разделы

реклама

журналы

USD

72.597 (0,13%)

EUR

85.567 (0,44%)

MOEX

4052.4 (0,18%)

BRENT

75.13 (-0,71%)

Пшеница

714 (0,14%)

Сахар

19.49 (-0,15%)

USD

72.597 (0,13%)

EUR

85.567 (0,44%)

MOEX

4052.4 (0,18%)

BRENT

75.13 (-0,71%)

Пшеница

714 (0,14%)

Сахар

19.49 (-0,15%)

USD

72.597 (0,13%)

EUR

85.567 (0,44%)

MOEX

4052.4 (0,18%)

BRENT

75.13 (-0,71%)

Пшеница

714 (0,14%)

Сахар

19.49 (-0,15%)

USD

72.597 (0,13%)

EUR

85.567 (0,44%)

MOEX

4052.4 (0,18%)

BRENT

75.13 (-0,71%)

Пшеница

714 (0,14%)

Сахар

19.49 (-0,15%)

USD

72.597 (0,13%)

EUR

85.567 (0,44%)

MOEX

4052.4 (0,18%)

BRENT

75.13 (-0,71%)

Пшеница

714 (0,14%)

Сахар

19.49 (-0,15%)

Премия «Агроинвестор года - 2021»

Аналитика

РЗС: госрегулирование экспорта может снизить выручку аграриев на 40%

К сектору АПК нельзя относиться как к монопольной отрасли

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Производственные затраты аграриев увеличились
Д. Насонова
Производственные затраты аграриев увеличились
Д. Насонова

Выручка аграрного комплекса России в текущем году может снизиться на 40% в связи с мерами регулирования экспорта зерна, принятыми правительством. Такое мнение озвучил президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский на международной конференции «Причерноморское зерно и масличные 2021/22» в Ростове-на-Дону, пишет «Интерфакс».

По оценке Злочевского, совокупная выручка аграриев уменьшится на 20%. Еще 20% составят потери из-за ухудшения экономики продаж в результате снижения внутренних цен. Эти потери, по его словам, произойдут на фоне 30% роста производственных затрат. Злочевский считает, что такая ситуация может привести либо к снижению технологичности при сохранении объема озимого сева, либо произойдет сокращение площади озимых при сохранении технологичности. Как подчеркнул глава РЗС, на одновременное поддержание технологичности и сохранение объемов озимого сева средств уже не хватит.

Он также констатировал, что цели, которые ставились при введении регулирования экспорта зерна, не удалось достичь, пишет «Интерфакс». В первую очередь, не получилось удержать внутренние цены в интересах потребителя. Регуляторные меры смогли повлиять на мировой рынок, что способствовало укреплению внутрироссийских цен. Однако сейчас наступил переломный момент, когда экономика придет к резкому ухудшению. «Бумеранг возвращается», — предупредил глава РЗС.

Злочевский также считает неверным отношение к сельскому хозяйству как к монопольной отрасли. «Наш сектор не монополия. Жесткое закручивание гаек в какой-то момент, когда давление чрезмерно, срывает гайке башку — и восстановить резьбу бывает сложно, — цитирует «Интерфакс» Злочевского. — Это с одной стороны. С другой — государство обратило внимание на то, что этот сектор достаточно привлекателен с экономической точки зрения, и это привело к тому, что появились аппетиты. Они появились и у олигархов, и в результате мы пошли по пути попыток монополизации сектора». Но все монополии, которые были в этой сфере, оказались неэффективными и прекратили свое существование, заключил глава РЗС.

В начале августа эксперты Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ, Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) и компании «ПроЗерно» выпустили исследование, в котором говорится, что введение плавающей пошлины на зерно и вызванное ей снижение внутренних цен может лишить аграриев $3,5 млрд выручки в сезоне-2021/22. По их мнению, $2 млрд из этой суммы приходится на недополученную выручку при реализации зерна на экспорт, в том числе $1,6 млрд — при экспорте пшеницы. Расчет сделан, исходя из оценки поставок агрокультуры в этом сельхозгоду на уровне 38 млн т и средней цены $260/т (FOB Новороссийск).

Екатерина Шокурова 

Агроинвестор
Ринкон

Агроконсалтинг

Новый проект «Агроинвестора» и «Ринкон Менеджмент»

Оставить заявку
Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2021

Журнал

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2021
«Агроинвестор» №08, август 2021

Журнал

«Агроинвестор» №08, август 2021
Агросектор должен позеленеть. Инвестиции в экологизацию сельхозпроизводства становятся все более востребованными

«Агроинвестор»

Агросектор должен позеленеть. Инвестиции в экологизацию сельхозпроизводства становятся все более востребованными
Не только сырье. Как растет экспорт российской продукции пищепрома

«Агроинвестор»

Не только сырье. Как растет экспорт российской продукции пищепрома
Агрохимический гамбит. Производители химических СЗР взялись за производство биопрепаратов

«Агротехника и технологии»

Агрохимический гамбит. Производители химических СЗР взялись за производство биопрепаратов