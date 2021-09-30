В регионы направят 10 млрд рублей в рамках зернового демпфера

Для каждого региона сумма финансирования рассчитана исходя из объемов полученной продукции Pixabay

В рамках нового механизма зернового демпфера 62 региона России получат более 10 млрд руб., сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время заседания кабмина. В пресс-службе Минсельхоза рассказали, что точная сумма господдержки составит 10,4 млрд руб. По словам Мишустина, за счет этих средств участники рынка смогут компенсировать до 50% затрат на производство и реализацию зерновых культур. Участники рынка, опрошенные «Агроинвестором», единогласно считают выделенную сумму незначительной.



Для каждого региона сумма финансирования была рассчитана исходя из объемов полученной продукции, поэтому аграрии Краснодарского края получат более миллиарда рублей, Ростовской области — свыше 680 млн руб., Башкирии — более 620 млн руб., Воронежской области — около 500 млн руб., Ставропольского края — почти 470 млн руб., пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление вице-премьера Виктории Абрамченко. Также в рамках финансирования от 340 млн до 420 млн руб. получат Алтайский край, Оренбургская, Саратовская, Брянская и Волгоградская области, рассказала она.



Мишустин напомнил, что экспортные пошлины на сельхозпродукцию привязали к ценам зерновых на мировом рынке, поэтому государство за счет введения плавающих ставок может предоставлять дополнительные средства производителям пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы. «Новый механизм государственной поддержки создает долгосрочные и понятные условия для отрасли и повышает ее конкурентоспособность, — подчеркнул Мишустин. — Он также формирует среду для привлечения дополнительных инвестиций. В итоге все это укрепляет продовольственную безопасность страны и самое главное — позволяет стабилизировать цены на зерновую продукцию на внутреннем рынке».



Россия со 2 июня ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на «Московской бирже». Цена отсечения по пшенице составляет $200 за тонну, по кукурузе и ячменю — $185 за тонну. Размер пошлины составляет 70% от превышения этого показателя.



С 24 сентября пошлина на пшеницу была увеличена с $50,9/т до $53,5/т, на ячмень — с $31/т до $5,3/т, на кукурузу — снизилась с $47,8/т до $46,3/т, сообщил Минсельхоз. Индикативная цена на пшеницу для расчета пошлины составила $276,5/т ($272,8/т неделей ранее), на ячмень — $235,5/т ($229,4/т), на кукурузу — $251,2/т ($253,4/т).



Гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец сказал «Агроинвестору», что 10 млрд руб. при том, что, по мнению экспертов, пошлина забирает у аграриев $3,5 млрд, — слишком незначительная сумма, чтобы говорить о компенсации половины затрат на производство. По его словам, эти средства, возможно, покроют часть роста затрат на производство озимой пшеницы в этом году, потому что стоимость минеральных удобрений, запасных частей и средств защиты растений серьезно выросла. «Из регионального бюджета Краснодарского края на субсидии выделяется 9 млрд руб., поэтому 10 млрд руб. для всей России — очень мало», — считает Неженец.



Пошлины вводились для снижения внутренних цен, что должно было сдержать рост стоимости продуктов питания. Производителям при этом сумма пошлин должна быть возвращена, чтобы они не несли ущерба на фоне введения этой системы, напомнил руководитель. На сегодняшний день, по его словам, реализации этих обещаний не наблюдается.



В связи с этим, говорит Неженец, оптимизма в отношении введения пошлины нет. «Эта мера наносит огромный ущерб сельскому хозяйству, сдерживает возможность повышения заработной платы сотрудникам, ограничивает обновление техники и дальнейшее введение современных технологий, а также резко сокращает конкурентоспособность российского сельхозпроизводства», — высказывается он. Если говорить в целом о господдержке отрасли, те меры, которые ранее были законодательно приняты, работают, отметил глава агрофирмы. «Правда сообщений об обещанном субсидировании производства рапса и сои пока не поступало. Мы ждем информации», — добавил Неженец.



По словам председателя совета директоров компании «Комсомолец» (Забайкальский край) Валерия Нагеля, никакой информации о дополнительном субсидировании производства зерновых пока не поступало. «Было сообщение о субсидии, направленной на повышение объема производства масличных. Она работает, на Забайкальский край выделено 60 млн руб. Пошлина, которую мы потенциально заплатим составляет 15 тыс. руб. на тонну, 20 тыс. т у нас законтрактовано, значит 300 млн руб. пошлины мы заплатим», — сказал Нагель «Агроинвестору». По его словам, уровень компенсации и потерь несопоставимы.



Президент группы компаний «Агротех-Гарант» (Воронежская, Белгородская области) Сергей Оробинский говорит, что после введения пошлин на реализацию сельскохозяйственной продукции никаких дополнительных выплат от правительства компания пока не получала. «На мой взгляд, экономическая значимость господдержки в сельском хозяйстве, в существующих реалиях, слишком преувеличена. Единственное, что имеет ощутимый финансовый результат, это возможность получения льготного кредита для осуществления текущей деятельности, ставка по которым на 4-6% ниже, чем коммерческого кредита», — прокомментировал топ-менеджер «Агроинвестору».



По подсчетам аналитиков Института Внешэкономбанка (ВЭБ.РФ), потери аграриев от экспортных пошлин в сезоне-2021/22 могут составить $2,3 млрд. Об этом в ходе конференции «Агроинвестора» Russian Crop Production — 2021/22 говорила руководитель направления «Аграрная экономика» ВЭБ.РФ Лидия Илюшина. При этом полностью оценить влияние пошлин на данный момент достаточно сложно, так как сейчас их отчасти нивелируют высокие экспортные цены, сообщала она. В целом, по оценке ВЭБ.РФ, в 2021 году экспорт зерна будет ниже показателя 2020 года.



В середине сентября президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский говорил, что меры регулирования рынка зерна, принятые правительством, снизят выручку аграрного комплекса России в текущем году на 40%.

