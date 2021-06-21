В июне зерно из России вывозится с рекордной скоростью

Рост вывоза связан со снижением пошлины «Русагротранс»

За первую половину июня вывоз зерна из России превысил объемы поставок в мае, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на обзор аналитического центра «СовЭкон». В течение 15 дней было отгружено 1,13 млн т зерна, в том числе 1,09 млн т пшеницы. По словам директора «СовЭкона» Андрея Сизова, если скорость сохранится, то за весь месяц экспорт составит рекордные 2,7 млн т, в том числе 2,4 млн т пшеницы. Предыдущий максимум июня был зафиксирован в 2018 году — 2,15 млн т.



Между тем, эксперты аналитического центра «Русагротранса» считают, что с начала июня было вывезено 1,45 млн т зерна, в том числе 1,34 млн т пшеницы, пишет «Коммерсантъ». Глава центра Игорь Павенский сказал изданию, что в июне поставки превысят совокупный экспорт за последние три месяца — 2,1 млн т. По данным Минсельхоза, с начала сезона по 10 июня Россия экспортировала 46 млн т зерновых, включая 35,5 млн т пшеницы, без учета поставок в ЕАЭС.



Резкое увеличение вывоза связано с введением плавающей ставки пошлины. До этого она составляла 50 евро за тонну, а со 2 июня упала до $28,1 за тонну. С того момента пошлина несколько раз повышалась, и с 23 июня составит $38,1. Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко ранее говорил «Агроинвестору», что хотя все и ждали повышения ставок пошлины, но не такого активного — с начала действия меры ставка выросла на $10 за тонну. «Это довольно быстрый и неприятный рост. Я не думаю, что это серьезно повлияет на темпы экспорта, потому что объемы уже заложены и контракты нужно исполнять. А вот на закупочные цены в портах это существенно повлияет в сторону снижения», — говорил Петриченко.



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин объяснил увеличение экспорта исполнением старых контрактов, пишет «Коммерсантъ». Он заметил, что перед вводом плавающей пошлины многие трейдеры начали заключать контракты с поставкой в июне. Сизов отметил, что в мае был всплеск закупочной активности трейдеров, после чего наступило затишье. На второй неделе июня спрос на пшеницу в глубоководных портах оставался слабым, а средние закупочные цены снизились с 15 тыс. до 14,4-14,7 тыс. руб. за тонну, приводит издание данные «СовЭкона».



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что в июне экспорт пшеницы превысит 2 млн т, что является почти рекордом. «Это происходит на фоне того, что у нас остаются переходящие запасы и ослабленного экспортного режима. Вывозная пошлина упала в 2-2,5 раза с $50 за тонну. Поэтому все начали продавать», — объяснил эксперт. Тем не менее, гендиректор «Грейнрус-Агро» Сергей Мирюк рассказал, что компания не экспортировала пшеницу в июне. «В этом просто нет экономической целесообразности из-за пошлины. Ее показатели непонятны: то $28,1/т, то $33,3/т, или даже $38,1/т», — сказал Мирюк «Агроинвестору», отметив, что четких планов по вывозу пшеницы на июль у компании пока нет.



С начала нового сезона ситуация может усложниться, считает Сизов. Эксперт прогнозирует снижение ставки пошлины из-за того, что индикативные цены на российскую пшеницу — $254,5 за тонну — ниже стоимости контрактов на июнь-июль — $251 за тонну (FOB), пишет «Коммерсантъ». При этом темпы экспорта также будут зависеть от действий аграриев, многие из которых надеются на отмену пошлин и могут придерживать зерно. В целом он ждет относительно низких темпов экспорта зерна в первой половине нового сезона. По итогам текущего сезона «СовЭкон» ожидает экспорт зерна на уровне 49,8 млн т, включая 37,7 млн т пшеницы.



По словам Павенского, сейчас экспортеры стараются заключать контракты как можно позже, чтобы хотя бы примерно понять размер пошлины на момент отгрузки. Урожай на рынок начнет поступать только в июле, да и цены на пшеницу на внутреннем рынке снижаются вслед за стоимостью экспортных контрактов на условиях FOB. «Год назад в июле было экспортировано 2,9 млн т пшеницы, а в августе — 4,9 млн т. Потому после возможного спада в июле в следующем месяце возможен традиционный рост», — сказал эксперт «Коммерсанту».



Между тем, после пятилетнего перерыва Россия возобновила поставки пшеницы в Алжир, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные «Русагротранса». Так, в июне наша страна отгрузит туда около 28 тыс. т через порт Черного моря. «Последний раз российская пшеница в эту страну вывозилась в декабре 2016 года. Всего в 2016/17 сельхозгоду из России в Алжир было отправлено 113 тыс. т пшеницы», — приводит агентство слова Павенского. Он напомнил, что в октябре прошлого года благодаря усилиям Россельхознадзора на тендеры OAIC (Алжирское межпрофессиональное бюро по зерновым культурам — госагентство по закупкам зерна) была допущена пшеница с повреждением клопом-черепашкой в объеме 0,5%. Ранее допускалось только 0,1%. Пшеница требуемого Алжиром качества (high-pro) выращивается в основном в Краснодарском крае и в сибирских регионах. Всего Алжир импортирует около 6 млн т пшеницы (5 млн т мягкой и 1 млн т твердой) в год в основном из Франции, Германии, Латвии, Литвы и Аргентины. По прогнозу Минсельхоза США, в 2021/22 сельхозгоду импорт может вырасти до 7 млн т и Алжир займет седьмое место в мире среди покупателей пшеницы.

