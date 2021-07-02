Лидер по зерну и агроэкспорту. Обзор АПК Ростовской области по итогам работы в 2020 году

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Благоприятные погодно-климатические и почвенные условия, выгодное географическое расположение обеспечивают донскому краю первые позиции в стране по производству ряда основных агрокультур и вывозу сельхозпродукции. Однако эти же факторы затрудняют работу местным животноводам: близость к портам и активный экспорт зерна отражаются на цене зерна, что выливается в повышение себестоимости продукции. Дефицит и дороговизна энергетических мощностей сдерживают развитие тепличного сектора. К приоритетным в плане инвестиций секторам областное правительство относит рыбохозяйственный комплекс, глубокую переработку и садоводство

По информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, удельный вес региона в общероссийском производстве продукции сельского хозяйства в прошлом году составил более 5%. Аграрии области в 2020-м выпустили продукции почти на 290 млрд руб., при этом индекс производства продукции АПК по сравнению с 2019-м составил 97,1%, сообщает министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский. «Ростовская область занимает первое место в стране по намолоту зерновых и зернобобовых культур, второе — по урожаю подсолнечника, третье — по производству яиц, пятое — по валовому надою молока и объему выращиваемых овощей, — перечисляет он. — На долю нашего региона приходится более 28% продукции сельского хозяйства, производимой в Южном федеральном округе».







Климат и почвы

Рельеф Ростовской области характеризуется чередованием небольших отдельных возвышенностей и обширных равнин. На юго-западе регион омывается Азовским морем. Главный водный ресурс — Дон. На реках созданы водохранилища, к наиболее значительным из которых относятся Цимлянское и Веселовское. Преобладает степной ландшафт, рассказывает ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков. «Климат — континентальный умеренных широт, наиболее засушливыми являются восточные районы, граничащие с Волгоградской областью и Калмыкией: разница между более влажными районами Нижнего Дона и Приазовья почти двукратная», — обращает внимание он. Увлажнение в регионе возрастает в апреле, достигает максимума в июле и затем убывает. Максимум годового хода температуры также приходится на июль (+18 ºС ночью, +29 ºС днем), в то время как май и сентябрь имеют примерно равную норму (+12 ºС и +23 ºС соответственно). Среди опасных явлений погоды наблюдаются засухи, суховеи, пыльные бури, сильные ливни и град.







Устойчивое потепление климата, наметившееся во второй половине ХХ века, вызывает необходимость совершенствования технологии возделывания сельскохозяйственных культур в Ростовской области, и в первую очередь озимой пшеницы, добавляет заведующий кафедрой агрохимии и экологии, кандидат сельскохозяйственных наук Донского государственного аграрного университета (ДонГАУ) Владимир Турчин. Проблема экологической устойчивости растений озимой пшеницы к одному из важнейших климатических факторов — низким температурам в зимний период — на фоне прогрессирующей аридности климата во второй половине ХХ века является основополагающей при разработке адаптивной технологии возделывания этой ценной зерновой культуры, считает он. В условиях устойчивого проявления аридности климата и его потепления важнейшим технологическим элементом адаптивной технологии возделывания озимой пшеницы является обоснованный выбор срока посева, потому что он как никакой другой элемент технологии связан с агрометеорологическими условиями.



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По информации Росреестра, общая площадь сельхозземель Ростовской области по состоянию на 1 января 2020 года превышала 8,8 млн га. Посевы в прошлом году оценивалась Росстатом в 4,7 млн га. Площадь чистых паров тогда же составила более 1 млн га, а неиспользуемых земель — 20,1 тыс. га, что не превышает 0,2% от общей площади земель сельскохозяйственного назначения, уточняет Минсельхозпрод Ростовской области.



Неиспользуемых земель, пригодных для ведения сельскохозяйственной деятельности, на юге России нет, утверждает директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. Те, которые, согласно статистике, свободны и могут послужить АПК, скорее всего, расположены не в экономически стабильных районах с развитым сельским хозяйством, считает он.



Лидер по рыбе Ростовская область на протяжении нескольких лет сохраняет за собой лидирующую позицию по производству товарной рыбы на юге России, выращивая ежегодно около 10% от общероссийского объема. Развитие рыбной отрасли обеспечено наличием 381 тыс. га естественных промысловых водоемов, в том числе Таганрогского залива — 165 тыс. га, Цимлянского водохранилища — 100 тыс. га, Манычского водохранилища — 116 тыс. га. В 2020 году объем производства продукции аквакультуры в области составил 24,4 тыс. т, что соответствует уровню 2019-го. Улов водных биологических ресурсов в Азово-Черноморском бассейне снизился до 11,8 тыс. т с 15,1 тыс. т в предыдущем году. Причина снижения объема — неблагоприятные погодные условия (аномально теплая зима), в связи с чем не были сформированы промысловые скопления рыбы. Выпуск пищевой рыбопродукции составил 17,3 тыс. т, что соответствует уровню 2019 года.

Невозделываемой земли в регионе относительно немного, подтверждает управляющий директор BEFL Владислав Новоселов. Как правило, это небольшие участки, к которым затруднен подъезд, земли с низким качеством почвы, сложным рельефом. По его словам, за последние два-три года цены на землю в Ростовской области поднялись примерно на 20-50%. Общая тенденция последних лет — рост цен на землю сельхозназначения, соглашается Сизов. В 2020 году средняя стоимость гектара по Ростовской области достигла 128 тыс. руб.



На земли сельскохозяйственного назначения в Ростовской области приходится 87,8% от общей площади земель региона, при этом доля пашни составляет около 70% всех сельскохозяйственных угодий, уточняет Турчин. Доминирующим типом почв области являются черноземы — они составляют 70,7% всей территории донского края. «Экономический спад 1990-х годов обусловил прогрессирование одного из самых распространенных видов деградации — агроистощения, выражающегося в снижении содержания доступных элементов питания и дегумификации почв области», — отмечает эксперт. Показатель среднего содержания гумуса в почве начал понемногу расти лишь с начала 2000-х, да и то не по всем зонам. Однако хотя общее наличие гумуса в пахотном слое является важным индикатором состояния черноземов, на современном этапе он не отражает в полной мере степень деградации почвы в силу его предельно низкого содержания, поэтому данный показатель следует дополнять другими, подчеркивает Турчин.



