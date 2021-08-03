Пошлины на экспорт зерна могут лишить аграриев $3,5 млрд выручки

Снижение привлекательности экспорта может в краткосрочной перспективе привести к избыточному предложению на внутреннем рынке «Содружество»

Введение плавающей пошлины на зерно и вызванное ей снижение внутренних цен может лишить аграриев $3,5 млрд выручки в сезоне-2021/22. К такому выводу пришли эксперты Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ, Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) и компании «ПроЗерно». Согласно их исследованию, $2 млрд из этой суммы приходится на недополученную выручку при реализации зерна на экспорт, в том числе $1,6 млрд — при экспорте пшеницы. Расчет сделан, исходя из оценки поставок агрокультуры в этом сельхозгоду на уровне 38 млн т и средней цены $260/т (FOB Новороссийск).



В своем исследовании аналитики отметили, что негативным результатом введения плавающей пошлины может стать снижение экспорта, сокращение закупок техники и внедрения технологий, невозможность долгосрочного планирования, поскольку пошлины устанавливаются по средней цене контрактов в течение недели сроком на следующую неделю. Кроме того, уменьшается конкурентоспособность малых портов, снижается уровень жизни на селе, внутренний рынок «отвязывается» от мирового и теряется конкурентоспособность. «Снижение привлекательности экспорта вследствие пошлин может в краткосрочной перспективе привести к избыточному предложению на внутреннем рынке и снижению цены, а в долгосрочной — к сокращению посевных площадей», — предупреждают авторы исследования. При этом они отмечают, только часть средств собирается в виде пошлины, которая вернется растениеводам в виде субсидий, тогда как изымаются они у всего зернового рынка.



В числе положительных факторов демпфера аналитики называют уменьшение влияния растущих мировых цен на внутренние, что понизило закупочные цены для переработчиков и в итоге способствовало стабилизации цен на внутреннем рынке. «Для стабилизации цен на внутреннем рынке дополнительным инструментом может быть развитие конкуренции. Так, выход на рынок новых участников, которые не будут являться экспортерами, будет стимулировать снижение цен внутри страны», — считают авторы исследования.



Тем не менее, они заявляют о необходимости корректировки механизма экспортной пошлины. Среди них — продление срока действия плавающей пошлины с одной недели до как минимум одного месяца и повышение ценового уровня, необлагаемого пошлиной, с $200 до $240-250 за тонну. «Предложенный расчет позволит обеспечить более справедливую цену для экспортеров зерна и минимизировать потери объемов, — объяснили исследователи. — Эффект — в отрасли остается дополнительно порядка 128 млрд руб., что по стоимости соответствует порядка 20 тыс. тракторов и в 2,5 раза превышает количество приобретенных сельхозтоваропроизводителями тракторов за год (7,8 тыс.)».



Еще одна из предложенных мер — отмена или снижение ставки пошлины на рапс (с 30% до 10-15%) и отмена пошлины на сою. В качестве альтернативы исследователи предлагают ввести особый механизм минимальных экспортных пошлин для Дальневосточного федерального округа, или освободить его производителей от пошлин в целом. Также эксперты отметили вопрос перезагрузки интервенционного фонда. По их мнению, необходима предсказуемость механизма интервенций и снижение стоимости хранения зерна.



Кроме того, исследователи считают важным принятие мер продовольственной помощи незащищенным слоям населения, что обеспечит снижение бедности, и, соответственно, обеспечит гарантированный спрос на продовольствие. Из-за роста цен на определенные продукты питания реальные располагаемые доходы населения за 2020 год снизились на 2%, а доходы людей, проживающих за чертой бедности, — на 5,2%, или на 600 руб. в месяц на человека, подсчитали авторы исследования. «Адресная поддержка граждан, относящихся к категории бедных, путем food-stamps применительно к условиям 2020 года могла стоить для бюджета около 140 млрд руб., что компенсировало бы рост цен на указанные продовольственные товары без введения экспортных пошлин, — считают эксперты. — В случае отказа от введенных новых пошлин и ограничений для компенсации роста цен на указанные продовольственные товары в 2021 году дополнительно потребуется около 50 млрд руб.».



Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский уверен, что плавающую пошлину нужно отменить. «Единственное, что делает пошлина — вынимает деньги из кармана аграриев и демотивирует производственную базу. Она не ограничивает вывоз, не сохраняет количество ресурсов, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Какая разница, в каком размере будет пошлина, если она демотивирует аграриев? И мы это почувствуем уже осенью, когда начнется озимый сев, и площади под пшеницей будут сокращены».



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин считает, что острой необходимости в смене методики исчисления ценового индекса или плавающей пошлины нет. «Компании — члены Союза экспортеров зерна адаптировали свои бизнес-практики под действие ценового демпфера. Любое серьезное изменение методологии, например, удлинение срока действия значения пошлины с недели до месяца, приведет к сбою только что выстроенных алгоритмов», — говорит он.



Из непринципиальных правок союз предлагает расширить базис контрактов и включить в расчет ценового индекса экспортные контракты на пшеницу, заключенные на базисе FOB мелководные порты Азово-Черноморского бассейна. Также возможен ряд других поправок, носящих технический характер. «Что касается результатов финансово-хозяйственной деятельности сельхозпроизводителей, то не надо забывать, что наиболее разрушительный эффект для них имеет не механизм ценового демпфера, а резкий рост затрат на средства производства, достигающий по некоторым позициям двукратного размера. Это вызывает серьезную озабоченность относительно перспектив уже следующего сезона», — отметил Зернин.



Механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей, введен со 2 июня. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на стоимости экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Цена отсечения по пшенице составляет $200 за тонну, по кукурузе и ячменю — $185 за тонну. Размер пошлины составляет 70% от превышения этого показателя.

