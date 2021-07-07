Компания «Деметра-Холдинга» увеличила экспорт зерна на 35%

Цены на пшеницу снижаются Flickr.com

«Мирогрупп Ресурсы» (входит в «Деметра-Холдинг», 50% которого принадлежит ВТБ) по итогам завершившегося сезона увеличила экспорт зерна на 35% до более чем 5 млн т, сообщила пресс-служба компании. По экспорту через специализированные терминалы глубоководных портов Юга России компания уверенно занимает первое место. Положительный прогноз производства зерновых в этом году позволит компании нарастить показатели отгрузки, рассказала «Агроинвестору» представитель холдинга.



В прошлом сезоне компания смогла увеличить долю грузоперевозок железнодорожным транспортом на 100% до 2,9 млн т, а число аккредитованных элеваторов, с которыми работает «Мирогрупп Ресурсы», увеличилось в два раза (194 элеватора и хлебоприемных пункта), отметила пресс-служба холдинга. «В новом сезоне компания делает ставку на качественный рост и дальнейшее развитие, в том числе через внедрение новых механизмов работы с сельхозпроизводителями», — отметил гендиректор компании Роман Крон, добавив, что в новом сезоне «Мирогрупп Ресурсы» впервые кроме форвардных контрактов предлагает аграриям сезонные договоры, что «даст возможность всем участникам рынка заранее спланировать свои продажи и логистику, а сельхозпроизводителю получить оптимальную цену на рынке».



В сообщении «Мирогрупп» также говорится, что компания инвестирует в развитие собственной сети элеваторов. Сейчас завершается модернизация Ипатовского элеватора, который был куплен в 2020 году. По мнению компании, это позволит быть ближе к производителю зерна и предоставить ему качественный сервис по приемке и хранению груза, а также обеспечить маршрутную отправку железнодорожных грузов, как наиболее оптимальный и эффективный способ перевозки.



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что по экспорту в новом сезоне пока никаких ожиданий нет. «Июль будет слабым, в августе ожидается незначительное оживление. Наше время начнется примерно с октября, — прогнозирует он. — Румыния резво стартует и быстро распродает свои объемы. Украины хватает на более долгое время, но с ними нам комфортно конкурировать».



Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский сказал «Агроинвестору», что в новом сезоне отгрузку зерна сдерживали плохие погодные условия: дожди и сильный ветер, а также задержка уборки (пока собрано почти в четыре раза меньше зерна, чем в аналогичный период прошлого года). «К тому же сельхозпроизводители продолжают сдерживать продажи на фоне падающих цен в портах, которые за месяц снизились с 15,3 тыс. руб./т до 13,4 тыс. руб./т CPT Новороссийск, — привел данные эксперт. — Сейчас погода налаживается, но сохраняется сильный ветер. Может сложиться ситуация, что июль по вывозу зерна впервые в истории будет не выше июня». По данным Павенского, в июне на экспорт было отгружено 2,66 млн т зерна, в основном пшеница (2,47 млн т). Судя по подходам судов в порты, в июле экспорт может составить 2,5-2,7 млн т против 3,7 млн т в прошлом году, прогнозирует эксперт. Однако, по его словам, в июле с поступлением нового урожая ситуация очень быстро меняется — возможно, объем будет больше.



Директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина сказала «Агроинвестору», что с начала сезона Россия экспортировала 341 тыс. т пшеницы, 17,5 тыс. т кукурузы и 17 тыс. т ячменя — всего 375,6 тыс. т зерновых. Если сравнить показатели ежедневных отгрузок экспортеров, в период с начала сезона они составили 57 тыс. т пшеницы, всех зерновых — 62 тыс. т. Эти показатели уступают июню 2021 года, когда вывозилось по 100 тыс. т пшеницы в день и 104 тыс. т всех зерновых. По словам Тюриной, если смотреть динамику прошлых лет, в июле отгрузки обычно увеличивались относительно июня. Так, экспорт в июле 2019 года был почти в три раза больше июньского, в июле 2020-го — почти в десять раз. «Пока мы видим снижение отгрузок. Я это связываю с тем, что сейчас сложилась непонятная ситуация для экспортеров, мы испытываем сильное давление со стороны Франции и стран Причерноморского региона. Это связано с прогнозом по увеличению урожая», — прокомментировала Тюрина.



