Правительство не планирует отменять экспортные пошлины на зерно

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Правительство не рассматривает возможность отмены «зернового демпфера» и экспортной пошлины на зерно, федеральный бюджет на 2022 год составляется с учетом действия пошлины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правительстве. Собеседник агентства отметил, что некоторые производители зерна допускают отмену пошлины осенью и поэтому сдерживают продажи, что создает определенный дисбаланс на рынке. При этом никаких оснований для отмены пошлины нет, подчеркнул он.



Источник РИА «Новости» считает, что растениеводам нужно планировать свою работу на долгосрочную перспективу, исходя из новых реалий и мер регулирования рынка. Сейчас экспортная цена на зерно держится на стабильно высоком уровне, что дает аграриям необходимую рентабельность и все возможности для дальнейшего развития, уверен он.



«Мы не ожидали отмены экспортных пошлин, это противоречило бы самой логике решения правительства, которое принималось для разрыва цен на мировом и внутреннем рынке, в том числе путем замедления экспорта, — комментирует председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. — Ситуация на мировом рынке продолжает оставаться нестабильной. Кроме ожиданий новой волны пандемии, рынок лихорадят слухи о климатических катаклизмах и постоянные попытки манипуляций ценами. Собственно, слухи о возможной отмене пошлин распространяли манипуляторы, пытающиеся таким образом сформировать ложные ожидания у наших сельхозпроизводителей и сократить предложение российского зерна на мировых рынках, спровоцировав рост цен». Экспортеры адаптировали пошлины в свою бизнес-практику и готовы конкурировать на мировом рынке, дело — за сельхозпроизводителями, добавил он.



Все разговоры о том, что пошлину отменят или хотя бы обнулят после сбора урожая выглядели как попытка выдать желаемое за действительное, считает гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. «По моим прогнозам, история с пошлиной будет долгой, и в ближайшие два года ее отмены или обнуления не произойдет, — сказал он «Агроинвестору». — При этом не исключено, что будут меняться параметры пошлины: в плане базовой цены и в плане пересчета пошлины — не каждую неделю, а хотя бы каждые два месяца. Это было бы хорошо для рынка. Однако изменение параметров тоже может произойти не раньше конца третьего квартала этого года. Что касается аграриев и экспортеров, то у них не остается других вариантов, кроме как работать в предложенных обстоятельствах».



Было вполне ожидаемо, что после начала сбора нового урожая пошлина продолжит действовать, говорит директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. «Вопрос, вероятно, не будет решен в пользу ее отмены в ближайшее время, несмотря на то что аграрии верят, что это произойдет, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Мы считаем, что до конца года пошлина сохранится, и в лучшем случае, в 2022-м только начнется обсуждение возможности ее отмены или обнуления». В июне Сизов говорил, что СовЭкон» рекомендует всем участникам рынка еще раз осмыслить существующие пошлины. «Для сельхозпроизводителей в таких условиях политика придерживания урожая и ожидания лучшей цены не будет работать, так как при действующих пошлинах они будут получать только 30% от роста цены на мировом рынке», — акцентировал он.



Гендиректор «Паритет Агро» (входит в «Прогресс Агро») Дмитрий Попов ранее рассказывал «Агроинвестору», что предварительно компания ожидает недополучения прибыли из-за действия плавающей пошлины на уровне 3-4 тыс. руб./т в зависимости от агрокультуры при курсе доллара 72 руб./$1. «Снижение доходности произойдет по всем агрокультурам, на которые введены экспортные пошлины», — отмечал он. «Вмешательство государства уменьшило доходность пшеницы и масличных агрокультур. В то же время, поскольку экспортные пошлины были введены после того, как большая часть урожая 2020 года была реализована, их влияние на доходность имело ограниченные последствия», — рассказывал в июне финансовый директор «Сюкден» Глеб Тихомиров. По его словам, компания исходит из того, что пошлина на зерно сохранится по крайней мере на весь сезон-2021/22.



В начале июня в интервью Reuters вице-премьер Виктория Абрамченко говорила, что механизм плавающей экспортной пошлины на зерно будет действовать так долго, насколько будет сохраняться высокий спрос на продовольствие в мире. «Пока существуют риски для мирового продовольственного рынка, существует ажиотажный спрос, который влечет за собой дефицит для внутреннего рынка и рост цен, решение правительства по пошлине будет сохраняться. Пусть мировая экономика восстановится», — комментировала она.



Гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень действует со 2 июня в рамках «зернового демпфера». Пошлина рассчитывается еженедельно и составляет 70% от разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое ежедневных ценовых индикаторов) и базовой ценой. Базовая цена для пшеницы составляет $200/т, для кукурузы и ячменя — $185/т. На неделю с 28 июля по 3 августа пошлина на пшеницу составляет $31,4/т, на ячмень — $38,5/т, на кукурузу — $49,9/т. С 4 по 10 августа ставка на пшеницу и ячмень не изменится, на кукурузу — снизится до $49,6/т. Средства, полученные от взимания пошлины, будут возвращаться аграриям в виде субсидий, они будут распределяться в зависимости от объема произведенной продукции. За период с 15 февраля по 9 июля объем дополнительных доходов федерального бюджета, полученных от увеличения вывозных таможенных пошлин, составил 15,4 млрд руб., уточняла Абрамченко на совещании президента с членами правительства 21 июля.