По информации ученого, на территории Ростовской области практически не осталось земель, которые не испытали антропогенного воздействия, преимущественно негативного характера. Почвенный покров претерпел значительные изменения: сократились площади наиболее ценных почв, уменьшился уровень плодородия всего почвенного покрова. При этом на сельскохозяйственных угодьях наблюдается прогрессирующее распространение таких негативных процессов, как водная и ветровая эрозия, дегумификация почв, засоление, осолонцевание, переуплотнение, переувлажнение, опустынивание и др. Набор и интенсивность проявления этих процессов и явлений отличаются по природно-сельскохозяйственным зонам области, обращает внимание Турчин. Так, наиболее благоприятные условия для растениеводства в области имеют районы южной зерно-скотоводческой зоны, и особенно Зерноградский, Целинский и Егорлыкский районы. Впрочем, почвенный покров этих территорий испытывает те же негативные процессы и явления, что и другие районы области. Также здесь наиболее остро стоит вопрос о защите почв от переувлажнения.







Обеспеченность сельхозтехникой

Ростовской области принадлежит самый большой парк сельхозтехники среди регионов России, сообщает региональный Минсельхозпрод. Во всех местных хозяйствах имеется в наличии 29,8 тыс. тракторов (64% за пределами срока амортизации) и 11,9 тыс. комбайнов (54%). Росстат сведения по предприятиям всех категорий не дает. Статистика же по сельхозорганизациям показывает, что с 2010 года количество, например, тракторов в регионе сократилось в 1,5 раза, а комбайнов — на 23% к 2019-му. За этот же период нагрузка пашни на один трактор увеличилась в 1,4 раза — до 338 га.



Донской регион является и лидером по количеству ежегодно приобретаемой сельхозтехники, подчеркивает Константин Рачаловский. В прошлом году аграрии области закупили более 1 тыс. тракторов, 478 комбайнов, 2,96 тыс. единиц прочих агромашин. Это первый результат в стране, утверждает он. «Для того чтобы высокоэффективная энергонасыщенная сельхозтехника областного производства пришла как можно в большее количество хозяйств, сельхозпроизводителям оказывается региональная поддержка по данному направлению, — сообщает министр. — Уже в этом году по губернаторской программе из бюджета Ростовской области было просубсидировано приобретение более 50 комбайнов, 80 тракторов и 370 единиц другой сельхозтехники областного производства».



Основное производство и штаб-квартира одного из крупнейших мировых производителей сельхозтехники — компании «Ростсельмаш» — исторически расположены в Ростовской области. «Наше предприятие находится рядом с самым большим рынком сбыта и тесно взаимодействует с потребителями выпускаемой продукции, — рассказывает гендиректор «Ростсельмаша» Валерий Мальцев. — Мы заинтересованы в обратной связи от аграриев, компания развивается и меняется в соответствии с нуждами и пожеланиями сельхозпроизводителей, реализуя новейшие агротехнологии, обеспечивая базу для развития НИОКР и проведения испытаний перспективной техники в полях». Модельный ряд продукции „Ростсельмаша“ регулярно расширяется. В этом году в опытно-промышленное производство запускаются три машины: зерноуборочный комбайн T500, следующее поколение самоходной косилки KSU 2, серия тракторов 3000 DT. Что касается статистики продаж по региону, в прошлом году сельхозпроизводителям Ростовской области компания поставила на 14% больше техники, чем в 2019-м. В том числе предприятие обеспечило свыше 80% нового парка зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов и приросло в 1,7 раза в поставках тракторов, информирует топ-менеджер.



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По мнению Мальцева, безусловным плюсом области являются хорошие почвенно-климатические условия, а выгодное географическое расположение региона обеспечивает доступ к экспортным рынкам, что сокращает стоимость транспортировки и перевалки, дает более выгодный уровень цен на сельхозпродукцию. Кроме того, большое внимание аграриям уделяет правительство Ростовской области. Для них в регионе действует программа субсидирования части стоимости техники донского производства. С 2012 года только по этой программе «Ростсельмаш» поставил хозяйствам области более 1,5 тыс. комбайнов и 300 тракторов.







Пшеница и подсолнечник в приоритете

Почвенно-климатические условия Ростовской области, а также ее географическое положение и экспортные возможности не могут не отражаться на структуре посевов региона. Так, почти 77% площади занимают зерновые и зернобобовые культуры. Еще 16% приходится на подсолнечник. В топ-5 агрокультур по занимаемой площади на протяжении как минимум 10 лет входят озимая пшеница, подсолнечник, яровой ячмень, кукуруза на зерно, а также многолетние травы посева прошлых лет. Причем площадь, которая отводится под главную зерновую культуру — озимую пшеницу, с 2010 года увеличилась почти на 40%. А посевы подсолнечника, напротив, сократились на 25%. Тенденции заметного сокращения площадей за последнее десятилетие наблюдаются также по таким агрокультурам, как яровой и озимый ячмень, многолетние и однолетние травы, просо, кукуруза на силос, озимый рапс, соя, сахарная свекла, овощи открытого грунта и картофель. Рост посевов, помимо озимой пшеницы, с 2010 года показали кукуруза на зерно, горох, масличный лен.



Ростовская область традиционно занимает лидирующее место в России по сбору зерновых культур, конкурируя с Краснодарским краем, комментирует начальник Южного филиала ФГБУ «Центр агроаналитики» Оксана Щербина. По итогам уборки 2020 года донские аграрии собрали 12,5 млн т зерновых и зернобобовых культур (+3% к 2019 году), опередив Кубань с 12,1 млн т (-12,8%). На пшеницу приходится львиная доля в объеме урожая зерновых и зернобобовых культур (около 83-85%), второе место традиционно за ячменем (около 6-7%), третье — за кукурузой (5-6%). Валовые сборы пшеницы — основной зерновой культуры области — постепенно увеличиваются последние три года вопреки сложным климатическим условиям, обращает внимание Щербина. Впрочем, рост сборов последние годы связан не столько с существенным увеличением средней урожайности, сколько с расширением посевных площадей под озимым клином пшеницы.