По ее словам, французская пшеница сейчас стоит $244 за тонну, российская — $235 за тонну. Россия вынуждена снижать экспортные цены для увеличения поставок, сказала Тюрина, отметив, что с момента введения плавающей пошлины стоимость французской пшеницы упала на 16%, российской — на 10%. По подсчетам Российского зернового союза, только за прошлый месяц плавающая экспортная пошлина на зерно лишила российских аграриев почти $90 млн прибыли, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-президента союза Александра Корбута. Столько, по его словам, ушло на уплату самой пошлины. Корбут отметил, что экспортеры, перевозчики и сотрудники портов не изменили цены на свои услуги, и все расходы из-за этого взяли на себя сельхозпроизводители. Также он считает это одной из главных проблем для посевной под урожай 2022 года. По его словам, потерянные средства можно было вложить в закупку семян, удобрений и средств защиты растений. Корбут раскритиковал и метод определения ее размера. Он напомнил, что экспортные цены на зерно упали до $237,5-243 за тонну FOB, но пошлина по-прежнему рассчитывается из старой цены в $259 за тонну. По его словам, это мешает прогнозируемости экспорта, пишет «Интерфакс».



Тюрина также отметила резкое падение цен у сельхозтоваропроизводителей. Стоимость пшеницы 3-го класса сейчас составляет 13,2-13,4 тыс. руб. за тонну, 4-го — 12,9-13 тыс. руб. за тонну, привела данные она. «Этот уровень цен очень низкий и производитель на старте сезона, когда формируются продажи, понимает, что с такими ценами рентабельность будет очень низкой», — сказала она. С начала сезона рынок замер в ожидании дальнейшей динамики, никто не хочет продавать и покупать, отмечает Тюрина. Об этом же говорит мониторинг количества компаний-экспортеров зерна. В начале сезона пшеницу экспортируют всего шесть игроков, тогда как в июне вывозили 23 компании, сравнила она. «Я ожидаю дальнейшего снижения цены. Сразу после введения демпфера рентабельность была на высоком уровне, и экспортеры активизировались, теперь она находится на минимальном показателе и многие компании не готовы заключать контракты на экспорт», — заключила Тюрина.



Согласно предварительной оценке Минсельхоза, поставки зерновых на рынки третьих стран в сезоне-2020/21 превысили 48 млн т, из них пшеницы — 37,5 млн т, сообщила пресс-служба министерства. Общий объем экспорта станет одним из самых высоких в истории страны, Россия в очередной раз займет лидирующую позицию в мире по поставкам пшеницы, отмечает ведомство. Основными покупателями российских зерновых в прошлом сельхозгоду стали Турция (8,4 млн т, 17,5%), Египет (8,1 млн т, 17%), Саудовская Аравия (2,8 млн т, 5,9%), Бангладеш (1,8 млн т, 3,8%), Пакистан (1,6 млн т, 3,3%). Также было открыто еще одно перспективное направление поставок — Алжир, отметила пресс-служба министерства. Экспортный потенциал в текущем сезоне предварительно оценивается в 51 млн т зерна. Итоговые оценки будут зависеть от урожая, а также общей ситуации на внешних рынках, добавил Минсельхоз.



Десять крупнейших российских в прошедшем сезоне вывезли 33,2 млн т зерна без учета поставок в страны ЕАЭС, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на предварительные данные «Русагротранса». На топ-10 пришлось 69,45% от всех отгрузок, хотя в прошлые сезоны эта цифра составляла 64%. Первое место заняла компания «Риф» - она одна поставила за рубеж 7,9 млн т зерна. На втором месте «Астон» с 5,7 млн т. «Мирогрупп Ресурсы» продала за рубеж 5 млн т зерна и стала третьей. Четвертое и пятое места занимают Glencore и «Объединенная зерновая компания» (ОЗК).

