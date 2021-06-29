Экспортные цены на пшеницу почти не меняются

По мере поступления на рынок зерна нового урожая цены продолжат снижаться Д. Гришкин

Экспортные цены на российскую пшеницу на прошлой неделе почти не изменились на фоне новой ставки плавающей пошлины и улучшения прогнозов урожая, а также роста предложении от аграриев, готовящихся к поступлению нового урожая, сообщает Reuters. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), стоимость пшеницы с протеином 12,5% с поставкой в июле выросла на $1 до $249/т (FOB Новороссийск). Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский сказал «Агроинвестору», что цена пшеницы с протеином 12,5% (FOB) осталась на прежнем уровне с поставкой в июле-августе — $250/т, но спрос ниже — $245/т.



По данным аналитического центра «СовЭкон», на внутреннем рынке цена пшеницы 3-го класса упала на 250 руб. до 13,5 тыс. руб./т, 4-го класса — на 125 руб. до 13,4 тыс. руб./т с самовывозом для европейской части России. Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что внутренние цены на пшеницу с протеином 12,5% составляют 14 тыс. руб./т в глубоководных портах и 13,62 тыс. руб./т на мелководье. По словам Павенского, цены CPT просели на 400 руб./т до 13,8-14,2 тыс. руб./т без НДС. На Юге началось активное падение цен перед поступлением в ближайшие недели нового урожая — минус 950 руб./т до в среднем около 13,3 тыс. руб./т без НДС.



Эксперты «СовЭкона» отметили, что российские продавцы осторожны на фоне растущей и слабо предсказуемой экспортной пошлины на пшеницу. На прошлой неделе ставка была вновь повышена — с $38,1/т до $41,3/т. Аналитики центра отмечают, что сельхозпроизводители не спешат расставаться со своими запасами. «Поступление нового высокого урожая поддержит понижающий тренд на внутреннем рынке. На прошлой неделе «СовЭкон» повысил прогноз производства на 2,2 млн т до 84,6 млн т. Однако активных продаж на рынке пшеницы аналитики «СовЭкона» пока не ждут, — говорится в сообщении центра. — На внешнем же рынке конкуренция будет оставаться крайне активной на фоне высокого урожая в Румынии и рекордного на Украине, которая, как прогнозирует центр, соберет 29,2 млн т».



С начала сезона-2020/21 по 24 июня экспорт зерна из России составил 42,2 млн т, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона. Из них 34,1 млн т пришлось на пшеницу, что на 12% больше прошлогоднего, вывоз ячменя составил 4,99 млн т (+78%), кукурузы — 3,07 млн т (+25%), сообщил «СовЭкон» со ссылкой на данные ФТС. Аналитики центра прогнозируют, что в июне экспорт зерна составит 2,5 млн т, включая 2,3 млн т пшеницы. Ранее директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина говорила «Агроинвестору», что, по ее оценке, июньский экспорт составит 2,7-2,8 млн т. По данным Павенского, в июне экспорт зерна может составить до 2,75 млн т, в том числе почти 2,6 млн т пшеницы. «Таким образом, вывоз пшеницы по итогам сезона с учетом стран ЕАЭС составит около 39,3 млн т, в целом зерна и зернобобовых — около 51,2 млн т, в том числе ячменя — 6,45 млн т, кукурузы — 3,85 млн т», — привел данные эксперт.



28 июня зерновое агентство Египта GASC провело очередной тендер на покупку пшеницы. «СовЭкон» сообщил, что было закуплено 180 тыс. т румынской пшеницы по $242,9 (FOB) за тонну. Самые низкие цены, по которым предлагалась российская пшеница, — $249,8/т и $250,9/т. Зернин сказал «Агроинвестору», что главный конкурентный фактор на зерновом рынке — это цена. «Мы пока вне конкурентного поля, спрос на российскую пшеницу минимальный», — отметил он.



Между тем, иранский посол в России Казем Джалали рассказал, что Иран может увеличить закупки зерна в России на 100%, если решить логистические проблемы, сообщает РИА «Новости». По словам Джалали, сейчас Иран закупает около 1,5 млн т зерна в России, «но есть потенциал увеличить этот объем».