Несмотря на позитивную динамику урожаев зерна в последние несколько лет, Ростовская область находится в зоне рискованного земледелия, отмечает Щербина. «Высокие температуры летом из года в год угрожают посевам яровых культур, в то же время теплые зимы позволяют накопить необходимый уровень почвенной влаги в продуктивном слое почвы, — говорит она. — Таким образом, сев яровых культур в регионе связан с более высокими рисками отсутствия необходимых осадков во время проведения посевной, а также повреждений от засухи в период созревания». Для озимых часть этих рисков отсутствует. Более благоприятные условия возделывания отражаются на уровне урожайности озимой пшеницы в сравнении с яровой.



Структура внутреннего потребления зерна в Ростовской области отличается от многих других регионов благодаря наличию в регионе мощностей по перевалке и высокой концентрации экспортеров. Основная часть выращенных в регионе зерновых культур — до 70-80% — экспортируется, акцентирует внимание эксперт «Центра агроаналитики». По ее мнению, ориентация большинства производителей на экспорт, налаженные каналы по закупке семенного материала, применяемые агротехнологии и специализация приобретенной сельхозтехники будут и в дальнейшем определять структуру площадей и специализацию большинства на выращивании пшеницы.







Участие южных регионов, в том числе и Ростовской области, в выращивании масличных в последние годы сокращается, большую активность в этом направлении проявляет Поволжье, добавляет Андрей Сизов. А после введения пошлин на подсолнечник эта экспортная культура в принципе становится значительно менее привлекательной: с учетом того, что аграрии региона, как и того же Краснодарского края, хотят в полной мере реализовывать именно экспортный потенциал, скорее всего, они будут уменьшать площади сева. И хотя исторически на юге расположено много маслоэкстракционных заводов, в Ростовскую область везут сырье и из других регионов.



На протяжении последних 10 лет площади масличных культур в Ростовской области находятся в понижательном тренде, подтверждает Щербина. Хотя с 2016 года отмечался постепенный рост площадей подсолнечника, пусть и небольшой. В 2019 и 2020 годах он составлял 3,6% и 2,8% соответственно, что обусловлено изменением климатических условий выращивания этой масличной культуры в регионе. Засушливое и очень жаркое лето повышает риски для производства подсолнечника в Ростовской области. Под воздействием погодных факторов ранее выращиваемые сорта отечественной селекции в последние годы не могут показывать в области необходимый уровень урожайности, утверждает эксперт.



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В текущих условиях введения ограничительных мер на экспорт зерна в Ростовской области существует вероятность расширения площадей под подсолнечником, считает Щербина. «Высокий спрос на сырье со стороны переработчиков тоже является стимулом для производителей сеять в новом сезоне больше, — полагает она. — Однако для существенных изменений необходимо техническое обеспечение хозяйств, оснащение семенным материалом». В целом по области площадь сева подсолнечника в 2021 году «Центр агроаналитики» оценивает в 740 тыс. га.



Регион всегда делал акцент на подсолнечнике, так как здесь находятся ведущие российские заводы по переработке этой агрокультуры, комментирует старший эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Вадим Семикин. Общая мощность переработки масличных в регионе оценивается ИКАР в 2,8 млн т в год. При этом урожай масличных в области в последние два года колебался в пределах 1,5-1,9 млн т, что существенно недотягивает до потенциала перерабатывающих предприятий. Таким образом, регион дефицитен по подсолнечнику, ввиду чего местные переработчики импортируют большие объемы сырья из соседних регионов Юга, Центра и даже Поволжья. Объем выработки подсолнечного масла в регионе в сезоне-2019/20 составил 0,8 млн т, для чего потребовалось порядка 1,85 млн т подсолнечника. Урожай самой Ростовской области в сезоне-2019/20 не превысил 1,8 млн т.







Овощи, плоды и ягоды

Донской край, как и другие регионы юга России, подходит для выращивания овощей в открытом грунте. В регионе развитием этого направления занимаются и сельхозпредприятия, и фермерские хозяйства, и ЛПХ, сообщает гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. При этом в хозяйствах населения выращивается порядка 60-70% всех овощных культур. Сельхозорганизации области отстают от лидеров ЮФО — Краснодарского края, Волгоградской и Астраханской областей — по объемам. Доля товарного производства овощей в Ростовской области составляет всего 6% от сбора всего ЮФО. И причин тому несколько, указывает эксперт. «Если говорить об открытом грунте, то не во всех районах региона есть возможности для дополнительного орошения земель, овощным культурам не хватает влаги, — поясняет она. — Для закрытого же грунта основной проблемой является дефицит и неравномерное распределение электрических мощностей по территории области. Многие компании сектора, недооценившие долю энергоносителей в себестоимости, не смогли успешно реализовать проекты по строительству теплиц в регионе».



В Ростовской области, помимо современных мощностей ГК «Рост» (ТК «Донская усадьба»), ТК «Ростовский» (построен компанией «Фабрика овощей») и «АПК XXI век» (группа «Агроком»), с советских времен остались лишь предприятия «Солнечное», «Южная усадьба» и «Новочеркасский тепличный комбинат», известно Решетниковой. Но последние давно отработали свой ресурс и уже не могут оказывать значимого влияния на баланс рынка в регионе. Постепенное устаревание мощностей и влияет на динамику производства тепличных овощей. Что касается современных предприятий, то, согласно данным «Технологий Роста», по состоянию на 2020 год в регионе имелось около 37 га зимних теплиц с отоплением, а именно такие мощности обеспечивают достойные показатели урожайности, обращает внимание эксперт. В прошлом году продукции в защищенном грунте в области выращено лишь 18 тыс. т, это 7% от общего валового сбора ЮФО.



По мнению Решетниковой, перспективы у тепличного сектора в Ростовской области хорошие, так как имеется много городского населения и, следовательно, есть платежеспособный спрос. Однако вопрос стоимости энергоресурсов в регионе остается острым, вряд ли некрупные компании смогут обрести необходимую поддержку властей или позволят себе собственные источники энергии, сомневается эксперт. «Новый тепличный комплекс в Ростовской области сумеет создать только сильный игрок на рынке», — уверена она.



