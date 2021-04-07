Российские экспортеры выиграли пять из шести лотов на тендере GASC

На тендер GASC поступило 19 предложений от 15 компаний общим объемом 1,12 млн тонн flickr.com

На прошедшем 6 апреля тендере Зернового агентства Египта (GASC) по закупке продовольственной пшеницы пять из шести лотов выиграли российские экспортеры.



В целом Египет закупил 345 тыс. т пшеницы с поставкой с 1 по 10 августа и оплатой по аккредитиву. 55 тыс. т украинской пшеницы отгрузит Olam, остальной объем придется на российское зерно. 110 тыс. т поставит GTCS из порта Туапсе, 120 тыс. т — «Агро АСТ», 60 тыс. т — «Грейн Экспорт» (обе компании будут вести отгрузку из Новороссийска). Цена FOB у GTCS и «Агро АСТ» составила $234/т, фрахт — $18,75 и $18 за тонну соответственно. «Грейн Экспорт» выиграл с ценой FOB $233/т (на $0,1/т больше, чем Olam), стоимость фрахта — $18/т.



«Это, безусловно, позитивный сигнал всему мировому рынку. Российские экспортеры зерна быстро адаптируются к новой регуляторной среде и не планируют терять конкурентоспособность на мировом рынке», — прокомментировал итоги тендера председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.



Достаточно высокий объем закупки — 345 тыс. т — и все кроме одного суда из России — это показатель того, что спрос в новом сезоне формируется на достаточно хорошем уровне, и российские поставщики остаются конкурентоспособными, сказал «Агроинвестору» руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. «Цена без учета дополнительных расходов на рыночном уровне в $227-228 за тонну FOB. Это существенно выше, чем в начале сезона в прошлом году, когда она составляла около $195-200/т», — добавил он.



На тендер GASC поступило 19 предложений от 15 компаний общим объемом 1,12 млн т российской, румынской и украинской пшеницы. Самым дорогим было предложение от Cargill - $243 за тонну румынской пшеницы. На предыдущем тендере, прошедшем 11 марта, Зерновое агентство Египта закупило 360 тыс. т румынской пшеницы по $281,49/т с фрахтом по $15,91/т.

