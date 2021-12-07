Минсельхоз: посевные площади в 2022 году увеличатся

Озимые под урожай 2022 года посеяны на 18,4 млн гектаров Pixabay

В 2022 году сельскохозяйственные культуры в России будут посеяны на 81,2 млн га, что на 1,3 млн га больше, чем в текущем году, сообщила пресс-служба Минсельхоза. По данным Росстата, в 2021 году посевная площадь составила 79,9 млн га, что на 0,3% больше, чем в 2019-м. В частности, в следующем году расширятся посевы яровых зерновых, сахарной свеклы, гречихи, сои и картофеля, рассчитывает министерство. Конкретные параметры роста площадей по каждой агрокультуре не уточняются.



Представитель аналитической компании «ПроЗерно» сказал «Агроинвестору», что в следующем году однозначно будут больше посевы сои. «В 2021 году зафиксировано увеличение площадей на 6,6%. Вполне реально, что рост в следующем году будет аналогичный, возможно, даже больше. Единственное, нужно иметь ввиду, что увеличение произойдет в Черноземье, на Дальнем Востоке это маловероятно. Хорошо, если там вообще сохранится текущая площадь», — считает эксперт.



Что касается гречихи, то аналитик напомнил, что в текущем году этой агрокультурой было засеяно почти 1 млн га, что «достаточно много» и на 12% больше по сравнению с 2020 годом. «Поэтому я не думаю, что тут произойдет какой-то существенный прирост», — сказал он. Говоря о яровых зерновых, аналитик «ПроЗерна» отметил, что сейчас наблюдается поступательный рост площадей под кукурузой, в этом году он составил 3,5%. «В 2022 году я не вижу экономических оснований для расширения посевов, потому что у нас введена экспортная пошлина на эту агрокультуру. В этом году ей было засеяно 2,97 млн га, возможно увеличение до 3 млн га. Вряд ли сельхозпроизводители заинтересованы в этой агрокультуре», — рассуждает эксперт.



Он также выразил сомнение относительно роста площадей под яровой пшеницей, потому что ее рентабельность может оказаться под большим вопросом. «Текущий прирост в 2021 году произошел немного странно: это было замещение погибшей озимой пшеницы. В 2022 году существенной гибели не предполагается. А вот площади озимой пшеницы, возможно, будут в плюсе», — предполагает аналитик. В этом году отмечалось небольшое сокращение (на 5%) посевов ярового ячменя и овса по сравнению с 2020-м. По мнению эксперта, в 2022 году возможно восстановление площадей до уровня 2020 года.



Также аналитик отметил интерес растениеводов ко всей линейке зернобобовых, потому что они не облагаются пошлиной. «Но тут не получается достигнуть больших показателей. Сейчас этими агрокультурами было засеяно 2 млн га. Возможно, будет прибавка примерно на 5% (100 тыс. га). Это будет очень хорошо», — считает эксперт «ПроЗерна». Также пошлиной не облагается лен-кудряш, посевы которого в 2021 году резко увеличились на 52%. «Я полагаю, что рост продолжится, хотя не так значительно. Это интересная агрокультура», — заключил эксперт.



По данным Минсельхоза на 7 декабря, в России собрано 126,7 млн т зерна, из них пшеницы — 79 млн т, ячменя — 18,9 млн т, кукурузы — 15,9 млн т, риса — 1,2 млн т. Урожай сахарной свеклы составил 40,7 млн т, подсолнечника — 15,8 млн т, рапса — 3 млн т, сои — 4,9 млн т. Сбор картофеля и овощей в товарном секторе составил 6,7 млн т и 5,1 млн т. Озимые под урожай 2022 года посеяны на 18,4 млн га.