По производству овощей открытого грунта регион находится на шестом месте в стране: в прошлом году, по информации официального портала правительства области, общий валовой сбор достиг 531,4 тыс. т, что чуть меньше результатов 2019 года, сообщает директор Плодоовощного союза Михаил Глушков. Под открытый грунт в регионе отдано 6,11 тыс. га. Плодов и ягод в регионе в 2020-м собрано 14 тыс. т. Многолетние насаждения занимали площадь 6,07 тыс. га.



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Урожайность овощных культур, выращиваемых в открытом грунте, в расчете на убранную площадь в Ростовской области составляет 379,2 ц/га — этот результат на 33% больше, чем в среднем по стране, что говорит о высоком потенциале данного направления в этом регионе, делает вывод Глушков. А вот урожайность плодов и ягод значительно ниже, чем в среднем по России — чуть более 55 ц/га. «Однако статистика учитывает и плоды из интенсивных садов, и малоурожайные ягодные насаждения, поэтому нельзя сказать, что выращивание плодов в регионе неэффективно», — обращает внимание эксперт.



Что касается производства ягодных культур, то регион в этом направлении далеко не самый активный, утверждает гендиректор Ягодного союза Ирина Козий. Скорее всего, этот сегмент аграрии просто не рассматривают как более выгодное производство в сравнении с теми же зерновым или масличным секторами, полагает она. Самые популярные выращиваемые ростовскими сельхозпроизводителями ягоды — садовая земляника (50-60 га) и малина (25 га), так как они любят тепло и солнце. И хотя в России всего 14,5 тыс. га ягодных насаждений, даже из этого объема Ростовская область занимает совсем малую часть.







Мясо и молоко

Мясной сектор в Ростовской области развивается менее активными темпами, чем растениеводство. Согласно данным Росстата, с 2010 года производство всех видов мяса в регионе сократилось на 34% до 253,1 тыс. т в живом весе в 2020-м. Основное падение объемов произошло из-за уменьшения выпуска мяса птицы (почти в четыре раза) и свинины (почти вдвое).



Для птицеводческого сектора в Ростовской области характерна значительная доля мяса индейки — именно здесь расположены мощности, ранее принадлежавшие «Евродону» и ныне выкупленные «Дамате», комментирует эксперт рынка мяса Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Анна Кудрякова. На время закрытия предприятия (проблемы у него начались в 2018 году, в 2019-м производство было остановлено) объемы серьезно сократились (что способствовало падению поголовья птицы в регионе), но сейчас с приходом нового инвестора они активно восстанавливаются.



Производство мяса птицы в Ростовской области резко снизилось не только из-за остановки мощностей «Евродона», напоминает президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Также из-за финансовых проблем перестали работать активы «Белой птицы», а еще в регионе произошел ряд вспышек гриппа птиц на разных птицефабриках. В итоге в прошлом году сельхозпредприятия области выпустили лишь 5,5 тыс. т мяса птицы против 23,9 тыс. т годом ранее. Однако уже в первом квартале 2021-го выпуск мяса птицы в промышленном секторе вырос почти в восемь раз. Прирост обеспечен главным образом запуском активов «Евродона» по индейке и утке, уточняет эксперт. Выкупившая в этом году бывшие активы «Евродона» и «Урсдона» «Дамате» рассчитывает на восстановление объема производства индейки в новой компании «Индюшкин двор» до 51 тыс. т в живом весе уже до конца 2021-го. Также «Дамате» возобновила работу бывших активов «Донстара» по выращиванию утки в Миллерове. Ожидается, что в 2021 году на «Новых утиных фермах» (новое название) будет выпущено более 18 тыс. т утки (в живом весе). Однако «Белая птица — Ростов» и агрофирма «Приазовская» на момент подготовки статьи еще не работали. В начале 2021 года было объявлено об аренде части этих активов у банка «Траст» группой агропредприятий «Ресурс».



«Перспективы птицеводства в регионе зависят прежде всего от ситуации с гриппом птиц, который периодически накрывает Южный и Северо-Кавказский федеральные округа», — комментирует Давлеев. В последние годы, начиная с 2017-го, вспышки высокопатогенного гриппа птиц значительно участились, что объясняется более теплыми зимами, позволяющими перелетным птицам зимовать на побережье Каспийского, Черного и Азовского морей, а также в лиманах и на озерах и реках юга России. В этой связи птицеводам необходимы дополнительные средства для усиления мер биобезопасности предприятий, страхования рисков, а местным администрациям — для профилактических и контрольных мер по мониторингу поголовья птицы в личных подсобных хозяйствах, советует эксперт.







Ветеринарные риски оказали влияние и на свиноводство Ростовской области. По оценке Национального союза свиноводов (НСС), поголовье свиней в регионе на конец 2020 года составило 338,8 тыс. голов в хозяйствах всех категорий. В сравнении с данными за 2010 год общее поголовье свиней сократилось на 36%, причем произошло это из-за снижения поголовья в хозяйствах населения и КФХ. Поголовье в сельскохозяйственных организациях изменилось незначительно (+3%), отмечает главный эксперт по анализу и прогнозированию рынка НСС Николай Бирулин. Африканская чума свиней с 2007 года распространялась как раз через ЮФО по причине большой концентрации поголовья свиней в ЛПХ, где они содержались открыто без какой-либо биозащиты. Именно этот факт и стал основной причиной сокращения стада в ЛПХ и КФХ в этом регионе, объясняет эксперт. «Потенциал для роста производства свинины в области имеется, но при определенных условиях, — акцентирует внимание Бирулин. — Сдерживают развитие сектора сейчас два основных фактора: высокие цены на зерно и то, что Россия еще в 2018 году достигла 100% самообеспечения по свинине, поэтому дальнейшее увеличение ее объемов усиливает внутреннюю конкуренцию, что делает инвестиционные проекты не окупаемыми в стандартные сроки».



Инвестклимат региона планомерно улучшается Виктор Гончаров Первый заместитель губернатора Ростовской области курирует вопросы агропромышленного комплекса, рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, торговой деятельности, природных ресурсов и экологии с 2017 года

Ростовская область — один из крупнейших сельскохозяйственных регионов России. В сельской местности здесь проживает треть населения — 1,3 млн человек. Перспективными направлениями АПК области, помимо растениеводства, являются прудовое рыбоводство, производство животноводческой продукции, овощей, переработка сельхозпродукции с последующим доведением до потребителя. Кроме того, в регионе благоприятные условия для развития садоводства и виноградарства. О уже сделанных и планируемых инвестициях, а также о преимуществах донского края и об оказываемой аграриям поддержке «Агроинвестору» рассказал первый замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

— Как вы оцениваете ежегодный объем привлекаемых в ростовский АПК инвестиций?

