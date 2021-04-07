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Конференция Russian Meat & Feed Industry — 2021

Аналитика

Российские экспортеры выиграли пять из шести лотов на тендере GASC

Египет закупил 345 тысяч тонн продовольственной пшеницы

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

На тендер GASC поступило 19 предложений от 15 компаний общим объемом 1,12 млн тонн
flickr.com
На тендер GASC поступило 19 предложений от 15 компаний общим объемом 1,12 млн тонн
flickr.com

На прошедшем 6 апреля тендере Зернового агентства Египта (GASC) по закупке продовольственной пшеницы пять из шести лотов выиграли российские экспортеры.

В целом Египет закупил 345 тыс. т пшеницы с поставкой с 1 по 10 августа и оплатой по аккредитиву. 55 тыс. т украинской пшеницы отгрузит Olam, остальной объем придется на российское зерно. 110 тыс. т поставит GTCS из порта Туапсе, 120 тыс. т — «Агро АСТ», 60 тыс. т — «Грейн Экспорт» (обе компании будут вести отгрузку из Новороссийска). Цена FOB у GTCS и «Агро АСТ» составила $234/т, фрахт — $18,75 и $18 за тонну соответственно. «Грейн Экспорт» выиграл с ценой FOB $233/т (на $0,1/т больше, чем Olam), стоимость фрахта — $18/т.

«Это, безусловно, позитивный сигнал всему мировому рынку. Российские экспортеры зерна быстро адаптируются к новой регуляторной среде и не планируют терять конкурентоспособность на мировом рынке», — прокомментировал итоги тендера председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

Достаточно высокий объем закупки — 345 тыс. т — и все кроме одного суда из России — это показатель того, что спрос в новом сезоне формируется на достаточно хорошем уровне, и российские поставщики остаются конкурентоспособными, сказал «Агроинвестору» руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. «Цена без учета дополнительных расходов на рыночном уровне в $227-228 за тонну FOB. Это существенно выше, чем в начале сезона в прошлом году, когда она составляла около $195-200/т», — добавил он.

На тендер GASC поступило 19 предложений от 15 компаний общим объемом 1,12 млн т российской, румынской и украинской пшеницы. Самым дорогим было предложение от Cargill - $243 за тонну румынской пшеницы. На предыдущем тендере, прошедшем 11 марта, Зерновое агентство Египта закупило 360 тыс. т румынской пшеницы по $281,49/т с фрахтом по $15,91/т.

Екатерина Шокурова 

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