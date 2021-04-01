В России начали расчет ценовых индексов на зерно

Значения индексов будут определяться ежедневно по будням В. Бычков

С 1 апреля в России начинается регистрация на бирже контрактов на экспорт зерна. На их основе будут рассчитываться ценовые индексы, необходимые для определения размера гибких вывозных пошлин на пшеницу, кукурузу и ячмень. Сами пошлины будут действовать со 2 июня. Ценовой порог, при котором пошлина взиматься не будет — $200 за тонну пшеницы (независимо от содержания протеина) и $185 — за тонну ячменя и кукурузы. При превышении этих значений пошлина будет рассчитываться по формуле 70% от разницы базовой цены (индекса) и $200/185.



В конце марта правление Национальной товарной биржи утвердило методику расчета ценовых индексов на зерновые. Они будут определяться на основании цен, по которым заключены внебиржевые договоры на условиях FOB с поставкой в соответствующих портах, и объемов поставок по этим договорам. Для пшеницы и ячменя базисами будут порты Черного моря — Новороссийск, Туапсе, Тамань, Кавказ, для кукурузы кроме этих — еще и порты Азовского моря (Ростов, Азов, Таганрог, Ейск).



Значения индексов будут определяться ежедневно по будням, в долларах США за тонну зерновых. Они будут рассчитываются как средневзвешенная по объему цена внебиржевых договоров. При этом среди условий включения договоров в расчет индекса — поставка по нему в период 60 календарных дней после даты расчета индекса. Рассчитывать пошлину планируется раз в неделю.



Гендиректор Института аграрного рынка Дмитрий Рылько отмечает, что к нынешнему механизму расчета плавающей экспортной пошлины на зерно очень много вопросов. «По факту, экспортерам предлагают сыграть в «русскую рулетку» - заключить контракт, а размер пошлины узнать только ко времени отгрузки. Естественно, экспортерам придется перекладывать риск роста пошлины на поставщиков, то есть аграриев. И это — только один из множества вопросов», — подчеркивает эксперт.



Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов говорит, что само по себе введение пошлины — негативный фактор для рынка, а схема ее расчета еще сильнее ухудшает ситуацию, так как приведет к тому, что экспортерам придется работать в условиях неопределенности. «Ежедневные индексы и расчет пошлины на неделю вперед — огромные риски для трейдеров, которые будут переложены на сельхозпроизводителя», — прокомментировал он «Агроинвестору». К тому же, в сложившейся ситуации экспортеры могут стараться контрактоваться на более короткие сроки, что очень непросто. Тот же GASC заключает контракты на полтора месяца вперед, обращает внимание эксперт. «В итоге России, вероятно, будет сложно участвовать в крупных тендерах, — допускает Сизов. — Конечно, наиболее оптимальным решением была бы отмена пошлины, однако если уж делать ее плавающей, то по крайней мере, раз в квартал, чтобы у экспортеров была хоть какая-то предсказуемость».



По мнению вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александра Корбута, методика расчета пошлины требует доработки. «Во-первых, ее фактический размер может сильно отличаться от того, который рассчитывается при заключении контракта, ведь как правило, с момента подписания договора до отгрузки проходит полтора-два месяца, — сказал он «Агроинвестору». — Во-вторых, пошлина рассчитывается по какой-то абстрактной пшенице, хотя зерно может быть и продовольственным, и фуражным, и пророщенным, и все эти категории отличаются по стоимости. Такой подход может демотивировать аграриев производить и отгружать качественное зерно, так как за него они заплатят такую же пошлину, как за пшеницу более низкого качества».



Корбут считает, что методика расчета пошлины может измениться. «Первым звонком к тому является предложение по расчету пошлины на подсолнечное масло, которая будет составлять 70% от разницы между индикативной ценой и базовой ценой, — говорит он. — При этом пошлина рассчитывается исходя из базовой цены мировых агентств за месяц до ее введения, хотя оптимально должна определяться на любые экспортные товары минимум за два месяца до отгрузки. Главное — чтобы здравый смысл превысил боязнь внести изменения».

