Экспорт зерна может восстановиться в июне

В апреле на внешние рынки может быть поставлено 1,7 млн тонн зерна КСК

Аналитический центр «Русагротранса» понизил прогноз экспорта пшеницы в апреле с 0,9 млн т до 0,75 млн т из-за низкой активности на рынке, рассказал «Агроинвестору» руководитель центра Игорь Павенский. В целом вывоз зерна составит 1,7 млн т, в том числе отгрузки ячменя — 0,7 млн т, что на 0,2 млн т больше, чем прогнозировалось ранее, кукурузы — 0,25 млн т. По итогам марта за рубеж было поставлено также около 0,7 млн т ячменя и рекордные 0,91 млн т кукурузы, уточняет Павенский. «В мае, скорее всего, падение вывоза пшеницы продолжится, а в июне возможно восстановление на фоне изменения механизма расчета пошлины и роста цен», — сказал Павенский, отметив, что пошлина может уменьшиться в два и более раза.



Сейчас экспортная пошлина на пшеницу составляет 50 евро за тонну. Со 2 июня заработает гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень — она будет действовать в рамках механизма «зернового демпфера» и будет рассчитываться по формуле 70% от разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое ежедневных ценовых индикаторов) и базовой ценой. Базовая цена для пшеницы составит $200 за тонну, для кукурузы и ячменя — $185. По данным на 9 апреля, расчетная ставка пошлины на пшеницу составляла $57,8/т при индикативной цене $282,7/т.



По словам Павенского, индикативные экспортные цены спроса на пшеницу с 12,5% протеина с поставкой в июне за неделю выросли на $5 до $240/т FOB под влиянием роста на мировых площадках из-за риска засухи в США и ряде стран Европы, а также из-за возможных закупок со стороны Китая. Цена пшеницы нового урожая повысилась на $5 до $235 за тонну. Эксперт также отметил, что на внутреннем рынке пшеница 4-го класса подешевела на 100 руб. до 14,3-14,5 тыс. руб. за тонну. В прошлом году в это время цена составляла 15,9 тыс. руб./т. Закупочные цены на малой воде оставались на уровне 14 тыс. руб./т без НДС. В прошлом году они были на уровне 14,7 руб./т, сравнивает Павенский.



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин подтвердил «Агроинвестору», что экспортная активность сейчас на минимуме, идет исполнение старых контрактов. «Египет проводил последний тендер уже с прицелом на новый урожай, таким образом дав четкий сигнал, что на ближайшее время достаточно ранее сделанных запасов», — прокомментировал он. На прошедшем 6 апреля тендере Зернового агентства Египта (GASC) по закупке продовольственной пшеницы пять из шести лотов выиграли российские экспортеры.



Аналитический центр «СовЭкон» прогнозирует, что в апреле экспорт зерна составит 2,2 млн т, включая 1,2 млн т пшеницы, 0,6 млн т ячменя и 0,4 млн т кукурузы, сообщало в начале недели агентство Reuters. Аналитики центра считают, что темпы экспорта восстановятся позднее в апреле благодаря открытию навигации по Волге и ожидающемуся повышению экспортного спроса.

