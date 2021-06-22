На Кубани стартовала уборочная кампания

В прошлом году производство зерна а регионе снизилось из-за погодных условий М. Стулов

Аграрии Краснодарского края начали сбор озимых с 1,9 млн га, сообщила пресс-служба администрации региона. По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, в этом году планируется получить урожай зерна на уровне 11 млн т без учета кукурузы и риса. «Ежегодные успехи в селекции и передовые технологии возделывания позволяют рассчитывать, что это будет высококачественное продовольственное зерно, востребованное на отечественном и зарубежном рынках», — отметил глава края. По данным Росстата, в 2020 году урожай зерновых и зернобобовых на Кубани составил 12,1 млн т, включая 2,1 млн т кукурузы. Из-за неблагоприятных погодных условий производство зерна в регионе тогда сократилось примерно на 14% по сравнению с 2019 годом.



Завершить уборочную кампанию по зерновым колосовым планируется в течение двух недель. 44 хлебоприемных предприятия Краснодарского края способны вместить 4,3 млн т зерна единовременно. Еще около 8,2 млн т могут принять сельхозпроизводители, в том числе и фермерские хозяйства, уточняется в сообщении.



В том числе первые гектары озимого ячменя обмолочены на полях сельхозпредприятия «Рассвет», входящего в группу компаний «Прогресс Агро» (прежнее название — «Кубань», группа основана Олегом Дерипаской). Жатва началась в производственных управлениях «Центр» и «Юг» на площади около 100 га. В целом ячмень предстоит собрать с 2,6 тыс. га, сообщила компания. В первый день работы средняя урожайность ячменя составила 65 ц/га, убрать агрокультуру предполагается за четыре дня. Первую партию — около 160 т ячменя — принял на хранение Усть-Лабинский элеватор, входящий в «Прогресс Агро». Через неделю хозяйства группы планируют приступить к обмолоту пшеницы на площади 40 тыс. га. Компания рассчитывает на урожайность агрокультуры на уровне 70-75 ц/га, ранее говорил «Агроинвестору» директор по растениеводству «Прогресс Агро» Дмитрий Дубовиков. При благоприятной погоде без затяжных дождей компания рассчитывает завершить обмолот озимых зерновых за три недели.



«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева ждет увеличения производства озимых зерновых. Финансовый директор группы «Сюкден» Глеб Тихомиров отмечает, что в Краснодарском крае погодные условия идеальные, и виды на урожай пока очень хорошие. Гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец тоже настроен оптимистично. «Озимые рапс, ячмень и пшеница выглядят хорошо, посевы сои и кукурузы в отличном состоянии, состояние посевов сахарной свеклы тоже обещает хороший урожай», — рассказывал он «Агроинвестору» в середине июня.



Погода в ближайшие недели — ключевой фактор для урожая-2021, считает начальник Южного филиала подведомственного Минсельхозу «Центра агроаналитики» Оксана Щербина. «В южных регионах необходима погода без высоких температур с учетом достаточного уровня осадков в последние месяцы, — уточняет она. — В целом мы придерживаемся оптимистичного сценария для урожая зерновых в 2021 году, несмотря на проблемы сева озимых и их гибели. Вполне возможно, что часть регионов ЦФО, которые в меньшей степени пострадали после зимы, а также регионы Юга соберут больше зерна, чем в прошлом году. Это позволит компенсировать снижение производства яровых в ПФО и СФО из-за дефицита осадков». По прогнозу Refinitiv, до конца июня на юго-западе России сохранится жаркая погода с температурой до 6-9 ° C выше нормы. Периодические сильные дожди возможны в Южном федеральном округе и на Северном Кавказе.



Ранее о старте уборочной кампании сообщили Дагестан и Крым. В середине июня отраслевые эксперты говорили, что массовая уборка зерна в этом году начнется позже обычного, после 20 июня, на фоне погодных условий и задержки сева. Согласно базовому прогнозу Минсельхоза, валовой сбор зерновых может составить 127 млн т, из них 81 млн т пшеницы.

