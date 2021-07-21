Минсельхоз уточнил оценку экспорта зерна в прошлом сезоне

В сезоне-2020/21 российская пшеница поставлялась в 103 страны wikimedia.org

По данным Минсельхоза, в сезоне-2020/21 Россия экспортировала 49 млн т зерна, ранее агроведомство оценивало отгрузки на уровне 48 млн т. «По предварительным цифрам, у нас еще нет данных за июнь по поставкам в страны ЕАЭС, сейчас экспорт 48,5 млн т. По идее, порядка 49 млн т мы должны достичь», — сказала замминистра сельского хозяйства Оксана Лут (цитата по «Финмаркету»).



По ее словам, Россия сохраняет мировое первенство по экспорту пшеницы, он составил 37,6 млн т. В то же время прогнозы урожая в этом году позволяют вновь рассчитывать на лидерство. Россия может отправить на экспорт 51 млн т зерна при урожае 127,4 млн т, включая 81 млн т пшеницы, сказала Лут.



Из предварительного анализа экспорта от «Центра оценки качества зерна» следует, что в сезоне-2020/21 Россия экспортировала 39,1 млн т пшеницы с учетом поставок в страны ЕАЭС, что на 13% больше результата предыдущего сельхозгода. Также этот объем является максимальным после рекорда 2017/18 года, когда было вывезено 41,1 млн т. В целом вывоз зерновых аналитики центра оценили в 49,8 млн т — на 14% больше, чем в 2019/20-м.



В прошлом сезоне российская пшеница поставлялась в 103 страны. При этом более 60 стран-импортеров увеличили объемы закупок из России, а 26 показали рекордные результаты. Ключевым рынком сбыта для российской пшеницы был Египет, по истечении года вернувший лидерство и импортировавший 8,2 млн т, что на треть превышает показатель предыдущего сезона, говорится в обзоре «Центра оценки качества зерна». Другие страны Северной Африки — Судан (1,2 млн т), Ливия (0,2 млн т), Тунис (0,2 млн т) — также продемонстрировали интерес к российской пшенице. Кроме того, в последнюю декаду июня 2021 года из порта Тамань была отгружена первая за пять лет теплоходная партия продовольственной пшеницы объемом 29 тыс. т в Алжир.



Несмотря на снижение закупок со стороны Бангладеш (1,8 млн т), занимающей третье место среди покупателей российской пшеницы, страны юго-азиатского региона импортировали максимальный в истории объем — 5 млн т. В том числе «Центра оценки качества зерна» отмечает повышенный спрос со стороны Пакистана, который после перерыва закупил рекордные 1,5 млн т российской пшеницы.



Страны Ближнего Востока также импортированы рекордные объемы российской пшеницы — 13,2 млн т. Несмотря на сокращение поставок в Турцию до 7 млн т, доля российской пшеницы была доминантной на рынке этой страны и составила 78% в объеме импорта. Йемен увеличил закупки на 93% до 1 млн т, Израиль — на 38% до 0,6 млн т.



«Новым перспективным направлением для российского экспорта с потенциалом 6-7 млн т выступает Бразилия, отгрузки в которую за год выросли в три раза до 0,3 млн т, заняв долю более 4% в закупках страны», — говорится в сообщении центра. Там также отмечается, что максимальный импорт российской пшеницы в прошедшем сезоне также показали Казахстан (+24%, 1,3 млн т), Монголия (0,3 млн т), Литва, Финляндия, Китай и др. «Высокое качество российской пшеницы и достойный урожай позволили нашей стране обеспечить растущий спрос мировых рынков, которые в условиях карантина остро нуждались в пополнении своих запасов и обеспечении продовольственной безопасности», — отметили аналитики центра.



Рекордный за последние десять лет урожай ячменя — 20,9 млн т — стал основой для роста экспортного потенциала агрокультуры до 6,4 млн т, что стало максимумом в истории современной России, отметили аналитики центра. Основной объем традиционно был экспортирован в страны Ближнего Востока, рекордных показателей по закупкам достигли Саудовская Аравия (+35%, 2,6 млн т) и Иордания (+155%, 0,5 млн т). Значительный прирост в регионе показали Израиль, Кувейт, ОАЭ, Азербайджан, Оман и Грузия. Почти в три раза до 1 млн т вырос интерес к российскому ячменю со стороны стран Северной Африки. При этом Тунис (0,5 млн т) и Ливия (0,4 млн т) закупили рекордные объемы, а Алжир и Марокко возобновили импорт.



Несмотря на снижение объемов экспорта кукурузы до 3,9 млн т (-7% по сравнению с прошлым сезоном) и сокращение географии поставок до 35 стран, что является минимумом за последние несколько лет, почти треть стран-импортеров, в том числе Китай, Ливия, Литва, Великобритания, Монголия и пр., показали исторически максимальные объема ввоза. На 9% вырос спрос со стороны Турции (1 млн т), двукратно выросли отгрузки в Корею (0,5 млн т) и Латвию (0,2 млн т), возобновили импорт российской кукурузы Италия (95 тыс. т) и Норвегия.

