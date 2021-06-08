Экспортные цены на пшеницу стабилизировались

Экспортные цены на российскую пшеницу на прошлой неделе оставались стабильными на фоне укрепившегося при поддержке растущей нефти рубля, сообщает Reuters. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), стоимость пшеницы с протеином 12,5% с поставкой в июле оставалась на уровне $256/т (FOB Новороссийск). Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский сказал «Агроинвестору», что сейчас цена спроса на пшеницу нового урожая находится на прежнем уровне — $255/т FOB.
По данным аналитического центра «СовЭкон», на внутреннем рынке цена пшеницы 3-го класса упала на 125 руб. до 14,3 тыс. руб./т, 4-го класса — на 275 руб. до 14 тыс. руб./т с самовывозом для европейской части России. По словам председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина, ни внутренние, ни внешние цены за неделю не изменились. «Внутренние цены на пшеницу с протеином 12,5%, по нашим наблюдениям, составили 14,8 тыс. руб. за тонну в глубоководных портах и 14,44 тыс. руб. на мелководье», — сказал он «Агроинвестору». По ценам FOB тоже нет изменений, сейчас идет исполнение контрактов, заключенных в мае, еще при старой пошлине, уточняет он. «Их исполнение сейчас более выгодно, что и простимулирует значительно больший — в разы по сравнению с маем — объем физического экспорта в июне», — сказал Зернин.
За май было вывезено около 35,2 млн т пшеницы (без учета ЕАЭС), говорит Павенский. «По итогам июня добавится больше, чем мы прогнозировали ранее — свыше 1,8 млн т пшеницы. В результате ее экспорт по итогам сезона достигнет почти 37 млн т, а с учетом ЕАЭС — 38,7 млн т, — приводит данные он. — Это второй результат после сезона 2017/18, когда было вывезено 42 млн т».
С начала сезона-2020/21 экспорт зерна из России составил 40,9 млн т, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона. Из них 32,9 млн т пришлось на пшеницу, что на 9% больше прошлогоднего, вывоз ячменя составил 4,95 млн т (+81%), кукурузы — 2,99 млн т (+33%), сообщил «СовЭкон» со ссылкой на данные ФТС. Аналитики центра прогнозируют, что в мае экспорт зерна составит 2 млн т, включая 0,9 млн т пшеницы.
Кроме того, «СовЭкон» отметил, что прошедшие дожди на Юге и в Центре улучшили условию для нового урожая. ИКАР повысил прогноз валового сбора пшеницы в этом году на 0,5 млн т до 80 млн т, сообщил Reuters. В обзоре «СовЭкона» говорится, что Россия сеет яровую пшеницу самыми высокими темпами за пять лет. По данным с Минсельхоза на 7 июня аграрии засеяли 12,9 млн га яровой пшеницей — это на 1,7% больше прогнозной площади. Расширение посевов связано с масштабным пересевом в Центре и рекордными рублевыми ценами в сезоне-2020/21, поясняет «СовЭкон». Посевная кампания продолжается и может быть посеяно еще 0,1-0,2 млн га, прогнозируют аналитики. Итоговая площадь под яровой пшеницей может стать самой значительной с 2016 года, когда агрокультура заняла 13,7 млн га, отметили они.