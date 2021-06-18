Минсельхоз обновил ставку пошлины на экспорт пшеницы

Повышение пошлины может повлиять на закупочные цены в портах А. Гордеев

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 23 по 29 июня составит $38,1/т, на ячмень — $39,6/т, на кукурузу — $48,2/т, сообщил Минсельхоз. Новые ставки рассчитаны, исходя из индикативных цен на пшеницу в $254,5/т ($247,7/т при предыдущем расчете), на ячмень — $241,7/т (без изменений), на кукурузу — $256,8/т ($253,9/т). Ставки применяются с третьего рабочего дня после дня их размещения и действуют до начала применения очередных ставок пошлин.



Действующая ставка по пшенице с 17 по 22 июня составляет $33,3/т, по ячменю — $39,6/т, по кукурузе — $48,2/т. На неделе с 9 по 16 июня пошлина на пшеницу составляла $29,4/т, на ячмень — $39,6/т, на кукурузу — $50/т. Со 2 по 8 июня — $28,1/т, $39,6/т и $52,2/т соответственно.



На прошлой неделе в расчет вошли дорогие апрельские сделки, что сразу нашло отражение в индексе и соответственно — в пошлине, сказал «Агроинвестору» председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. «В новом периоде их вес увеличился, поскольку добавилось еще несколько партий, поэтому наблюдаем дальнейший рост», — прокомментировал он. По словам Зернина, это временное явление, которое не повлияет на объемы отгрузок в июне, но и не будет стимулировать новые покупки пшеницы старого урожая со стороны экспортеров.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко сказал «Агроинвестору», что повышения ставок пошлины все ожидали, но такого активного роста никто не ждал — с начала действия меры 2 июня ставка выросла на $10 за тонну. «Это довольно быстрый и неприятный рост. Я не думаю, что это серьезно повлияет на темпы экспорта, потому что объемы уже заложены и контракты нужно исполнять. А вот на закупочные цены в портах это существенно повлияет в сторону снижения», — прокомментировал Петриченко.



Экспорт зерна из России в этом сельхозгоду, несмотря на ограничения, может стать вторым после рекордного показателя сезона-2017/18, рассказал «Агроинвестору» руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. По словам эксперта, показатель с учетом вывоза в ЕАЭС может достигнуть 51 млн т против 56,02 млн т в 2017/18 маркетинговом году. Оценка вывоза пшеницы составляет 39 млн т (с учетом ЕАЭС). Это также второй результат после предыдущего рекорда в 42 млн т.



Основными странами импортерами пшеницы в этом сезоне стали Египет, Турция, Азербайджан, Иран, уточнил Павенский, отметив, что после пятилетнего перерыва Россия возобновила экспорт пшеницы в Пакистан, закупивший 1,51 млн т. Еще одним крупным направлением российского экспорта Павенский назвал Бангладеш, которая импортировала 1,9-2 млн т пшеницы. В то же время из-за жестких требований фитосанитарного контроля в ряде стран, являющихся крупнейшими импортерами, и ограничений по вывозу пшеницы из российских регионов пшеница из России почти не представлена на рынках Китая, Индонезии, Алжира, Марокко и Японии, добавил эксперт.



Поставки ячменя по итогам этого сезона будут рекордными, считает Павенский, с учетом ЕАЭС экспорт составит 6,44 млн т. Оценка вывоза кукурузы на 5,2% ниже, чем было вывезено за рубеж в предыдущем сельхозгоду, — 3,85 млн т. По данным аналитического центра, в текущем сезоне число стран-импортеров пшеницы увеличилось с 73 в 2011/12 сельхозгоду до 84, импортеров ячменя — сократилось с 32 до 22, кукурузы — выросло с 31 до 32. По словам эксперта, Россия занимает примерно пятую часть в мировой торговле пшеницей и ячменем, и всего 2% в торговле кукурузой.



Павенский также дал прогноз по экспортному потенциалу в новом сезоне — он может составить около 51 млн т, в том числе 41 млн т пшеницы. «Это обусловлено текущим прогнозом урожая и резко возросшими запасами зерна», — пояснил он. По прогнозу эксперта, сбор зерна в этом году составит 128,6 млн т, в том числе 82 млн т пшеницы, 19,3 млн т ячменя, 14,6 млн т кукурузы. При этом он не исключил, что прогноз по кукурузе может быть повышен. Петриченко сказал «Агроинвестору», что его прогноз урожая зерна в этом сельхозгоду составляет 126,5 млн т, в том числе 79,6 млн т пшеницы, 18,6 млн т ячменя, 15,5 млн т кукурузы.