— Инвестиции в агропромышленный комплекс нашего региона планомерно растут. Так, если в 2015 году нам удалось привлечь 29,5 млрд руб., то в 2020-м — уже 33 млрд руб. (по оперативным данным Минсельхозпрода области). На этот год и период до 2025-го ставим перед собой задачу по наращиванию показателя «Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства» не менее чем на 5% ежегодно.

— В регионе действительно высокий уровень развития АПК, что наверняка делает высокой и конкуренцию на местном рынке. С этой точки зрения, по-вашему, регион все еще привлекателен для инвесторов?

— В 2020 году наш регион занял девятое место в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России, подготовленном агентством RAEX. Инвестиционная привлекательность субъектов страны оценивалась по двум параметрам: инвестиционному потенциалу и инвестиционному риску. В итоге Ростовская область попала в группу рейтинга «Средний потенциал — умеренный риск», что, на мой взгляд, говорит о планомерном улучшении инвестклимата.

— Что же делает регион интересным именно для агроинвесторов?

— Ростовская область обладает выгодным территориальным, геополитическим, экономико-географическим и транспортно-логистическим положением, в том числе для международного транзита. Статус транспортного узла обеспечивается наличием всех видов транспортной инфраструктуры, включая развитую автомобильную и железнодорожную сеть, три морских порта, работающих в режиме круглогодичной навигации (Ростов-на-Дону, Азов и Таганрог), международный аэропорт «Платов».

Также регион характеризуется сравнительно благоприятными природно-климатическими условиями для ведения хозяйственной деятельности: умеренно-континентальный климат, значительную долю общей площади занимают плодородные почвы, пригодные для сельскохозяйственных работ. Область располагает мощной научно-исследовательской базой и развитой многоуровневой сетью образовательных организаций.

Кроме того, трем городам (Гуково, Зверево, Донецк) у нас присвоен статус территории опережающего развития (ТОСЭР), что означает особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности.

— А что вы можете сказать о господдержке сельхозпроизводства?

— Государственной поддержке инвестиционной деятельности в области АПК мы, безусловно, уделяем особое внимание. Так, комплекс мер включает, например, льготное налогообложение (в числе первых регионов в стране в Ростовской области введен инвестиционный налоговый вычет), предоставление субсидий, в том числе инженерных, льготное кредитование, имущественную поддержку (предоставление земельных участков без торгов), гранты.

В рамках помощи сельхозпроизводителям с экспортом сформирован ряд мер организационного и информационно-консультационного обеспечения. Развита инфраструктура поддержки вывоза, действуют такие организации, как Центр поддержки экспорта, региональный интегрированный центр НП «ЕРЦИР Ростовской области», обособленное подразделение Российского экспортного центра в г. Ростов-на-Дону.

— Перечислите, пожалуйста, наиболее популярные среди аграриев меры региональной господдержки.

— Хотел бы подчеркнуть, что любая поддержка для сельхозпроизводителей очень важна. Востребовано же субсидирование и по элитному семеноводству, и по возмещению затрат на приобретение сельскохозяйственной техники. Субсидии по мелиорации почв помогают обеспечить решение задач по созданию условий для гарантированного получения урожаев агрокультур независимо от погоды путем орошения и обводнения земель, ликвидации вододефицита и избыточного переувлажнения на почвах.

Субсидии в отрасли животноводства направлены на повышение объемов производства молока, мяса, шерсти и поэтому тоже очень актуальны и пользуются спросом у животноводов. Это, в частности, выплаты за произведенное молоко, на приобретение и содержание племенного животноводства, производство шерсти, развитие мясного скотоводства и другие.

— Какой же объем средств был выделен на поддержку донских аграриев из федерального и областного бюджета в 2020 году, а какой планируется выделить в 2021-м?

— В прошлом году на развитие АПК было направлено 4,7 млрд руб., в том числе из регионального бюджета — 2,4 млрд руб., поддержкой воспользовались 2368 сельхозпроизводителей. В 2021-м предусмотрена такая же сумма, только областная часть возросла до 2,5 млрд руб. Эти деньги уже выделены аграриям. Кроме того, за счет федерального бюджета планируются новые направления господдержки, по которым в регион придут дополнительные средства — на возмещение части затрат на выпуск и реализацию подсолнечного масла и зерновых культур.

— Какие проекты планируются к реализации на территории региона в ближайшем будущем?

— До 2025 года у нас заявлено 28 инвестиционных проектов общим объемом инвестиций 118 млрд руб. На стадии реализации находятся 17 проектов в различных отраслях. Например, в растениеводстве реализуются проекты по строительству тепличного комплекса («ПМТ»), овощехранилища («Нива»). Проекты по закладке садов осуществляют агрофирма «Донецкая долина» и «Дары садов». В животноводстве продолжается работа по строительству молочных комплексов в Песчанокопском и Морозовском районах («Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, компания «Ника»). Кроме того, в этом году «Русская свинина» приступила к реконструкции свинофермы в Каменском районе.

Одно из наших приоритетных направлений — развитие портовой инфраструктуры

и мощностей по хранению сельхозпродукции. В порту Азов в 2021 году завершится строительство зернового терминала агрохолдинга «Степь» (АО «Племенной завод „Гашунский“»). А «Азовский морской терминал» продолжает создание многопрофильного перевалочного комплекса зерновых культур и генеральных грузов. Также в текущем году запущено строительство элеваторов («Комаровское», ИП Гуковский С. А.), зернохранилища («Витязь-М») и возобновлена реализация инвестиционного проекта «ДонБиоТех».

В стадии проектирования и подготовительных работ находится еще 10 проектов: тепличные комплексы («Донская усадьба», «Зеленый проект», «АПК „Сальский“», агрокомбинат «Южный»), зерновые терминалы в портах Таганрог и Азов («Морской зерновой терминал», ТД «Риф»), оптово-распределительный центр в Аксайском районе («РусАгроМаркет — Ростов-на-Дону»), молочный комплекс в Сальском районе (агрохолдинг «Степь»), предприятие по производству льняного масла в Азовском районе («АСВА»), сахарный завод в Целинском районе («Международная сахарная корпорация»).

