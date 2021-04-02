Прогноз экспорта российского зерна повышен

Цены на пшеницу снижаются Е. Разумный

Прогноз экспорта зерна в апреле повышен с 1,36 млн т до 1,6 млн т, в том числе вывоз пшеницы составит около 0,9 млн т, ячменя — 0,4 млн т, кукурузы — 0,3 млн т, рассказал «Агроинвестору» руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. Эксперт отметил, что причиной корректировки стал переход части объема пшеницы на апрель и более активная, чем ожидалось, контрактация ячменя и кукурузы. «При этом экспорт зерна в марте снизится на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметил он. Оценочно, в прошлом месяце было отгружено около 2,55 млн т зерна против 3,9 млн т в марте прошлого года, в том числе около 0,9 млн т пшеницы (3,07 млн т), 0,68 млн т ячменя (0,25 млн т) и 0,92 млн т кукурузы (0,27 млн т).



По данным Павенского, за прошедшую неделю цена тонны пшеницы с 12,5% протеина с поставкой в апреле-мае упала сразу на $18,5/т до $248/т FOB. «Рынок неактивен, спроса на российскую пшеницу нет. Новый урожай котируется по $228/т», — сказал эксперт. Он также отметил, что на внутреннем рынке цена пшеницы 4-го класса упала на 250 руб. до 14,5 тыс. руб. за тонну, но по отдельным горящим контрактам цены превышают 15 тыс. руб./т. При это закупочная активность крайне низкая, в прошлом году в это время цена составляла 15,5 тыс. руб./т. По словам Павенского, закупочные цены на малой воде опустились на 159 руб. до 14 тыс. руб./т без НДС. В прошлом году они были на уровне 14,6 руб./т.



По прогнозу директора аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елены Тюриной, экспорт зерна в апреле составит 1,5-1,7 млн т, из них 1 млн т придется на пшеницу. По итогам марта Россия вывезла 2,89 млн т зерна, в том числе примерно 1,9 млн т пшеницы, 830 тыс. т ячменя и 770 тыс. т кукурузы, оценила она. «Но активный экспорт ячменя и кукурузы был только до 15 марта, когда ввели экспортные пошлины на эти агрокультуры. Тогда отгрузки составляли порядка 50 тыс. т в сутки, что выше, чем в текущем и предыдущем сезоне. Отгрузки пшеницы были меньше, чем в феврале и марте прошлого года», — сказала Тюрина «Агроинвестору». По ее словам, в среднем за март ежедневные объемы экспорта зерна составили около 70 тыс. т, из них 50 тыс. т приходилось на пшеницу, остальное — ячмень и кукуруза. «Спрос на нашу пшеницу в целом снижается, потому что в преддверии начала действия экспортных пошлин наши основные покупатели закупили больше, чем в аналогичный период прошлого сезона. На этом фоне до следующего сезона спрос будет минимальным», — добавляет Тюрина.



Тюрина отмечает, что после введения экспортных пошлин и в условиях снижения цен на мировом рынке цена французской пшеницы снизилась до $260 за тонну, российской — до $250 за тонну. «Экспортный потенциал, по моим оценкам, с апреля до конца сезона составляет 10 млн т зерна, из них 7 млн т пшеницы, порядка 700 тыс. т ячменя и около 2,3 млн т — кукурузы. Но я думаю, что показатель ежемесячных отгрузок будет низким, и потенциальные экспортные объемы мы не вывезем, — думает она. — В лучшем случае, мы будем отгружать по 1-1,2 млн т пшеницы в месяц, то есть за три месяца — примерно 4 млн т, по ячменю и кукурузе — 100-150 тыс. т в месяц». Также Тюрина обращает внимание на то, что в Европе прогнозируется хороший урожай. В этих условиях можно ожидать дальнейшего снижения мировых цен и обострения конкуренции. «С экспортными пошлинами России будет сложно конкурировать на рынке», — считает она.

