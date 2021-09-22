Мировые цены на пшеницу снизились

Рост фьючерсов в США возобновился из-за опасений засухи в южных и западных районах штатов Pixabay

Стоимость пшеницы на мировых биржах снижается на фоне улучшения условий для сева в северном полушарии и осадков в южном, сообщает GrainTrade. Еще одной причиной уменьшения стоимости агрокультуры в мире являются обновленные прогнозы урожая пшеницы в России. Накануне аналитический центр «СовЭкон» повысил свой прогноз на 0,2 млн т до 75,6 млн т, поскольку высокая урожайность яровой пшеницы в Сибири частично компенсирует низкие показатели в других регионах. Ранее Российский зерновой союз увеличил оценку валового сбора пшеницы с 76 млн т до 78-78,5 млн т.



По оценке «СовЭкона», в Сибири в этом году соберут 10,7 млн т пшеницы, что на 1 млн т превысит урожай 2020 года и станет лучшим показателем последних 12 лет. По прогнозу Минсельхоза, урожай пшеницы достигнет 81 млн т, эксперты американского агроведомства оценивают потенциал валового сбора на уровне 72,5 млн т без учета Крыма.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько ранее оценивал урожай зерна в этом году в диапазоне 117,5-120 млн т, в том числе 74-75 млн т пшеницы, 17,5-18 млн т ячменя, 14-14,5 млн т — кукурузы. Рылько сказал «Агроинвестору», что пока ИКАР оставляет свои прогнозы по урожаю пшеницы на прежнем уровне. «Мы учитываем то, что у нас огромные площади останутся неубранными, так как там все погибло», — отметил эксперт.



По данным GrainTrade, декабрьские фьючерсы на черноморскую пшеницу на чикагской бирже накануне упали на $3,75 до $307,25 за тонну, потеряв за два дня 2,5%. «Отсутствие активных закупок импортерами черноморской пшеницы усиливает давление на цены, которые остаются на уровне $300 за тонну FOB», — говорится в сообщении. Стоимость пшеницы на биржах США также падала вслед за ценами на кукурузу и на фоне новостей об активизации экспортных продаж. За две сессии котировки снизились на 2,7-3,3%, что усилило давление на цены европейской и черноморской пшеницы. Декабрьские фьючерсы в США вчера упали на $3,85 до $253,5 за тонну SRW-пшеницы в Чикаго, на $3,49 до $253,6 за тонну HRW-пшеницы в Канзас-Сити, и на $2,3 до $325,9 за тонну HRS-пшеницы в Миннеаполисе.



Рылько сказал «Агроинвестору», что мировые цены на пшеницу снова стали расти. По его словам, экспортная стоимость российской пшеницы сейчас составляет около $304 за тонну. «Цены могут немного снизиться на фоне повышения пошлины», — считает он. По данным Refinitiv на 21 сентября, средняя цена пшеницы с 12,5% протеина составила $304/т FOB Новороссийск, не изменившись по сравнению с концом прошлой недели.



Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский считает, что прогнозы по урожаю в России не имеют прямого отношения к стоимости пшеницы на мировых рынках. «Ничего принципиального здесь не произошло, а мировой рынок по-прежнему ориентируется на цифру USDA в 72,5 млн т. Это, скорее, влияние смежного рынка кукурузы на фоне ускорения уборки в США, и не до конца восстановленной портовой инфраструктуры в Мексиканском заливе после урагана. Также играет роль рост индекса доллара и давление нового урожая в целом, — сказал эксперт «Агроинвестору. — Тем более, что фьючерсы в США возобновили рост из-за опасений засухи в южных и западных районах США, что может повлиять на посевы озимых и сев, который сейчас идет. Кроме того, Пакистан объявляет уже третий в сентябре тендер». Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что мировой рынок осознал, что Россия соберет урожай пшеницы выше прогнозов USDA. «Коррекция экспортных цен назрела», — считает он. По данным Минсельхоза на 21 сентября, пшеница в России обмолочена с 25,5 млн га, собрано 72,6 млн т при средней урожайности 28,5 ц/га.