— По-вашему, есть ли в Ростовской области сектора сельского хозяйства, которые еще можно назвать незаполненными и в которые возможен приход новых инвесторов?

— К приоритетным отраслям АПК региона я бы отнес сейчас развитие мясного и молочного (в том числе племенного) животноводства, рыбохозяйственного комплекса и глубокой переработки сельхозпродукции, садоводства и виноградарства. А в связи с отсутствием на территории донского края действующих сахароперерабатывающих предприятий у нас отдельно стоит стратегическая задача — строительство сахарного завода.

В отношении овцеводства перспективы в Ростовской области значительно более яркие, чем по другим мясным секторам, уверен Альберт Давлеев. В регионе наблюдается весьма позитивная динамика — за пять лет производство баранины и ягнятины выросло почти в полтора раза. Численность поголовья овец в Ростовской области, по данным Agrifood Strategies, составляет 1,1 млн голов во всех хозяйствах. В ближайшие годы российское овцеводство в значительно мере будет развиваться на основании новых моделей производства и новых пород, активно внедряемых в отрасли, и область не будет стоять в стороне, прогнозирует эксперт. Как и для птицеводства, в Ростовской области есть все для расширения откормочных мощностей — климат, вода, земля, корма и люди. Остается только интегрировать наиболее эффективные технологии, которые снизят все еще высокую себестоимость производства.







Позитивная динамика наблюдается в молочном животноводстве региона. В 2020 году все хозяйства Ростовской области произвели около 1,1 млн т молока, или 3,4% от общего валового надоя в стране. С 2010-го объем вырос почти на 100 тыс. т. При этом лишь 447 тыс. т от общего производства молока являются товарными, то есть поступают в переработку, акцентирует внимание гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. Регион входит в топ-15 субъектов страны с максимальной долей хозяйств населения в производстве молока по итогам прошлого года (в хозяйствах населения содержится 61% поголовья). При этом динамика в секторе молочного скотоводства региона положительная: при сохранении валового надоя молока отмечается рост товарного производства. Доля хозяйств населения, следуя общероссийской тенденции, сокращается, а сельхозорганизаций — растет, добавляет эксперт. Молочная отрасль в регионе часто не является приоритетом для аграриев, так как в субъектах с таким климатом инвесторы зачастую отдают предпочтение растениеводству как отрасли с меньшим сроком окупаемости и более быстрым оборотом средств, комментирует Белов. Однако в целом перспективы инвестиций в отрасль в регионе есть, в том числе ввиду сохраняющегося дефицита и экспортного потенциала.









Самый крупный экспортер Ростовская область является крупнейшим экспортером продукции сельского хозяйства, чему способствует в том числе и выгодное географическое положение. Вывоз продукции агропромышленного комплекса на внешние рынки компаниями региона составляет, по информации областного Минсельхозпрода, более 18 млн т в год, в том числе зерновых культур — порядка 15 млн т, подсолнечного масла — около 2 млн т. Кроме того, донские предприятия экспортируют крупы, хлебцы, муку, патоку, кондитерские изделия. По данным «Агроэкспорта», в прошлом году регион отправил за рубеж сельхозсырья и продовольствия на сумму более $5,9 млрд. В 2021-м прирост объемов поставок продолжается: по состоянию на середину мая экспорт составил $2,06 млрд, за тот же период годом ранее — $2,03 млрд.



Сельхозпредприятия региона

В агропроизводстве Ростовской области задействовано 1,2 тыс. сельхозорганизаций всех видов собственности, более 7,6 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 546 тыс. личных подсобных хозяйств граждан.



По информации Минсельхозпрода Ростовской области, в топ-10 самых крупных по численности сотрудников агрокомпаний входят как федеральные, так и местные игроки. Среди крупнейших инвесторов в АПК Ростовской области — ГК «Дамате». Летом 2020 года компания начала в регионе реализацию проекта по перезапуску производства мяса индейки на мощностях некогда крупнейшего производителя этого вида мяса — «Евродона». За шесть месяцев «Дамате» восстановила все этапы производства. Были введены в эксплуатацию инкубатор, птичники для содержания родительского стада, корпуса подращивания и откорма, комбикормовый завод, элеватор и птицеперерабатывающий завод. Благодаря запуску перерабатывающих мощностей, рассчитанных на 85 тыс. т в убойном весе в год, «Дамате» начала производство продукции в Ростовской области уже в конце прошлого года, было выпущено около 2 тыс. т индейки. В 2021-м группа продолжает поэтапное увеличение мощностей до плановых показателей, сообщает гендиректор УК «Дамате» Рашид Хайров.



В 2020 году компания открыла и новое для себя направление — производство утки, взяв в управление крупнейший в России комплекс по промышленному производству этого вида мяса в Ростовской области («Донстар»). Восстановление предприятия заняло несколько месяцев, в конце прошлого года компания выпустила первые партии продукции. Объекты комплекса расположены в Миллеровском районе Ростовской области, его суммарная мощность — 20 тыс. т мяса утки в убойном весе в год. Перерабатывающий завод рассчитан на 4 тыс. голов в час, на нем может выпускаться более 50 наименований продукции. В планах на 2021 год — выпустить уже 13 тыс. т продукции из мяса утки в убойном весе, делится Хайров.



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По словам топ-менеджера, ростовским проектам «Дамате» уделяет самое пристальное внимание. В этом году компания продолжает поэтапное увеличение мощностей до плановых показателей. Но говорить о применении на предприятиях в Ростовской области каких-то прорывных инноваций пока рано, считает Хайров. «Сначала нужно довести проект до приемлемого состояния, приблизить его к уровню пензенского комплекса группы, который является крупнейшим в России», — говорит он. Прежде всего усилия компании направлены на снижение производственных рисков и повышение биологической безопасности ростовских объектов. Здесь «Дамате» применяет технологии, которые ранее опробованы на площадках холдинга в других регионах и эффективность которых подтверждена. «На старте реализации проекта региональные власти с пониманием отнеслись к нашим просьбам об оказании мер господдержки, так как общая ситуация с состоянием активов была неудовлетворительной», — рассказывает Хайров. По результатам работы за 2020 год были получены выплаты, связанные с компенсацией затрат на покупку инкубационного яйца и племенного молодняка.







