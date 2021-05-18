Экспортные цены на пшеницу остаются стабильными

На прошлой неделе экспортные цены на российскую пшеницу старого урожая оставались стабильными на фоне поддержки рубля, укрепившегося по отношению к доллару, и некоторого ослабления цен на биржах Чикаго и Парижа, сообщает Reuters. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), цены на пшеницу с протеином 12,5% оставались на уровне $278 за тонну (FOB). Аналитический центр «СовЭкон» зафиксировал повышение экспортной цены пшеницы этого класса на $1 до $275 за тонну (FOB). Аналитики объясняют рост тем, что трейдеры активизируют закупки в преддверии начала действия со 2 июня новой вывозной пошлины.
По данным ИКАР, цена нового урожая, который поступит на рынок летом, составила $272 за тонну, но в дальнейшем будет снижаться. Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин считает, что цены на российскую пшеницу будут не падать, а возвращаться к реальным уровням. «На мой взгляд, сорвалась попытка манипуляции экспортными ценами на российское зерно, никто из крупнейших экспортеров не поддался на провокацию», — сказал он «Агроинвестору».
Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский рассказал «Агроинвестору», что цены спроса на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в июне находятся на уровне около $270-275/т, что на $13 выше, чем перед майскими праздниками. По оценке эксперта, стоимость пшеницы нового урожая составляет около $265-270/т, что на $10 больше. «В то же время фьючерсы в Чикаго и MATIF существенно снизились с середины недели, и, возможно, цена на новый урожай еще скорректируется вниз», — считает Павенский.
Внутренние цены повышаются, сообщил «СовЭкон». Стоимость пшеницы 3-го класса с самовывозом для Европейской части России увеличилась на 225 руб./т до 14450 руб./т, 4-го класса — на 200 руб. до 14375 руб./т, 5-го класса — на 100 руб. до 13350 руб./т (средняя цена, без НДС). С начала апреля котировки прибавили около 800-900 руб./т, отметили аналитики. «Спрос со стороны экспортеров остается относительно высоким как в южных, так и в неюжных регионах. Цены на пшеницу с протеином 12,5% в глубоководных портах укрепились до 15800-16300 руб./т с 14500-15600 руб./т неделей ранее (CPT, без НДС)», — говорится в сообщении «СовЭкона». Краткосрочно аналитики ожидают продолжения роста рублевых цен на фоне покупок экспортеров и ожидаемого оживления внутренних потребителей.
Темпы российского экспорта сейчас низкие, вывоз не превышает 200 тыс. т пшеницы в неделю, но спрос со стороны экспортеров на российском рынке высокий, отмечает «СовЭкон». По мнению аналитиков, это может означать, что трейдеры создают запасы перед 2 июня. Фактическая ставка пошлины, как ожидается, будет заметно ниже текущей фиксированной ставки в размере 50 евро/т ($60), отметил центр. По данным Минсельхоза, расчетная ставка пошлины на пшеницу эту неделю стала самой низкой с момента начала ее определения — $29,7/т. В конце апреля она составляла $40,7/т.
По данным «СовЭкона», с начала сезона-2020/21 по 13 мая экспорт зерна составил 40,1 млн т, что на 14% больше показателя аналогичного периода предыдущего сельхозгода. В том числе вывоз пшеницы достиг 32,9 млн т, что на 9% выше уровня прошлого сезона, ячменя — 4,6 млн т, или на 72% больше, кукурузы — 2,5 млн т, или на 9% больше, приводит «СовЭкон» данные ФТС. По данным Павенского, с начала сезона-2020/21 по середину мая экспорт пшеницы из России составил 36,6 млн т, при этом прогноз вывоза по итогам сезона — около 38,3 млн т с учетом восстановления отгрузок в июне после начала действия плавающей пошлины, сказал он «Агроинвестору». По оценке «СовЭкона», в мае на внешние рынки может быть поставлено 1,7 млн т зерна, включая 0,8 млн т пшеницы. На этой неделе в регионах, выращивающих яровую пшеницу, ожидается засушливая погода, отметили аналитики. По их данным, сев яровой пшеницы проведен на площади 4,7 млн га, или на 36,7% от запланированной. ИКАР прогнозирует рекордную площадь сева яровой пшеницы в Центральном регионе.