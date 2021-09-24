ВЭБ. РФ: потери аграриев от экспортных пошлин до конца сезона могут составить $2,3 млрд

Сейчас эффект пошлин отчасти нивелируют высокие цены Деметра-Холдинг

По подсчетам аналитиков Института Внешэкономбанка (ВЭБ.РФ), потери аграриев от экспортных пошлин в сезоне-2021/22 могут составить $2,3 млрд. Об этом в ходе конференции «Агроинвестора» Russian Crop Production — 2021/22 рассказала руководитель направления «Аграрная экономика» ВЭБ.РФ Лидия Илюшина. При этом полностью оценить влияние пошлин на данный момент достаточно сложно, так как сейчас их отчасти нивелируют высокие экспортные цены, добавила она. В целом, по оценке ВЭБ.РФ, в 2021 году экспорт зерна будет ниже показателя 2020 года.



С 24 сентября пошлина на пшеницу увеличится с $50,9/т до $53,5/т, на ячмень — с $31/т до $5,3/т, на кукурузу — снизится с $47,8/т до $46,3/т, сообщил Минсельхоз. Индикативная цена на пшеницу для расчета пошлины составила $276,5/т ($272,8/т неделей ранее), на ячмень — $235,5/т ($229,4/т), на кукурузу — $251,2/т ($253,4/т).



В России внутренние цены на зерно привязаны к экспортным паритетам, а они, в свою очередь — к мировым ценам, напомнила Илюшина. При этом изменение мировых цен сказывается на внутренних с временным лагом. После начала действия пошлин на пшеницу, внутренние цены показали снижение. «Эффект от пошлин за март-июль 2021 года составил почти 36 млрд руб. С одной стороны, это недополученная выручка аграриев, с другой, это снижение издержек для переработчиков и отрасли животноводства, — сказала Илюшина. — Введение пошлин способствовало сокращению затрат для потребителей зерна, но только в краткосрочной перспективе. Если мировые цены начнут расти, внутренние цены покажут ту же динамику».



Несмотря на положительные моменты, пошлины на зерно приведут к массе негативных последствий, считает Илюшина. Среди них снижение экспорта и конкурентоспособности, сокращение доходов аграриев, падение закупок техники и внедрения технологий, отсутствие возможности долгосрочного планирования, снижение конкурентоспособности малых портов, ухудшение уровня жизни на селе. Из-за действия пошлин выручка аграриев снизится вне зависимости от того, куда они продают зерно — на экспорт или на внутренний рынок.



По мнению ВЭБ.РФ, необходимо увеличить расчетный период для плавающей пошлины с одной недели до, как минимум, одного месяца. Также стоит повысить уровень, необлагаемый экспортной пошлиной, со $180 и $200 до $240-250 за тонну. «Предложенный расчет позволит обеспечить более справедливую цену для экспортеров зерна и минимизировать потери объемов», — сказала Илюшина. По ее оценке, благодаря этим мерам в отрасли дополнительно останется более 126 млрд руб.



Также Илюшина предложила отменить или снизить с 30% до 10-15% пошлину на рапс, и отменить пошлину на сою. Альтернативой может стать введение для ДФО особого механизма минимальных экспортных пошлин или освобождение производителей от пошлин в целом.



В середине сентября президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский говорил, что меры регулирования рынка зерна, принятые правительством, снизят выручку аграрного комплекса России в текущем году на 40%. По оценке Злочевского, совокупная выручка аграриев уменьшится на 20%. Еще 20% составят потери из-за ухудшения экономики продаж в результате снижения внутренних цен. Эти потери, по его словам, произойдут на фоне 30% роста производственных затрат. Злочевский считает, что такая ситуация может привести либо к снижению технологичности при сохранении объема озимого сева, либо произойдет сокращение площади озимых при сохранении технологичности.