В целом инвестиционный климат АПК региона находится в положительной зоне благодаря природно-климатическим условиям, эффективной работе органов власти и губернатора региона, перечисляет Хайров. «Как плюсом для растениеводов, так и минусом для животноводов являются экспортные возможности региона по зерну, так как стабильный экспортный спрос держит уровень цен в регионе выше среднероссийского уровня, — отмечает он. — Нас также беспокоит ветеринарно-эпизоотическая ситуация в регионе, связанная с гриппом птиц, особенно обостряющаяся в период сезонных миграций перелетной птицы». Несомненным плюсом региона является развитая транспортная инфраструктура и логистические возможности по транспортировке продукции. Кадровый потенциал АПК региона также находится на очень высоком уровне, добавляет топ-менеджер.



«На Дону есть и хорошие земли, и инфраструктура, и, главное, люди, которые любят и умеют землю обрабатывать, — комментирует советник президента ГК «Юг Руси» (один из крупнейших переработчиков масличных, основные активы расположены в Ростовской области) Сергей Каменецкий. — На наш взгляд, именно они — основной капитал донского АПК». Что касается логистики, то расположение вблизи портов — это и плюс, и минус для переработчиков, считает он: в регионе самое короткое плечо до экспортных отгрузок, но и самая высокая цена на сельхозпродукцию. Кроме того, в период, когда нет ограничений на вывоз семян подсолнечника, значительная часть урожая отправляется на экспорт.



В ближайших планах «Юга Руси» — реализация целого ряда инвестпроектов в области повышения эффективности земледелия и производства (в т. ч. за счет цифровизации), а также освоения выпуска новых видов продукции, информирует Каменецкий. Что касается государственной поддержки отрасли, то здесь, по его словам, важно систематическое обновление мер такой помощи. «Сейчас, в частности, представляется целесообразным совершенствование поддержки в области инфраструктуры, — предлагает он. — Например, снижение стоимости присоединения к коммуникациям и энергомощностям для инвесторов, ускорение и снижение стоимости техусловий, упрощение правил субсидирования строительства инфраструктуры для индустриальных парков, упрощение документации по их появлению. Кроме того, актуальным представляется развитие субсидирования НИОКР в АПК и прочее».



У ГК «Светлый» во владении 184,5 тыс. га, большая часть из которых засеяна пшеницей, впоследствии реализуемой на экспорт. Текущий сезон при условии, что пришлось пересевать значительные площади озимых, принесет недобор пшеницы в 30-35% по сравнению с прошлым годом, делится директор агрохолдинга Николай Гончаров. Один из главных плюсов Ростовской области, по его словам, — это, безусловно, близость к портам. Однако мощности ГК «Светлый» находятся на отдалении — в 350 км от Азовского порта, и стоимость доставки (1-1,5 тыс. руб./т) ложится на себестоимость продукции.



Планы на следующий сельхозгод «Светлый», возможно, будет корректировать в зависимости от доходности в текущем сезоне. Гончаров не исключает, что могут сократиться объемы закупки техники и минеральных удобрений. В перспективе группа планирует построить собственные мощности по переработке масличных (на 500-600 т/сутки) и заасфальтировать зернотоки, машдворы.







Агрофирма «Целина» занимается растениеводством и разведением лошадей буденновской породы для классических видов конного спорта и скачек. На 40 тыс. га земли (предприятие является градообразующим для Целинского района) сеется пшеница, технические культуры (подсолнечник, лен масличный), сахарная свекла. Почти весь объем зерновых отправляется за рубеж — трейдеры сами забирают продукцию и решают, куда выгодно ее продавать, рассказывает гендиректор компании Виктор Бородаев. Масличные реализуются внутри страны. Сахарная же свекла в виду особенностей хранения и транспортировки сдается на ближайшие заводы по переработке (например, концерна «Покровский» в Краснодарском крае). В планах у «Целины» покупка земли — одной из важных стратегических задач является сохранение и приумножение земельного банка. Постоянно повышается производительность труда, закупается новая техника. Однако господдержкой компания почти не пользуется.







НПО «Триумф» (Матвеево-Курганский район Ростовской области) специализируется на выращивании семян подсолнечника. Под посев 2021 года произведено 250 т. Семеноводство в Ростовской области — далеко не самое поддерживаемое властями направление, несмотря на его очевидную важность и актуальность, утверждает заместитель гендиректора компании Дмитрий Назаров. Хотя государственные программы, нацеленные на поддержку селекции и семеноводства, существуют, они почему-то обходят стороной бизнес, помогая только государственным учреждениям, НИИ. Безусловно, их необходимо развивать, но на частную инициативу тоже стоит обратить внимание, считает он. В отличие от Краснодарского края, в регионе даже не принят закон о семеноводческих зонах, соответственно, производители семян не имеют вообще никаких преференций. Свои семена компания реализует в Ростовской, Волгоградской, Саратовской и других областях, но в основном поставляет их аграриям Краснодарского края. У НПО есть планы по модернизации производственной базы и развитию селекционной программы. Растущие издержки пока их не изменили, хотя оставаться в рамках рентабельности становится все сложнее, признается Назаров.



История компании «Егорлык-молоко» (Егорлыкский район) началась с небольшого КФХ 22 года назад, рассказывает ее учредитель Дмитрий Пискун. Сначала существовало исключительно растениеводческое направление — постепенно вводили орошение, новые технологии, докупали технику. К зерновым и масличным вскоре добавились овощи, были построены хранилища. Сейчас активно развивается и молочное животноводство, есть собственная переработка молока. Работать в молочном секторе и иметь перерабатывающие мощности, по словам Пискуна, интересно, так как по этому направлению в Ростовской области довольно низкая конкуренция. Большинство сельхозпроизводителей сеют пшеницу и подсолнечник, а о других, более серьезных и комплексных проектах (например, с переработкой) мало кто задумывается, отмечает он. «Также в регионе дешевая рабочая сила, что, с одной стороны, можно отнести к его плюсам, — добавляет учредитель компании. — Но с другой — квалифицированных кадров в области меньше, чем в том же Краснодарском крае, приходится обучать специалистов самостоятельно, население в принципе не готово к работе на агропредприятиях — никто не хочет вставать в 4-5 утра и работать по шесть дней в неделю».



