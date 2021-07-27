В ближайшие недели пшеница может подешеветь

Аграрии начали придерживать продажи в ожидании дальнейшего удорожания Е. Разумный

Экспортные цены на российскую пшеницу на прошлой неделе продолжили расти на фоне опасений из-за неблагоприятной для урожая погоды в основных странах-экспортерах, сообщает Reuters. Так, аналитический центр



«СовЭкон» зафиксировал удорожание на $6 до $245 за тонну, закупочные цены в портах укрепились на 6% до 14,3-14,7 тыс. руб./т (без НДС). Рынок вырос после повышения мировых цен ранее, снижения пошлин и неспешных продаж фермеров, поясняют аналитики центра. Экспортная пошлина на период с 28 июля по 3 августа составит $31,4/т против $35,2/т на 21-27 июля, следует из данных Минсельхоза.



По информации «СовЭкона», на внутреннем рынке цены на пшеницу резко увеличились, поскольку со снижением экспортной пошлины поставщики стараются быстрее загрузить суда. Из-за этого аграрии начали придерживать продажи. «Продавцы на Юге не спешат расставаться с зерном, выжидая более высоких цен. Несколько крупных трейдеров начали быстро повышать цены во второй половине недели, и другим покупателям пришлось последовать за ними, — говорится в сообщении центра. — Как обычно, после такого быстрого роста многие сельхозпроизводители прекратили продажи, а многие отказались от выполнения уже заключенных контрактов». Цены на Юге выросли на 0,7-1 тыс. руб./т, аграрии Поволжья и Центра также повышали цены. В краткосрочной перспективе «СовЭкон» ожидает дальнейшего роста цен, однако уверенно говорить о том, что рынок прошел сезонное дно, особенно в неюжных регионах, пока, вероятно, рано, отмечают аналитики.



По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), цена тонны пшеницы нового урожая с 12,5% содержанием протеина за неделю увеличилась с $241 до $248 (FOB Новороссийск). Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько напоминает, что в течение нескольких дней после публикации 12 июля отчета Минсельхоза США с видами на урожай экспортные цены на пшеницу взлетели сразу на $15 за тонну до отметки выше $250/т. Сейчас ценовой индекс снизился до $248/т, но он пока носит достаточно формальный характер. Спред между желаниями экспортеров и покупателей остается слишком большим, прокомментировал он «Агроинвестору».



По словам Рылько, в ближайшие недели возрастает давление на цены вниз: через несколько недель в Северном полушарии в целом, в Причерноморье и в России сезонное предложение достигнет максимума. «При этом мы видим, что и Украина, и Румыния довольно легко торгуются по сегодняшним ценам в отличие от России, где реальные цены придавлены пошлинами, — говорит Рылько. — И Румыния, и Украина могут продавать рекордный урожай по рекордно высоким стартовым ценам сезона. Для российских аграриев ситуация выглядит иначе».



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин отмечает, что цена спроса на пшеницу не превышает $240 за тонну, эпизодические сделки заключаются по этой цене или на пару долларов выше. «При сегодняшних ставках фрахта, российское зерно неконкурентно даже на дружественных нам рынках. Бизнес-возможности остались только у крупных трейдеров, располагающих собственным флотом», — добавляет он. Что касается внутренних цен, то они повысились на базисе СРТ. «Подходит время исполнения контрактов, пошлина на пшеницу упала до комфортных $31,4/т, экспортеры формируют судовые партии для отправки потребителям по ранее заключенным контрактам», — говорит Зернин.



Ставки фрахта в Азово-Черноморском регионе продолжают расти: цена за партию пшеницы в 3 тыс. т из Азова на Мраморное море достигла $34 за тонну, говорится в недельном обзоре компании «Глогос проект». Аналитики отмечают, что многие судовладельцы прогнозируют, что на начало августа ставка фрахта за 3 тыс. т пшеницы на Мраморное море достигнет $37 за тонну.

С начала сезона-2021/22 по 22 июля Россия экспортировала 0,9 млн т зерна, что на 46% меньше, чем за аналогичный период в прошлом сезоне, сообщил «СовЭкон» со ссылкой на официальную таможенную статистику. В том числе вывоз пшеницы составил 0,63 млн т — на 43% меньше прошлогоднего, ячменя — 0,21 млн т (на 54% меньше), кукурузы — 0,06 млн т (на 44% меньше). «СовЭкон прогнозирует, что в июле отгрузки зерна из России составят 2,3 млн т, включая 1,8 млн т пшеницы.



По прогнозу Российского зернового союза (РЗС), в июле будет вывезено 2,6 млн т зерна в целом, в том числе 2,1 млн т пшеницы. «Это меньше, чем в прошлом и позапрошлом сезонах», — сравнивает директор департамента аналитики РЗС Елена Тюрина. Она добавляет, что на 26 июля экспортировано в общей сложности 1,8 млн т. Всего, по ее оценке, в этом сезоне при урожае на уровне 129 млн т включая 83 млн т пшеницы на внешние рынки может быть поставлено 50 млн т зерна, в том числе 40 млн т пшеницы.

