмах стабилизации цен на агропродовольственном рынке Российской Федерации» заявил, что финансирование зерновых и сахарных интервенций в России из бюджета в 2022—2024 годах составит 17,3 млрд руб. По мнению Зернина, для первого года функционирования перезагруженного фонда это достаточное финансирование. «Думаю, задачи закупить все и сразу не стоит. На сегодняшнем разогретом рынке государство должно очень аккуратно проводить закупки в фонд, дабы избежать дальнейшего роста цен», — уверен он.

