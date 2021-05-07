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Конференция Russian Meat & Feed Industry — 2021

Рынки

Внутренние цены на пшеницу растут

В ближайшее время повышение может ускориться

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Экспортные цены тоже увеличиваются
flickr.com
Экспортные цены тоже увеличиваются
flickr.com

Внутренние цены на пшеницу растут на фоне оживления экспортного спроса, сообщает аналитический центр «СовЭкон». При этом в ближайшие недели, вероятно, рост цен ускорится, полагают аналитики. По их данным, с середины апреля средние котировки прибавили около 500 руб./т, местами удорожание было еще выше. На позапрошлой неделе «СовЭкон» оценивал стоимость российской пшеницы 3-го и 4-го классов с самовывозом для Европейской части страны в 13750 руб./т и 13725 руб./т соответственно.

Для многих переработчиков, долгое время ожидавших обвала рынка, увеличение цены — неприятная новость, уверены аналитики центра. Для некоторых из них — это вдвойне неприятно из-за низких запасов. По данным Росстата, запасы пшеницы в заготовительных и перерабатывающих предприятиях на начало апреля составляли 5,3 млн т — на 27% ниже прошлого года, это рекордно низкий показатель для последних лет, говорится в сообщении «СовЭкона». «Отчасти это компенсируется высокими запасами у сельхозпроизводителей в 8,5 млн т (+38% год к году), но пока они явно не торопятся с ними расставаться», — отметили аналитики.

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) снизил прогноз урожая пшеницы в России в 2021 году до 79 млн т, пишет Reuters. Ранее агентство прогнозировало урожай в размере 79,5 млн т. 30 апреля директор аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина прогнозировала, что валовой сбор зерна в этом году может составить 128-129 млн т, из них пшеницы — 82-83 млн т. Аналогичную оценку по зерну давал аналитический центр «Русагротранс» - 128 млн т, по пшенице — 80,6 млн т. Руководитель центра Игорь Павенский говорил «Агроинвестору», что урожай зерна и пшеницы может стать третьим в истории после 2017-го и 2020-го, а экспорт — вторым из-за высоких начальных запасов.


По словам председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина, рост закупочных цен на данный момент в первую очередь отмечается на малой воде. «Причина вполне понятна — с Юга вывезли больше зерна в первой половине сезона, остатки малые. На глубокой воде рост есть, но значительно меньше. Поэтому переживать за переработчиков не стоит», — сказал он «Агроинвестору».

Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько отметил, что экспортные цены на пшеницу с протеином 12,5% тоже растут и по состоянию на 4 мая достигли $273/т.  Эксперт добавил, что в апреле Россия экспортирует около 800 тыс. т пшеницы. По словам Зернина, сейчас на экспортном рынке пшеницы затишье, связанное с майскими праздниками. По данным Refinitiv Agriculture, предложений по поставке пшеницы из России в мае почти нет из-за высокой экспортной пошлины в 50 евро за тонну. При этом аналитики отметили рост цены спроса до $265-270 за тонну FOB.

Екатерина Шокурова 

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