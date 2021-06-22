Пшеница продолжает дешеветь

Экспорт зерна в этом сезоне увеличился на 17% Д. Абрамов

Экспортные цены на российскую пшеницу нового урожая на прошлой неделе снизились на фоне улучшающихся прогнозов валового сбора, в том числе в регионе Черного моря, сообщает Reuters. Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что цены спроса на пшеницу с протеином 12,5% составляют $245/т, что на $5/т ниже, чем предложение России на последнем тендере GASC. «Фрахт сейчас дорогой, это серьезно влияет на конечную цену. Наши офферы нерелевантны, так как по ним никто не готов брать», — сказал он. Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский уточнил «Агроинвестору», что цена спроса на пшеницу с поставкой в августе в конце прошлой недели была на уровне $248/т FOB, снизившись на $7.



По данным аналитического центра «СовЭкон», на внутреннем рынке цена пшеницы 3-го класса упала на 250 руб. до 13,7 тыс. руб./т, 4-го класса — на 175 руб. до 13,6 тыс. руб./т, 5-го класса — на 200 руб. до 13,1 тыс. руб./т с самовывозом для европейской части России. Зернин отметил, что внутренние цены снижаются из-за отсутствия продаж. По его данным, стоимость пшеницы с протеином 12,5% в глубоководных портах составляет 14,04 тыс. руб./т, на мелководье — 13,98 тыс. руб./т. Павенский рассказал, что закупочные цены российской пшеницы старого урожая на базисе CPT Новороссийск снизились на 700-800 руб./т до 14,3-14,5 руб./т без НДС, стоимость агрокультуры нового урожая составляет около 14 тыс. руб./т без НДС.



«СовЭкон» отметил, что предложение пшеницы со стороны производителей растет на фоне приближения нового урожая, уборка которого стартует на Юге в ближайшие недели, при этом запасы пшеницы в сельхозпредприятиях достаточно высокие. На 1 июня, по данным Росстата, они составляли 4,8 млн т (+74% год к году), что является рекордным показателем для последних десяти лет. «Спрос переработчиков и экспортеров относительно невысок. Внутренние потребители по-прежнему выжидают более низких цен. Трейдеры осторожны на фоне снижения экспортных котировок и роста плавающей пошлины», — говорится в обзоре центра. Краткосрочно аналитики «СовЭкона» ожидают дальнейшего уменьшения цен, однако потенциал снижения на Юге уже выглядит ограниченным. Согласно прогнозу экспертов, цены в глубоководных портах еще могут опуститься на 500-700 руб. за тонну.



С начала сезона-2020/21 по 17 июня экспорт зерна из России составил 41,7 млн т, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона. Из них 33,6 млн т пришлось на пшеницу, что на 11% больше прошлогоднего, вывоз ячменя составил 4,98 млн т (+78%), кукурузы — 3,06 млн т (+25%), сообщил «СовЭкон» со ссылкой на данные ФТС. Аналитики центра прогнозируют, что в июне экспорт зерна составит 2,7 млн т, включая 2,4 млн т пшеницы. Росту вывоза пшеницы в этом месяце способствует пошлина, которая с 23 июня составит $38,1 за тонну.



По данным Минсельхоза на 21 июня яровые зерновые в целом по стране посеяны на 29,6 млн га или 101,2% к прогнозной площади, из них яровая пшеница — на 13,1 млн га или 103,3%. Между тем, в Крыму вслед за Дагестаном началась уборочная кампания озимых зерновых, сообщила пресс-служба регионального Минсельхоза. Общие посевы зерновых в республике в этом году составляют около 600 тыс. га, из них 510 тыс. га озимых. По словам главы регионального агроведомства Андрея Рюмшина, в этом году майские возвратные заморозки создали непростую ситуацию: в удовлетворительном состоянии находятся 77% зерновых. При оптимальных природно-климатических условиях Крым планирует убрать зерновые, зернобобовые и кормовые агрокультуры урожая 2021 года в течение месяца.

