Экспортные цены на пшеницу продолжают снижаться

С начала сезона по 27 мая экспорт зерна составил 40,6 млн тонн «Содружество»

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), к концу прошлой недели экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% снизились на $4 до $256/т FOB, сообщает Reuters. По информации агентства, снижение произошло вслед за мировыми площадками. Аналитический центр «СовЭкон» зафиксировал уменьшение экспортной цены этого класса пшеницы на $7 до $265 за тонну. По словам главы Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина, реальные сделки по экспорту пшеницы сейчас проходят по цене $255-258/т FOB.



Директор аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина сказала «Агроинвестору», что за последнюю неделю цены на французскую пшеницу упали на 3% и составили $285/т, а темпы снижения на российскую составили 5% и достигли $262-265/т (FOB Новороссийск). По ее мнению, это связано в том числе с тем, что уже есть понимание того, что урожай будет в целом хорошим, но ниже, чем в прошлом году. «Мы сохраним экспортный потенциал в размере 39-40 млн т пшеницы, плюс подойдем к началу сезона с высоким уровнем переходящих запасов, потому что не будет выбрана экспортная квота, — говорит Тюрина. — По моей оценке, внутри квоты будет вывезено около 10 млн т из 17,5 млн т. Соответственно, мы по всем видам зерновых будем иметь достаточно серьезный остаток, в том числе примерно 4,5 млн т пшеницы».



Внутренние цены тоже снижаются, отметили аналитики «СовЭкона». За прошлую неделю стоимость пшеницы 3-го класса упала на 225 руб./т до 14325 руб./т. Пшеница 4-го класса подешевела на 150 руб. до 14300 тыс. руб./т с самовывозом для Европейской части России. По данным Союза экспортеров зерна, стоимость российской пшеницы на внутреннем рынке составляет 14,26 тыс. руб. за тонну без НДС в глубоководных портах, 14,44 тыс. руб. за тонну без НДС — в мелководных, рассказал «Агроинвестору» Зернин. За последнюю неделю цены на пшеницу 3-го класса снизились в среднем на 5%, появились предложения по 14,2-14,6 тыс. руб. за тонну, привела данные Тюрина.



С начала сезона-2020/21 по 27 мая экспорт зерна из России составил 40,6 млн т, что на 15% больше показателя аналогичного периода предыдущего сельхозгода. В том числе вывоз пшеницы достиг 32,9 млн т, что на 9% выше уровня прошлого сезона, ячменя — 4,87 млн т, или на 78% больше, кукурузы — 2,86 млн т, или на 19% больше, приводит «СовЭкон» данные ФТС. Аналитики центра оценивают, что экспорт зерна из России в мае составил 2 млн т, включая 0,9 млн т пшеницы.



Со 2 июня начнет действовать плавающая пошлина на экспорт пшеницы, по 8 июня включительно она составит $28,1 за тонну, ячменя — $39,6 за тонну, кукурузы — $52,2 за тонну. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин рассчитана при индикативной цене в размере $240,2 за тонну, на ячмень — при цене $241,7 за тонну, на кукурузу — $259,7 за тонну. Пошлина будет действовать в рамках механизма зернового демпфера. Она составит 70% разницы между индикативной и базовой ценой. Базовая цена для пшеницы составит $200 за тонну, для кукурузы и ячменя — $185 за тонну. Для расчета гибкой пошлины будут использоваться данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже. Средства, полученные за счет пошлин, будут возвращаться в российские регионы в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии регионам будут распределяться в зависимости от объема произведенной продукции.

Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко рассказал «Агроинвестору», что реакция рынка на показатели плавающей пошлины появилась за неделю до начала ее действия. Тогда все примерно предполагали, какой будет ее размер, но конкретных цифр не знали, отметил эксперт. По его словам, когда размеры пошлины были озвучены, закупочные цены экспортеров на ячмень и кукурузу резко снизились. «Особенно ярко это было видно по ячменю. Это и понятно, потому что пошлина на ячмень сильно отличается от того, что было раньше. Ее фиксированный показатель составляет 10 евро за тонну, на кукурузу — 25 евро за тонну, — напоминает Петриченко. — Если перевести в доллары, то на ячмень пошлина вырастет более, чем в три раза, и более, чем в два раза — на кукурузу». Он отметил, что на рынке серьезных ценовых изменений не произошло, а вот на экспортной площадке на Юге закупочные цены отреагировали резким падением.



С пшеницей все наоборот, тут пошлина в два раза снизится с нынешних 50 евро/т, продолжает Петриченко. «На Юге закупочные цены на пшеницу немного снизились. Пошлина могла бы оказать позитивное влияние на стоимость пшеницы, но этого не произошло, так как экспортные цены падают, и по состоянию на 28 мая составляли $260/т, что на $10 меньше, чем неделей ранее. Пошлина стала компенсирующим фактором», — отметил эксперт.



По данным Тюриной, в мае было экспортировано 1,9 млн т зерна, что на 7% меньше, чем в мае прошлого года. «Однако произошли резкие изменения в структуре экспорта зерна. Так, максимальные объемы вывоза пришлись на ячмень — было отгружено 560 тыс. т, что в два раза больше, чем в мае прошлого года. Экспорт кукурузы вырос на 60% и составил 540 тыс. т. По пшенице вывоз снизился почти в два раза: в мае нынешнего года было экспортировано 720 тыс. т, а в мае 2020 года — 1,4 млн т», — привела данные она.



По словам Тюриной, это напрямую связано в действовавшими в мае экспортными пошлинами, которые были сдерживающим фактором для экспорта. «Учитывая снижение пошлины на пшеницу почти в два раза, ожидается рост объемов ее экспорта. Мировой рынок тоже оценил эту ситуацию, и цены на нем снижаются», — отметила она. По ее мнению, в июне ситуация с ценовой конкурентоспособностью на мировом рынке будет использована максимально.



Зернин говорит, что на внутреннем рынке со стороны экспортеров ничего не изменилось. «Снижение пошлины на пшеницу не означает автоматического роста закупочных цен. Скорее, речь будет идти о повышении конкурентоспособности наших внешних котировок. Мы считаем, что в июне будет рост объемов экспорта. Это произойдет за счет уменьшения цены предложения на FOB, а также реализации отложенного спроса», — сказал он «Агроинвестору».