Общая площадь земель компании — 2,3 тыс. га, из них 1,9 тыс. га отданы под растениеводство, остальное — пастбища для КРС. На орошении находится около 700 га, там выращивается картофель. 1,2 тыс. га занимает пшеница, также в структуре посевов яровой ячмень, горох, кукуруза на зерно и на силос, люцерна, тритикале и многолетние травы. Три года назад предприятие отказалось от выращивания картофеля — слишком засушливыми стали последние сезоны, поясняет Дмитрий Пискун. Общее поголовье КРС — 800 голов, в 2020 году было получено 2,1 тыс. т молока, из которого на заводе произвели сыры — моцареллу и камамбер.



В Ростовской области весьма засушливая погода, а большая часть земель в регионе не имеет систем дополнительного орошения, рассказывает гендиректор «Красного октября» (Веселовский район) Александр Шебалков. У компании есть орошаемые участки, 900 га, планируется увеличивать площади. Предприятие ежегодно собирает около 40-50 тыс. т пшеницы (10 тыс. га) и 7-8 тыс. т (3 тыс. га) подсолнечника в год. Общая площадь пашни — 16 тыс. га. Раньше у компании были собственный маслозавод и мельница, но продажа сырья на экспорт оказалась делом гораздо более выгодным, производства были остановлены. «Теперь же получается, что и экспортное направление становится нерентабельным, — сетует руководитель. — Введение госрегулирования на зерно и подсолнечник практически отрезало ростовских аграриев от рынков сбыта, что превратило близость к портам скорее в недостаток». Компания свернула все проекты по развитию, планируется ввести пары, перейти на экстенсивные технологии, ситуация на рынке видится слишком нестабильной.



«Красный октябрь» развивает молочное животноводство и держит овец. Дойное стадо коров — 300 голов, общее поголовье КРС — 1 тыс. животных. У предприятия есть собственный сыродельный завод, но существуют проблемы со сбытом. По словам Шебалкова, в ритейл попасть сложно, везде нужно платить, а от местных властей в этом вопросе помощи нет. Раньше удавалось покрывать расходы молочного направления средствами, получаемыми от растениеводства, но в этом году из-за ограничительных мер недополученная прибыль составит 270 млн руб. И незначительные субсидии на производимое молоко делу не помогут.



Колхоз «50 лет Октября» (Неклиновский район) тоже занимается и растениеводством, и молочным животноводством. Земельный банк компании насчитывает 5,5 тыс. га земли, из них 3 тыс. га отдано под зерно, 1 тыс. га — под кукурузу и подсолнечник, а еще 1 тыс. га занимают кормовые культуры. Молочное стадо — 750 коров. Расширять посевы хозяйство не планирует — вся земля в округе в собственности, взять ее больше негде, растениеводческое направление останется в ближайшие годы в тех же рамках, комментирует директор предприятия Александр Хан. Что же касается молочного стада, то сейчас идет замена поголовья на более продуктивное, новый скот завозится из Голландии. Свое молоко «50 лет Октября» продает расположенным неподалеку переработчикам — молочным заводам, а зерно через трейдеров уходит за рубеж. Как будет развиваться зерновое направление дальше, из-за введения мер регулирования рынка руководитель сказать пока затрудняется.



КХ «Татьяна» (Зерноградский район) ежегодно засевает до 500 га зерновых, остальное — пары, есть немного подсолнечника и кукурузы. Последняя, к слову, не является рентабельной, жаркий климат и недостаток влаги не дают реализовать весь ее потенциал, да и цены на нее часто низкие, рассказывает директор хозяйства Александр Цыкора. В связи с этим на площадях, отводимых под кукурузу, он хочет попробовать выращивать рапс. Правда, в этом году отсутствие осадков в течение 4,5 месяцев сорвало планы по тестовым посевам, первые 150 га будут отданы под рапс уже в следующем году. «Орошение, конечно, значительно увеличивает урожайность всех агрокультур и снижает риски от засухи, но стоит огромных денег, — подчеркивает руководитель. — Поэтому мы пока обходимся без дополнительного полива, хотя в перспективе какие-то участки можно попробовать сделать орошаемыми».



Работа под открытым небом сама по себе является риском, уверен председатель СПК «Победа» (Целинский район) Геннадий Мосинцев. Кооператив работает в зоне рискованного земледелия. Но строить орошаемые участки предприятие не может — рядом нет источников воды. Всего у компании 8,2 тыс. га пашни, из них зерновыми занято 5,5 тыс. га, подсолнечником — 1,4 тыс. га, масличным льном — 700 га, остальное отведено под кормовые культуры (многолетние травы, кукуруза на силос). Пшеницу хозяйство продает на экспорт через трейдинговые компании, подсолнечник же в основном реализуется внутри страны, а за рубеж отправляется только при располагающей к этому ценовой конъюнктуре. Предприятие также развивает молочное направление. Дойное стадо составляет 220 голов, общее поголовье КРС — 560 коров. «Победа» хотела бы развивать это направление, построить новые объекты на ферме, но инвестиции для кооператива пока непосильные.



Компания «Олимп» выращивает традиционные для Ростовской области культуры — пшеницу, ячмень, кукурузу, подсолнечник и масличный лен, общая площадь посевов — 650 га. «Порты расположены близко, что является основным плюсом нашего региона, так что почти весь наш урожай уходит за рубеж», — рассказывает директор предприятия Александр Федоренко. Однако новые нормы регулирования рынка грозят негативно отразиться на перспективах реализации продукции, вторит он остальным. «Аграрии только почувствовали перспективы благодаря подросшим ценам, как снова оказались в ловушке, сложно теперь строить планы», — признается руководитель. Крупных инвестиционных планов на ближайшее время у компании нет, в этом году не проводилась даже закупка техники. Но есть желание постепенно расширять земельный банк, хотя это в регионе сейчас сделать трудно — конкуренция среди покупателей даже за самые небольшие участки крайне высокая.

