РЗС: госрегулирование экспорта может снизить выручку аграриев на 40%

Производственные затраты аграриев увеличились Д. Насонова

Выручка аграрного комплекса России в текущем году может снизиться на 40% в связи с мерами регулирования экспорта зерна, принятыми правительством. Такое мнение озвучил президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский на международной конференции «Причерноморское зерно и масличные 2021/22» в Ростове-на-Дону, пишет «Интерфакс».



По оценке Злочевского, совокупная выручка аграриев уменьшится на 20%. Еще 20% составят потери из-за ухудшения экономики продаж в результате снижения внутренних цен. Эти потери, по его словам, произойдут на фоне 30% роста производственных затрат. Злочевский считает, что такая ситуация может привести либо к снижению технологичности при сохранении объема озимого сева, либо произойдет сокращение площади озимых при сохранении технологичности. Как подчеркнул глава РЗС, на одновременное поддержание технологичности и сохранение объемов озимого сева средств уже не хватит.



Он также констатировал, что цели, которые ставились при введении регулирования экспорта зерна, не удалось достичь, пишет «Интерфакс». В первую очередь, не получилось удержать внутренние цены в интересах потребителя. Регуляторные меры смогли повлиять на мировой рынок, что способствовало укреплению внутрироссийских цен. Однако сейчас наступил переломный момент, когда экономика придет к резкому ухудшению. «Бумеранг возвращается», — предупредил глава РЗС.



Злочевский также считает неверным отношение к сельскому хозяйству как к монопольной отрасли. «Наш сектор не монополия. Жесткое закручивание гаек в какой-то момент, когда давление чрезмерно, срывает гайке башку — и восстановить резьбу бывает сложно, — цитирует «Интерфакс» Злочевского. — Это с одной стороны. С другой — государство обратило внимание на то, что этот сектор достаточно привлекателен с экономической точки зрения, и это привело к тому, что появились аппетиты. Они появились и у олигархов, и в результате мы пошли по пути попыток монополизации сектора». Но все монополии, которые были в этой сфере, оказались неэффективными и прекратили свое существование, заключил глава РЗС.



В начале августа эксперты Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ, Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) и компании «ПроЗерно» выпустили исследование, в котором говорится, что введение плавающей пошлины на зерно и вызванное ей снижение внутренних цен может лишить аграриев $3,5 млрд выручки в сезоне-2021/22. По их мнению, $2 млрд из этой суммы приходится на недополученную выручку при реализации зерна на экспорт, в том числе $1,6 млрд — при экспорте пшеницы. Расчет сделан, исходя из оценки поставок агрокультуры в этом сельхозгоду на уровне 38 млн т и средней цены $260/т (FOB Новороссийск).

