Экспорт зерна в августе может составить 5 млн тонн

Увеличению вывоза могут помешать задержки поставок зерна от аграриев, пошлина и логистические проблемы «СИТНО»

В августе экспорт российского зерна может составить 4,6-5 млн т против 2,3-2,4 млн т в июле. Росту вывоза будет способствовать повышение экспортных цен и завершение уборки пшеницы и ячменя в южных регионах: в частности, в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области урожай обещает быть рекордным, либо близким к рекорду, рассказал «Интерфаксу» руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. Однако, по его словам, прогнозируемый объем вывоза за август ниже показателя этого же месяца 2020-го, когда отгрузки составили 5,74 млн т.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что объемы вывоза зерна в августе вряд ли будут значительными, хотя они и превысят июльские показатели. Это, по его словам, связано с комбинацией трех факторов: экспортная пошлина, низкие относительно прошлого года сборы зерновых и острые логистические проблемы на Юге России.



«У нас есть шансы вырасти в августе по объемам экспорта зерна, этому будет способствовать эффект низкой базы июля», — считает председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. При этом российское зерно по-прежнему неконкурентно по цене, как по причине пошлины, так и нежелания аграриев продешевить, особенно в свете резкого роста затрат на ключевые средства производства. По его словам, консолидация объемов зерна для вывоза идет низкими темпами, есть операционные проблемы как с авто-, так и с железнодорожной логистикой.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут считает, что в следующем месяце Россия может отгрузить 4,5-4,7 млн т зерна. «Ресурсы у нас большие, и в любом случае им нужно куда-то деваться», — добавляет он. По словам Корбута, помешать активизации экспорта могут логистические проблемы, но опыт их решения уже есть, поэтому вряд ли эта проблема может быть серьезной помехой вывозу. Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко согласен с прогнозами «Русагротранса» относительно объемов экспорта в августе на уровне 4,6-5 млн т. При этом экспортный потенциал пшеницы в новом сезоне он оценивает в 36 млн т.



Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов считает, что в августе вывоз пшеницы будет на уровне 4-4,4 млн т. Накануне центр снизил прогноз экспорта пшеницы по итогам сезона на 1,3 млн т до 37,1 млн т, сообщало агентство Reuters. Сейчас, по словам Сизова, есть две причины, которые сдерживают экспортные поставки. «Первая: когда действует не на 100% предсказуемая пошлина, размер которой меняется каждую неделю, и когда у компании очень низкая маржа (а у экспортеров она традиционно низкая), к экспортным продажам приходится подходить очень аккуратно», — прокомментировал он «Агроинвестору». Вторая причина связана с более поздним стартом уборочной кампании из-за дождей на юге страны.



По данным аналитического центра «Русагротранса», экспортные цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%) с поставкой в августе за неделю выросли на $5 до $246/т (FOB), ранее они номинально поднимались до уровней в $247-248/т из-за роста мировых котировок на фоне ухудшения состояния посевов яровой пшеницы из-за засухи в США и проливных дождей в Европе. Котировки российского ячменя в глубоководных портах с поставкой в августе выросли на $8 до $213/т (FOB). Под влиянием роста экспортных цен и сдерживания продаж со стороны сельхозпроизводителей закупочные цены на пшеницу в портах также увеличились, рассказал «Интерфаксу» Павенский. По его словам, в конце прошлой недели они поднялись на 1,2 тыс. руб./т до 14,6-15 тыс. руб./т (без НДС). Закупочные цены на малой воде выросли на 1,35 тыс. руб. до 14,2-14,5 тыс. руб. т.



Внутренний рынок после условного падения ранее, когда снижались в большей степени цены спроса, рос в европейской части и оставался на прежних уровнях в Сибири, сказал Павенский. На Юге цены производителей на пшеницу (протеин 12,5%) увеличились на 1,3 тыс. руб., до 13,3-13,6 тыс. руб./т (без НДС). В Центре индикативные цены повысились на 950 руб. до 12,3-12,34 тыс. руб./т, в Поволжье — на 1,15 тыс. руб. до 12,45 тыс. руб./т. Рынок неактивен, уточнил Павенский.

