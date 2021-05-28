Экспорт пшеницы в июне может побить трехлетний рекорд

Всего в этом сезоне за рубеж может быть отгружено 37,7 млн тонн пшеницы flickr.com

В мае 2021 года экспорт пшеницы (без учета поставок в ЕАЭС) снизится до минимального с начала сезона месячного значения — около 350 тыс. т против 800 тыс. т в апреле, рассказал «Интерфаксу» руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. В июне экспорт может увеличиться до самого высокого для этого месяца показателя за последние три года — до 1-1,3 млн т. Это будет связано с введением со 2 июня плавающей пошлины на экспорт зерна, которая, как ожидается, будет более чем в два раза ниже той, что действует сейчас — 50 евро/т.



По прогнозу Павенского, уровень экспорта пшеницы с начала сезона по май составит 35,2 млн т, что на 7% выше, чем в прошлом сельхозгоду (32,9 млн т), пишет «Интерфакс». Всего в этом сезоне может быть экспортировано 36,4 млн т пшеницы, а с учетом стран ЕАЭС — 37,7 млн т. Этот объем уступит только показателю 2017/18 сельхозгода, когда вывоз достиг 42 млн т, приводит «Интерфакс» данные «Русагротранса».



Импортеры российской пшеницы не изменили своих позиций. Лидером остается Египет, который закупил почти 8,1 млн т, что на 31% больше, чем годом ранее, второе место заняла Турция с 6,3 млн т, снизившая объемы на 12%, третье — Бангладеш -1,92 млн т (на 4% меньше, чем в прошлом сезоне). Далее идут Пакистан -1,5 млн т (год назад поставок не было) и Азербайджан -1,37 млн т, что на 90 тыс. т больше прошлогоднего показателя, сравнивает «Русагротранс».



Глава Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин подтвердил «Агроинвестору», что в мае действительно был беспрецедентно низкий объем отгрузок зерна на экспорт. Исходя из того, что издержки экспортеров в июне снизятся, можно будет ожидать всплеска активности, сказал он. Гендиректор компании «АгроЛенд» Алексей Чемеричко отметил, что компания занималась отгрузкой пшеницы только в качестве предоставления услуги. «В мае через наш терминал прошло всего одно судно объемом 3 тыс. т пшеницы. На июнь у нас пока заявлено к перевалке 3-4 судна по 3 тыс. т. Такие маленькие объемы отгрузок в мае однозначно связаны с введением пошлины», — прокомментировал Чемеричко «Агроинвестору».



Гендиректор ТД «Зерно Заволжья» Рашид Корсаков сказал «Агроинвестору», что отгрузки пшеницы в порты в мае были. «Мы отгружали больше, чем в мае прошлого года, в том числе из портов с малой воды. А вот на июнь у нас особых прогнозов нет. Догружаем зерно по старым контрактам в порты. А из портов пока не продавали — хотим понять, что будет с пошлиной», — уточнил Корсаков. Гендиректор «Грейнрус-Агро» Сергей Мирюк сказал «Агроинвестору», что компания не отгружала пшеницу на экспорт в мае, на июнь планов вывоза тоже нет.



В России с 15 февраля введена квота на экспорт зерна в объеме 17,5 млн т. Она будет действовать до 30 июня. В рамках квоты пшеница облагается экспортной пошлиной в 50 евро за тонну (действует с 1 марта), кукуруза — 25 евро, ячмень — 10 евро за тонну (обе введены с 15 марта). Для расчета гибкой пошлины на зерно будут использоваться данные о цене зарегистрированных на бирже экспортных контрактов на пшеницу, ячмень и кукурузу. Она будет еженедельно рассчитываться Минсельхозом на основе данных по ценам предыдущей недели. При мировой цене пшеницы до $200/т пошлина взиматься не будет. При цене, превышающей эту сумму, она составит 70% от разницы базовой цены и $200. Для ячменя и кукурузы индикатор установлен на уровне $185/т. Сейчас расчет пошлины ведется в тестовом режиме, на неделю с 24 по 30 мая она составляет $29,4/ т по пшенице, $39,5/т по ячменю и $50,7/т по кукурузе.

