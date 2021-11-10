Минсельхоз США повысил прогноз урожая пшеницы в России

К 9 ноября собрано более 122 млн тонн зерна М. Стулов

Минсельхоз США повысил прогноз производства пшеницы в России в этом году на 2 млн т до 74,5 млн т в чистом весе без учета Крыма. В том числе сбор озимой пшеницы оценивается на уровне 51,5 млн т, что на 1 млн т больше, чем было в октябрьском обзоре, яровой — 23 млн так (также плюс 1 млн т).



Средняя урожайность агрокультуры составит 27 ц/га против 29,8 ц/га в прошлом году. Уборочная площадь оценивается в 27,6 млн т — на 0,4 млн га меньше, чем в октябре. Показатели по посевам и валовому сбору были пересмотрены на основе обновленных данных, опубликованных российским агроведомством, поясняют американские аналитики.



Также Минсельхоз США незначительно — на 0,3 млн т — понизил прогноз урожая фуражного зерна. Его сбор оценивается в 38,4 млн т. В том числе производство кукурузы составит 15 млн т, ячменя — 17 млн т (в предыдущем обзоре было 17,3 млн т), овса — 4,1 млн т, ржи — 2 млн т.



Прогноз экспорта пшеницы в сезоне-2021/22 американские аналитики повысили с 35 млн т до 36 млн т. Потенциал вывоза фуражного зерна остался без изменений — 9,18 млн т. При этом Минсельхоз США также на 1 млн т увеличил прогноз экспорта пшеницы из ЕС, до 36,5 млн т. Таким образом, в этом сезоне наша страна может утратить мировое лидерство по поставкам пшеницы на внешние рынки.



В конце октября Минсельхоз России уточнил, что валовой сбор зерна в этом году может превысить 123 млн т в чистом весе. По данным агроведомства на 9 ноября, урожай составил 122,3 млн т в бункерном весе, включая 78 млн т пшеницы, 18,7 млн т ячменя и 12,8 млн т кукурузы.

