Минсельхоз понизил прогноз урожая зерна

К 27 октября было собрано 119 млн тонн зерна, включая 77,8 млн тонн пшеницы М. Стулов

Минсельхоз понизил прогноз сбора зерна в этом году со 127,4 млн т до 127 млн т в бункерном весе. В чистом весе урожай составит более 123 млн т. Об этом глава агроведомства Дмитрий Патрушев сказал в ходе заседания правительства. К 27 октября было собрано 119 млн т зерна, включая 77,8 млн т пшеницы. Убрать урожай всех агрокультур еще предстоит примерно с 5 млн га, уточнил министр, отметив, что в этом году погодные факторы принесли российским аграриям немало испытаний. Он также подчеркнул, что собранного сейчас урожая уже достаточно и для удовлетворения внутреннего рынка, и для экспорта.



Говоря о сборе гречихи, Патрушев сообщил, что ее намолочено более 928 тыс. т, что на 77 тыс. т больше, чем годом ранее. Кроме того, собрано 21 млн т масличных. «По итогам года планируем получить 22,8 млн т — это существенный прирост к прошлогоднему результату. Рапса уже намолочено 2,9 млн т, то есть больше, чем за весь 2020 год. То же самое уже могу сказать о производстве подсолнечника и сои», — привел данные Патрушев (цитата по стенограмме на сайте кабмина).



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что, по его прогнозам, урожай зерна в этом году составит 119,5-121,7 млн т, в том числе 75-75,6 млн т пшеницы. «Мы повысили наш прогноз. Решение принято на фоне того, что в Сибири наблюдается повышение урожайности пшеницы, сбор с гектара кукурузы в целом по России тоже выше ожиданий», — уточнил он.



Представитель аналитической компании «ПроЗерно» сказал «Агроинвестору», что компания увеличила прогноз урожая зерна до 121,8 млн т, тогда как в сентябре она ожидала сбор на уровне 120,4 млн т. Пересмотр, в частности, связан с хорошими погодными условиями в финальной части уборочной кампании по зерновым. «В октябре был повышен прогноз по кукурузе с 14,3 млн т до 14,9 млн т. По пшенице оценка выросла с 75,6 млн т до 76,4 млн т. На Урале и в Сибири раньше наблюдался очень серьезный провал, который сейчас сократился. В СФО есть ряд регионов, которые выходят на исторический рекорд: Новосибирская область, Красноярский край, Кемеровская, Томская области и Хакассия», — рассказал представитель «ПроЗерна».



В целом, по оценке аналитиков компании, в Сибири ожидается неплохой урожай — чуть выше 17 млн т, однако рекорд 2009 года в 18 млн т не будет достигнут. По прогнозу руководителя аналитического департамента Российского зернового союза Елены Тюриной, урожай зерна составит 118-119 млн т, включая 76 млн т пшеницы. В целом, по ее словам, наблюдается снижение урожайности зерновых.



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что корректировка со 127,4 млн т до 127 млн т носит, скорее, технический характер. «Главное, что в этом году мы вновь преодолеем планку в 120 млн т зерна. Это будет уже шестой сезон рекордных урожаев, что позволит не только полностью обеспечить зерном Россию, но и сохранить статус одного из крупнейших экспортеров в мире», — прокомментировал он.

