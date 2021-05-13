Минсельхоз США: мировое производство пшеницы в новом сезоне может стать рекордным

В следующем сезоне наша страна может сохранить первое место в мире по объему экспорта пшеницы Pixabay

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) представила свой первый в этом году прогноз на сезон-2021/22. Так, мировое производство пшеницы может стать рекордным и составить 789 млн т, что на 13 млн т больше, чем в текущем маркетинговом году. В России в этом году урожай агрокультуры может составить 85 млн т (без учета Крыма) — на 0,3 млн т меньше, чем в 2020-м. Сбор фуражного зерна в мире американские аналитики оценили на уровне свыше 1,49 млрд т против 1,44 млрд т в сезоне-2020/21. В России производство может быть примерно на уровне прошлого года и составить 41,55 млн т (41,4 в 2020-м) без Крыма. В том числе валовой сбор кукурузы в мире оценивается почти в 1,19 млрд т (1,13 млрд т в текущем сезоне), в России — 14,9 млн т (13,87 млн т).



Производство пшеницы в России может оказаться 9% больше среднего показателя за пять лет, оценивает FAS USDA. Прогноз аналитиков включает 64 млн т озимой пшеницы и 21 млн т яровой. Общая урожайность прогнозируется на уровне 2,93 т/га, что на 1,5% меньше, чем в прошлом году. При этом ожидается, что общая площадь посевов агрокультуры немного увеличится по сравнению с прошлым годом и составит 29 млн га, говорится в отчете.



По оценке аналитического центра «СовЭкон», прогнозы FAS USDA для нового сезона очень высокие, заметно выше ожиданий рынка. «В целом котировки на новый урожая в ближайшее время будут под давлением», — говорится в сообщении центра. При этом оценка мирового баланса зерна Минсельхозом США — важный, но далеко не единственный фактор, который будет определять цены в ближайшие месяцы на мировом рынке, считают аналитики «СовЭкон». «Темпы экспорта, изменение погоды, настроение в целом на финансовых рынках — перечень всех переменных весьма велик, — говорится в сообщении центра. — Если говорить о России, то к этому, конечно, стоит добавить и ситуацию с запасами, настроения сельхозпроизводителей, темпы экспорта и новые экспортные пошлины».



Согласно отчету FAS USDA, в новом сезоне потребление пшеницы будет рекордным и достигнет 785,3 млн т, тогда как 2020/21 году оно оценивается в 774,3 млн т. Конечные запасы аналитики оценили на уровне 295 млн т — на 0,3 млн т больше, чем в текущем сезоне. В том числе в России потребление по сравнению с нынешним маркетинговым годом может увеличиться на 1 млн т до 42,5 млн т. Конечные запасы могут вырасти с 12 млн т до 15 млн т.



Экспорт российской пшеницы в сезоне-2021/22 FAS USDA прогнозирует на уровне 40 млн т против 39,5 млн т в 2020/21 году. Это почти рекорд, несмотря на плавающую экспортную пошлину, отмечают американские аналитики. Ближайший преследователь — страны Евросоюза — в сумме могут вывезти 33 млн т пшеницы, отгрузки США прогнозируется на уровне 25 млн т, Канады — 23,5 млн т. Таким образом, в следующем сельхозгоду наша страна может сохранить первое место в мире по объему экспорта пшеницы.



Если уходящий сезон запомнится нам практически безусловным доминированием российской пшеницы на ключевых мировых рынках, то наступающий обещает быть крайне конкурентным, сказал «Агроинвестору» председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. «В условиях однородного качества продукта у стран-конкурентов главным фактором успеха станет цена предложения. Мы будем это чувствовать на всех ключевых тендерах, которые будут формировать мировые цены», — прокомментировал он.



По мнению руководителя аналитического центра «Русагротранса» Игоря Павенского, показатели российского экспорта пшеницы у FAS USDA существенно завышены. «Вряд ли мы выйдем на уровень сильно выше 38 млн т. Относительно производства это крайне оптимистический прогноз. После засушливой осени и гибели посевов из-за ледяной корки в ряде регионов Центра и Поволжья, в дальнейшем должны сложиться идеальные погодные условия, чтобы мы получили 85 млн т пшеницы», — считает эксперт.

