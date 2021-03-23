Пошлины на экспорт зерна снизили темпы отгрузок

Главным драйвером внутренних цен являются переработчики и животноводы «Черкизово»

Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя, введенные правительством России, привели к резкому снижению объемов отгрузок этих агрокультур. Так, по информации директора аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елены Тюриной, если в период с 1 по 15 марта экспорт кукурузы и ячменя активизировался, то с 15 марта резко упал в десять раз, рассказала она «Агроинвестору».



«До введения пошлин всего за 14 дней с начала марта было вывезено 662 тыс. т ячменя и 755 тыс. т кукурузы. Это очень большие показатели, у нас таких ежедневных отгрузок не было на протяжении всего истекшего сезона. Перед введением пошлин с 15 марта мы видели активный спрос на российский ячмень и кукурузу. А уже с 15 по 21 марта экспорт резко упал, — прокомментировала Тюрина. — Если ежедневно в период с 1 по 15 марта отгружалось 47 тыс. т ячменя и 54 тыс. т кукурузы, то с 15 марта поставки ячменя упали более чем в 10 раз, ежедневные отгрузки составили 5,5 тыс. т, а кукурузы — 4,2 тыс. т». Что касается пшеницы, то с 1 по 15 марта было вывезено 371 тыс. т, после этого — 302 тыс. т. «При этом после 15 марта ежедневные отгрузки несколько выросли, если ранее они составляли 25,5 тыс. т в сутки, то после 15-го марта — 60 тыс. т в сутки», — привела данные Тюрина, уточнив, что этот показатель меньше, чем за весь истекший сезон.



Тюрина также отметила важность того, что сейчас происходит снижение цен мирового рынка. «Конкуренты, у которых есть зерно для экспортных поставок, осознанно снижают цену для уменьшения конкурентоспособности российской пшеницы, ячменя и кукурузы, — считает она. — С начала месяца цены на французскую пшеницу снизились на 8%, на американскую — на 5%, российская подешевела на 5,3%. Темпы снижения цен на европейскую пшеницу выше, чем в России. Сейчас мы находимся в балансе с ценой на французскую пшеницу, а учитывая пошлины, сокращается рентабельность экспорта».



Тюрина также отметила, что сейчас наблюдается падение экспортной выручки. «Экспортеры давят на производителей, соответственно, последние снижают отпускную цену, а в итоге падает рентабельность и того, и другого бизнеса. Я считаю, что в данной ситуации мы не сможем полностью реализовать наш экспортный потенциал, и завершим сезон с большими переходящими остатками». Она также отметила, что с 1 по 15 марта экспортом пшеницы занимались 18 компаний, а с 15 марта по сегодняшний день — девять. По всем видам зерновых до 15 марта вели отгрузки 46 компаний, а с 15-го — только 16. Так, гендиректор «Грэйнпром» Максим Антонов рассказал «Агроинвестору», что компания остановила экспорт зерна после введения пошлин, потому что это стало невыгодно.



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин отмечает, что темпы экспорта зерна падают на фоне снижения спроса и цен на мировом рынке, а также в ожидании введения плавающей пошлины. «Цены FOB Новороссийск ушли ниже $270 за тонну, — сказал он «Агроинвестору». — Экспортеры не планируют уходить с рынка, но сокращают объемы закупок и корректируют закупочные цены в сторону понижения почти в ежедневном режиме. Сейчас главным драйвером внутренних цен являются переработчики и животноводы». Он добавил, что в мае экспортеры возьмут выжидательную позицию. «Рынок будет полностью в руках внутреннего спроса», — сказал Зернин.



Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский рассказал «Интерфаксу», что в марте Россия экспортирует за пределы ЕАЭС рекордные 920 тыс. т кукурузы — более трети поставок агрокультуры с начала текущего сельхозгода. Эксперт уточнил, что с начала сезона было вывезено 2,5 млн т кукурузы, а с 1 по 22 марта — 840 тыс. т. По словам Павенского, более половины всех поставок кукурузы в марте пришлось на Турцию — почти 490 тыс. т. «В результате она стала основным импортером российской кукурузы в этом сезоне, впервые за пять лет опередив Иран, — приводит его слова «Интерфакс». — Кроме этого, кукуруза активно вывозилась в Южную Корею».



Павенский также рассказал агентству, что экспорт пшеницы в марте составит около 1 млн т, ячменя — около 640 тыс. т. «В целом оценка экспорта зерна в марте повышена с 2,3 млн до 2,6 млн т, в основном за счет кукурузы», — добавил он. По его прогнозам, на фоне действующих пошлин на все основные зерновые агрокультуры и снижающихся мировых цен вывоз зерна в апреле может упасть до 1,4 млн т, в том числе пшеницы — «не превысить уровень марта в 1 млн т или даже снизиться». Павенский добавил «Агроинвестору», что в мае и июне, скорее всего, будет дальнейшее снижение объемов поставок.



С 15 марта в России вступили в силу экспортные пошлины на кукурузу в размере 25 евро за тонну и на ячмень — 10 евро за тонну. Они будут действовать до 1 июня 2021 года. Речь идет о поставках в пределах тарифной квоты, равной 17,5 млн т. Экспорт зерновых в объемах, превышающих ее, будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости продукции, но не менее чем 100 евро за тонну. Решение распространяется на продукцию, вывозимую из России за пределы Таможенного союза. Вырученные за счет взимания пошлины средства будут возвращены аграриям в виде субсидий.

