Экспортные цены на пшеницу остаются стабильными

С начала сезона по 13 мая экспорт зерна составил 40,1 млн тонн Д. Абрамов

На прошлой неделе экспортные цены на российскую пшеницу старого урожая оставались стабильными на фоне поддержки рубля, укрепившегося по отношению к доллару, и некоторого ослабления цен на биржах Чикаго и Парижа, сообщает Reuters. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), цены на пшеницу с протеином 12,5% оставались на уровне $278 за тонну (FOB). Аналитический центр «СовЭкон» зафиксировал повышение экспортной цены пшеницы этого класса на $1 до $275 за тонну (FOB). Аналитики объясняют рост тем, что трейдеры активизируют закупки в преддверии начала действия со 2 июня новой вывозной пошлины.



По данным ИКАР, цена нового урожая, который поступит на рынок летом, составила $272 за тонну, но в дальнейшем будет снижаться. Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин считает, что цены на российскую пшеницу будут не падать, а возвращаться к реальным уровням. «На мой взгляд, сорвалась попытка манипуляции экспортными ценами на российское зерно, никто из крупнейших экспортеров не поддался на провокацию», — сказал он «Агроинвестору».



Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский рассказал «Агроинвестору», что цены спроса на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в июне находятся на уровне около $270-275/т, что на $13 выше, чем перед майскими праздниками. По оценке эксперта, стоимость пшеницы нового урожая составляет около $265-270/т, что на $10 больше. «В то же время фьючерсы в Чикаго и MATIF существенно снизились с середины недели, и, возможно, цена на новый урожай еще скорректируется вниз», — считает Павенский.



Внутренние цены повышаются, сообщил «СовЭкон». Стоимость пшеницы 3-го класса с самовывозом для Европейской части России увеличилась на 225 руб./т до 14450 руб./т, 4-го класса — на 200 руб. до 14375 руб./т, 5-го класса — на 100 руб. до 13350 руб./т (средняя цена, без НДС). С начала апреля котировки прибавили около 800-900 руб./т, отметили аналитики. «Спрос со стороны экспортеров остается относительно высоким как в южных, так и в неюжных регионах. Цены на пшеницу с протеином 12,5% в глубоководных портах укрепились до 15800-16300 руб./т с 14500-15600 руб./т неделей ранее (CPT, без НДС)», — говорится в сообщении «СовЭкона». Краткосрочно аналитики ожидают продолжения роста рублевых цен на фоне покупок экспортеров и ожидаемого оживления внутренних потребителей.



Темпы российского экспорта сейчас низкие, вывоз не превышает 200 тыс. т пшеницы в неделю, но спрос со стороны экспортеров на российском рынке высокий, отмечает «СовЭкон». По мнению аналитиков, это может означать, что трейдеры создают запасы перед 2 июня. Фактическая ставка пошлины, как ожидается, будет заметно ниже текущей фиксированной ставки в размере 50 евро/т ($60), отметил центр. По данным Минсельхоза, расчетная ставка пошлины на пшеницу эту неделю стала самой низкой с момента начала ее определения — $29,7/т. В конце апреля она составляла $40,7/т.



По данным «СовЭкона», с начала сезона-2020/21 по 13 мая экспорт зерна составил 40,1 млн т, что на 14% больше показателя аналогичного периода предыдущего сельхозгода. В том числе вывоз пшеницы достиг 32,9 млн т, что на 9% выше уровня прошлого сезона, ячменя — 4,6 млн т, или на 72% больше, кукурузы — 2,5 млн т, или на 9% больше, приводит «СовЭкон» данные ФТС. По данным Павенского, с начала сезона-2020/21 по середину мая экспорт пшеницы из России составил 36,6 млн т, при этом прогноз вывоза по итогам сезона — около 38,3 млн т с учетом восстановления отгрузок в июне после начала действия плавающей пошлины, сказал он «Агроинвестору». По оценке «СовЭкона», в мае на внешние рынки может быть поставлено 1,7 млн т зерна, включая 0,8 млн т пшеницы. На этой неделе в регионах, выращивающих яровую пшеницу, ожидается засушливая погода, отметили аналитики. По их данным, сев яровой пшеницы проведен на площади 4,7 млн га, или на 36,7% от запланированной. ИКАР прогнозирует рекордную площадь сева яровой пшеницы в Центральном регионе.

