Урожай зерна может превысить средний показатель за пять лет

Важнейшим фактором остается погода Pixabay

Урожай зерновых и зернобобовых в России в 2021 году ожидается выше среднего за пять лет, но ниже прошлогоднего, когда было собрано почти 133,5 млн т. Такой прогноз озвучил руководитель направления «Растениеводство» отдела отраслевого анализа подведомственного Минсельхозу «Центра агроаналитики» Рудольф Булавин, сообщила пресс-служба учреждения.



Булавин напомнил, что актуальный прогноз Минсельхоза по производству зерна — 127,4 млн т, в том числе около 81 млн т пшеницы. Оценки российских отраслевых аналитиков в целом выше, чем у министерства: 124-132 млн т зерна включая 80-84,5 млн т пшеницы. Самую высокую оценку урожая 25 июня давал руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский — 132 млн т зерна, в том числе 84,5 млн т пшеницы. Накануне свой прогноз по сбору пшеницы повысил Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) — с 82 млн т до 83,6 млн т, писал «Интерфакс».



По словам гендиректора ИКАР Дмитрия Рылько, прогноз сбора пшеницы в Поволжье и на Урале немного снижен. «Восточная часть Поволжья была захвачена засухой, которая негативно скажется на урожае озимой пшеницы. Немного захвачена ею и яровая пшеница. На Урале после засушливой погоды недавно прошли дожди, но радикально ситуацию они не поменяют», — пояснил Рылько «Интерфаксу». По словам эксперта, прогноз по Сибири не изменился. «Недавние дожди ситуацию там спасли, но в любом случае она пока неоптимальная», — сказал он. Рылько также отметил, что в южной части России ожидается хороший урожай пшеницы, однако есть некоторые проблемы, связанные с суховеем, который захватил значимую часть Ростовской и Волгоградской областей.



По словам Булавина, из-за неблагоприятных агрометеорологических условий Гидрометцентр ожидает снижения средней урожайности озимой пшеницы до 34-36 ц/га (-2,7 ц/га от уровня прошлого года). Урожайность озимой ржи составит 18-20 ц/га (-5,4 ц/га). «Но выросла площадь сева яровых культур — к концу прошлой недели яровыми зерновыми в России было засеяно 29,66 млн га (+587 тыс. га к уровню 2020 года), в том числе пшеницей — 13,1 млн га (+647 тыс. га), ячменем — почти 7,9 млн га (-462 тыс. га), кукурузой — почти 3 млн га (+76,3 тыс. га)», — привел данные Булавин. По его словам, в целом в России отмечен многолетний тренд роста урожайности, связанный с использованием современного семенного материала, техники, агротехнологий и увеличением внесения удобрений. Однако погода остается важнейшим труднопрогнозируемым фактором, который может заметно повлиять на урожайность, как повысив, так и понизив ее.



Представитель Минсельхоза накануне говорил «Известиям», что жара, которая наблюдается в большинстве регионов России, может ударить по урожаю зерновых в России, что станет причиной роста цен на зерно. «Учитывая, что 70% территории страны является зоной рискованного земледелия при планировании объемов урожая учитывается процент возможных потерь от неблагоприятных погодных явлений», — сообщил «Известиям» представитель министерства.



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что в целом жара — это неплохо для уборочной кампании, которая уже стартовала от Юга до Поволжья, то есть во всех основных зернопроизводящих регионах. «Есть определенная тревога за Урал и Сибирь, но это, скорее, локальная проблема, которая вряд ли серьезно повлияет как на валовые показатели, так и на уровень цен на зерно в масштабах страны», — считает он. По мнению Игоря Павенского, в южных регионах жаркая погода уже существенно не скажется на урожае, так как скоро начнется массовая уборка. «В Центре жара тоже вряд ли сильно повлияет на потенциал валового сбора, так как в большинстве регионов запасы влаги высокие, кроме того, идут дожди. Основной ущерб будет в Северном Поволжье и на Урале. Но это уже заложено в текущий прогноз», — сказал эксперт «Агроинвестору».

