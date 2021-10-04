Минсельхоз предложил ввести отдельную квоту на экспорт пшеницы

Также рассматривается субсидирование перевозок зерна из основных зернопроизводящих регионов Юга России в ЦФО Flickr.com

Минсельхоз предлагает ввести с 15 февраля 2022 года отдельную квоту на экспорт пшеницы в рамках общей зерновой квоты, чтобы предотвратить новый виток роста цен, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление замглавы ведомства Оксаны Лут, которое она сделала на совещании с членами Союза экспортеров зерна 30 сентября.



В ходе совещания она сказала, что Минсельхоз ожидает урожай зерна в этом году на уровне 127 млн т, а экспорт — 34,5-35 млн т, включая 31,5 млн т пшеницы, из которых 14 млн т придется на вторую половину сезона, январь-июнь 2022 года. От остатков этого объема к 15 февраля и сформируют размер квоты на вывоз пшеницы. В 2021 году с 15 февраля по 30 июня экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы за пределы ЕЭАС был ограничен общей квотой в 17,5 млн т. По оперативным таможенным данным, с 1 июля по 23 сентября из России экспортировали 9,9 млн т зерновых, включая 8,4 млн т пшеницы, что на 22% и 19,2% ниже, чем годом ранее.



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин подтвердил «Агроинвестору» информацию о совещании. По его словам, там обсуждались меры по ограничению экспорта зерновых во второй половине сезона, а также планируемые меры поддержки внутреннего рынка. «Мы считали варианты расчета квоты на вторую половину сезона, а не давали оценку экспортного потенциала, это разные вещи. Что касается экспортных ограничений, никаких новых мер не планируется. Квота будет введена на все зерновые, как и годом ранее, в те же сроки и по тому же принципу распределения между участниками рынка, — рассказал он. — Единственное планируемое нововведение — в рамках общей квоты, скорее всего, будет рассчитан объем экспорта пшеницы исходя из потребностей внутреннего рынка к началу 2022 года».



Еще одной мерой поддержки внутреннего рынка в этом сезоне, по словам Зернина, станет субсидирование перевозок зерна из основных зернопроизводящих регионов Юга России в регионы ЦФО, пострадавшие от неурожая, для балансировки цен. В целом Минсельхоз в очередной раз подтвердил приоритет внутреннего рынка и обеспечения продовольственной безопасности России, а не вывоза базовых продуктов за рубеж, сказал Зернин.



В Минсельхозе «Коммерсанту» подтвердили, что подготовили проект постановления правительства, которым предусмотрена перевозка зерновых по льготному тарифу из Краснодарского и Ставропольского краев, Волгоградской и Ростовской областей в регионы, пострадавшие к июлю 2022 года от неблагоприятной погоды.



Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов сказал изданию, что Минсельхоз резко снизил свой прогноз по экспорту зерна в этом сезоне, который ранее ожидался на уровне 49 млн т, включая 37,6 млн т пшеницы. По его словам, такой пересмотр оценок может спровоцировать рост цен на зерно. На конец сентября, согласно «СовЭкону», российская пшеница в среднем стоила $304,5 за тонну (FOB). Аналитики центра прогнозируют экспорт 34,3 млн т пшеницы, из которых на первую половину сезона придется 22 млн т. Директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сказал «Коммерсанту», что новая оценка Минсельхоза по вывозу пшеницы соответствует августовскому прогнозу ИКАР.



По мнению вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, понимания по объемам квоты пока нет, потому что «логика введения квоты не вполне ясна». «То, что она делится по видам зерновых культур — это правильно, потому что нельзя смотреть их общий баланс. Всегда все очень локально», — сказал он «Агроинвестору». Он также отметил, что есть вопрос, как будут меняться мировые экспортные цены. «Сейчас действует пошлина, поэтому квота не особо важна. Для рынка было бы комфортно не вводить квоту вообще, потому что те объемы производства, которые мы имеем, в частности пшеницы, полностью позволяют закрывать внутренние потребности, и зерно еще остается, — отметил Корбут. — В этом есть определенный недостаток механизма квотирования». В целом, по его словам, два ограничительных механизма — пошлина и квота — «это перебор».



На прошлой неделе Минсельхоз повысил пошлину на экспорт пшеницы с 6 по 12 октября до $57,8/т. Ранее ставка составляла $53,5/т. На ячмень пошлина увеличится с $35,3 до $43,1 за тонну, на кукурузу, напротив, снизится с $35,3 до $43,1 за тонну. Ставка пошлины на пшеницу и меслин рассчитана исходя из индикативной цены $282,6/т, на ячмень — $246,6/т на кукурузу — $249,7/т.



Глава аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина тогда говорила «Агроинвестору», что в сентябре из России было вывезено более 6 млн т зерна. Из них на пшеницу пришлось 5,4 млн т, на ячмень — 552 тыс. т, на кукурузу — 64 тыс. т. Относительно сентября прошлого года экспорт всех зерновых вырос на 15,6%. С июля по сентябрь, по подсчетам Тюриной, вывоз зерновых увеличился с 14,8 млн т за аналогичный период прошлого года до 15,6 млн т. Основным импортером российской пшеницы в этом году стал Иран, страна закупила около 4 млн т, отмечала Тюрина.



В сентябре ежедневные отгрузки зерна превысили показатели августа и сентября прошлого года, сентябрьский показатель составил 202 тыс. т, августовский — 193 тыс. т, рассказывала Тюрина. В последующих сезонах, если будет снижаться рентабельность, возможно, Россия потеряет лидерство на мировом рынке зерна, допускала она.

