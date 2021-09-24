По итогам сентября экспорт зерна снизится

Экспортный потенциал России по итогам сезона составляет 42-44 млн тонн «Росморпорт»

Российские экспортеры в августе поставили рекорд по отгрузкам пшеницы, однако в сентябре темпы вывоза несколько снизятся. Такой прогноз озвучил руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский в ходе конференции «Агроинвестора» Russian Crop Production — 2021/22.



Из России в августе было экспортировано более 6 млн т зерна с учетом стран ЕАЭС. «Что касается пшеницы, то ее вывоз в августе стал рекордным и составил 5,3 млн т», — подчеркнул Павенский. При этом он напомнил, что сезон начался с достаточно низких темпов поставок — отгрузки зерна в июле составили 3 млн т зерна, из которых 2 млн т пришлось на пшеницу. В сентябре, по оценке «Русагротранса», темпы вывоза зерна относительно августа немного снизятся. «Всего за три месяца нового сезона будет вывезено 14 млн т зерна, включая 12,2 млн т пшеницы, что на 12% ниже прошлого сезона по всему зерну и на 9% — по пшенице», — прокомментировал Павенский.



В списке стран-импортеров российского зерна в первые три месяца текущего сезона произошли существенные изменения. Так, экспорт российской пшеницы в Египет снизился на 1 млн т, также уменьшились отгрузки в Бангладеш, Филиппины, ЮАР, Грузию. «Частично эти объемы были компенсированы за счет наращивания поставок в Иран, который по итогам трех месяцев нового сезона стал ведущим покупателем российской пшеницы. Кроме того, мы нарастили экспорт в Турцию и Саудовскую Аравию, поставив в последнюю за три месяца 415 тыс. т зерна, тогда как в предыдущие годы за весь сезон экспорт пшеницы в эту страну составлял порядка 125 тыс. т пшеницы», — подчеркнул Павенский.



В целом по северному полушарию вывоз зерна в текущем сезоне, по прогнозу «Русагротранса», будет ниже, чем сезоном ранее и составит 123 млн т против 128,6 млн т соответственно. «Прирост поставок пшеницы по итогам этого сезона будет зафиксирован в ЕС — он составит 4 млн т относительно очень плохого прошлого сезона. Всего мы прогнозируем отгрузки из ЕС на уровне 31 млн т, что для данного экспортера является очень умеренным показателем. Существенный прирост вывоза ожидается на Украине — в текущем сезоне он может составить 23,8 млн т против 16,7 млн т годом ранее. В то же время, ожидается снижение поставок пшеницы из Канады — с 19,6 млн т в прошлом сезоне до 11 млн т в текущем, и из США — там снижение потенциала составит 3 млн т», — рассказал Павенский.



Экспортный потенциал России, по его оценке, по итогам сезона составляет 42-44 млн т зерна с учетом стран ЕАЭС. Доля пшеницы в этом объеме — 33-35 млн т против 39 млн т в прошлом сезоне. Достаточно ограниченный потенциал в текущем сезоне по вывозу ячменя — 3,65 млн т против 6,5 млн т -из-за сокращения производства. По кукурузе экспортный потенциал в текущем сезоне тоже ниже, чем в двух предыдущих — 3,2 млн т против почти 4 млн т соответственно.



Цены на пшеницу на FOB находятся на максимальном уровне — $304-305 за тонну, отметил Павенский. Эксперт напомнил, что во второй половине сезона конкуренция на мировом рынке усилится из-за появления зерна из Австралии и Аргентины — в обеих этих странах пока прогнозы урожая благоприятные, добавил он.



Урожай зерна в Росиии, по оценке «Русагротранса» составит 118,7 млн т, из них 74,7 млн т пшеницы, 17,8 млн т ячменя, 14 млн т кукурузы, хотя цифры по итогам уборочной кампании могут быть скорректированы в большую сторону. Финальные цифры от Росстата по урожаю зерна и пшеницы могут быть на 1,5-2 млн т выше — до 121 млн т и 77 млн т, соответственно, говорит эксперт. Павенский напоминает, что валовой сбор пшеницы может стать третьим в истории после 2017-го и 2020 годов. «Гибель озимой пшеницы составила порядка 2,2 млн га — это самый большой показатель с 2015 года. И хотя 1,3 млн га был замещен яровой пшеницей, потери озимой все же негативно сказались на ее валовом сборе», — подчеркнул Павенский.



Кроме того, осенняя засуха в 2020-м и летняя аномально жаркая погода в этом году негативно сказались на урожае в Северном Поволжье и на Урале. «Юг же выйдет по сбору зерна на 35,8 млн т — показатели, близкие к рекордам 2017-го», — сказал эксперт. Он добавил, что в этом году близки к рекордным показатели по объемам урожая в Сибири, и не исключено, что макрорегион может поставить новый рекорд, хотя сейчас уборка там тормозится дождями.

