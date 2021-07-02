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Премия «Агроинвестор года - 2021»

Рынки

В новом сезоне экспорт пшеницы из России может увеличиться

При этом производство сократится

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

В сезоне-2020/21 экспортный потенциал не был полностью реализован
Администрация морских портов Черного моря
В сезоне-2020/21 экспортный потенциал не был полностью реализован
Администрация морских портов Черного моря

Экспорт пшеницы из России в новом сезоне может вырасти, несмотря на снижение производства. Об этом в ходе конференции «Crop 2021. New crop — new challenges» сообщил гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко, пишет «АПК-Информ». По словам эксперта, валовой сбор пшеницы в этом году ожидается на уровне около 82 млн т, что на 5% ниже показателя 2020-го, что связано с сокращения площадей, занятых агрокультурой, на 3%. Директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина сказала «Агоинвестору», что, по ее оценке, валовой сбор зерна составит 129 млн т зерна, включая 83 млн т пшеницы.

Петриченко также рассказал, что в завершившемся сезоне Россия недовывезла около 2 млн т пшеницы, в связи с чем сформировались хорошие запасы агрокультуры, пишет «АПК-Информ». По мнению эксперта, это позволит увеличить экспортный потенциал, несмотря на ожидаемое сокращение производства. Петриченко также отметил, что объем отгрузок ячменя и кукурузы из России в сезоне-2020/21 достиг ожидаемых аналитиками показателей.

Тюрина рассказала «Агоинвестору», что, по предварительной оценке, в ушедшем сезоне Россия экспортировала 49 млн т зерна, в том числе 39,5 млн т пшеницы. Показатель по всем видам зерновых на 9% больше, чем в предыдущем сельхозгоду и на 13,5% выше по пшенице. По словам Тюриной, экспорт ячменя в сезоне-2020/21 вырос на 23% и достиг 5,9 млн т, на 34% снизились отгрузки кукурузы.

Экспортный потенциал в ушедшем сезоне оценивался в 52,7 млн т по всем зерновым, в том числе на уровне 42 млн т — по пшенице, 5,5 млн т — по ячменю, 3,5 млн т — по кукурузе. По итогам сельхозгода Россия не полностью использовала свой экспортный потенциал — недовывезли 3,7 млн т зерна, в том числе 2,5 млн т пшеницы, оценила Тюрина. В этом сезоне, по ее прогнозу, экспорт зерна может составить 51 млн т, включая 40 млн т пшеницы. «Эти показатели практически соответствуют тем объемам экспорта, которые мы имеем по итогам ушедшего сезона», — сказала она.

Согласно прогнозу руководителя аналитического центра «Русагротранса» Игоря Павенского, в сезоне-2021/22 на экспорт может быть поставлено 52 млн т зерна, пшеницы — 41,5 млн т. В ушедшем сезоне Россия экспортировала 51,1 млн т зерна, включая 39,2 млн т пшеницы, сказал эксперт «Агроинвестору». По словам председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина, урожай в этом сельхозгоду будет хорошим. Также будут высокие переходящие остатки. «Поэтому мы поддерживаем оценку экспортного потенциала, которую дает Минсельхоз - 51 млн т зерна, в том числе 38,5 млн т пшеницы», — прокомментировал он «Агроинвестору». По его словам, по итогам прошедшего сезона Россия вывезла не менее 48 млн т зерна, включая 37,5 млн т пшеницы. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько рассказал «Агроинвестору», что его оценка экспорта пшеницы в новом сезоне составляет 39 млн т, всего зерна — 49 млн т. В ушедшем сезоне объем вывоза точно пока назвать нельзя — окончательных цифр еще нет, добавил Рылько. Предварительно, российские экспортеры вывезли 38,5 млн т пшеницы без учета неофициальных отгрузок в Казахстан.

Руководитель направления «Растениеводство» отдела отраслевого анализа подведомственного Минсельхозу «Центра агроаналитики» Рудольф Булавин 30 июня говорил, что урожай зерновых и зернобобовых в России в 2021 году ожидается выше среднего за пять лет, но ниже прошлогоднего, когда было собрано почти 133,5 млн т. Актуальный прогноз Минсельхоза по производству зерна — 127,4 млн т, в том числе около 81 млн т пшеницы.

Екатерина Шокурова 

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