Минэкономразвития обсуждает пошлины на экспорт подсолнечника и масла

Правительство занимается дополнительным анализом мер по сдерживанию цен Д. Абрамов

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил о необходимости комплексного принятия решений по продлению экспортной пошлины на подсолнечник с решением по введению экспортных пошлин на растительное масло, пишет ТАСС. Министр отметил, что нужно учитывать разрыв по датам между сбором подсолнечника и производством масла. На данный момент решения по экспортным пошлинам нет, сказал Решетников. «Какие объемы и в какие сроки — сейчас обсуждается, в том числе на рабочей группе подкомиссии, которую я возглавляю <…> Я думаю, те параметры, которые мы получим, точно будем обсуждать на уровне правительства России, потому что там придется затронуть большой комплекс вопросов, — добавил министр. — В том числе фактор отношений внутри Евразийского экономического союза. <…> У нас границы открыты и надо неким образом провести консультации, это, возможно, потребует синхронизации с коллегами по союзу, а у них, вполне возможно, свое мнение по этому вопросу».



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что 18 марта на рабочей группе действительно обсуждался вопрос о продлении и повышении пошлин на подсолнечник, разговора об остальных масличных, пока не было. «Я полагаю, что вопрос о повышении пошлин на маслосемена подсолнечника и их продлении до нового сезона обсуждается только по инициативе Масложирового союза. По моему мнению, продление бессмысленно и бесполезно, — считает он. — По данным Росстата, за один месяц запасы подсолнечника в сельхозорганизациях снизились с 1,2 млн т до 730 тыс., масштабы закупок достаточно большие. За 2-2,5 месяца переработчики могут эту семечку успешно закупить. Вопрос — что мы ограничиваем, воздух? Союз экспортеров зерна эту мысль поддерживает».



Корбут также отметил, что введение демпфера на масло по аналогии с зерновым (пошлина на экспорт, которая возвращается в агросектор в виде субсидий) — вполне реальный инструмент, сейчас обсуждаются «вполне конкретные параметры, каким он может быть, и он может появиться с начала нового сезона». «Продление и повышение пошлин станет еще одним мощным раздражителем для сельхозпроизводителей, причем, это никак не повлияет на цены на масло. Поэтому я надеюсь, что такое решение не будет принято», — добавил Корбут.



По его словам, мировой рынок достаточно сложный, а конечные переходящие запасы подсолнечного масла в конце сезона составят порядка 5% от потребления и это «критически мало». «Рынок живет двумя вещами: ресурсами и информацией. Потери нового урожая непонятны, прогнозировать сложно, но явно они будут выше, чем в прошлом году. На прошлой неделе Роттердам вырос до $1,8 тыс. за тонну масла, а к понедельнику упал до $1,6 тыс./т. Это достаточно глубокое падение. И главное, что покупателя на $1,6 тыс. за тонну просто физически нет», — отметил Корбут.



Любая новость об ограничениях со стороны России, которая является одним из крупнейших мировых экспортеров подсолнечного масла, позволяет спекулянтам поддерживать разговор о том, что «в России все не прогнозируемо и может случиться что угодно», продолжает Корбут. «Потому что предыдущие ограничения, которые не дали результата с точки зрения снижения цен весной прошлого года, раскрутили мировые цены на масло. То же самое мы имеем и сегодня — экспорта нет, а цена растет. Вопрос — какой смысл в этой пошлине, если она просто не работает? Это выступает уже как протекционизм государства в отношении одной из отраслей экономики за счет другой», — рассуждает он. Корбут добавил, что цены на подсолнечное масло и масличные агрокультуры в ближайшей перспективе будут зависеть от того, что станет с мировым рынком. «Активного спроса нет. Если цена на мировом рынке будет на текущем уровне, то, я думаю, цена на семечку станет плавно и незначительно расти», — считает он.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько оценивает вероятность продления экспортных пошлин на подсолнечник как высокую, сказал он «Агроинвестору». «Мировой рынок нервничает и пока находится на разогреве. Мы из мирового рынка уже выжали все, что можно своим демпферами», — говорит эксперт. Кроме того, по его словам, в перспективе разговоры о пошлинах приведут к многочисленным негативным последствиям. «У нас люди запутались и не понимают, что будет дальше. У нас отсутствует долгосрочный горизонт для планирования действий аграриев и не только», — прокомментировал Рылько. Он также отметил, что в России «уже давно принят тотальный демпфер на все».



Так, по словам Решетникова, сейчас правительство занимается дополнительным анализом мер по сдерживанию цен на сахар и масло в России, пишет «Интерфакс». «Рост мировых цен на продовольствие в целом продолжается. По пшенице есть определенная стабилизация, но если посмотрим по сахару и маслу, то рост мировых цен составил 30%», — заявил министр. Он отметил, что ситуация беспокоит руководителей ответственных ведомств. Решетников также сказал, что сейчас готовится демпфер по подсолнечному маслу, чтобы «срезать этот пик цен». Ранее Reuters со ссылкой на источники в отрасли сообщил, что механизм демпфера может быть введен и на сахар. При этом соглашение о фиксации цен на сахар и подсолнечное масло, которые поставщики и ритейлеры подписали в декабре 2020 года, продлеваться не будет — цены отпустят.



Накануне пресс-служба Минсельхоза сообщала, что в России уменьшилась стоимость зерна, а также стабилизировалась цена на хлеб, мукомольную продукцию и молочные продукты, ситуация с обеспечением населения социально значимыми продуктами также стабилизировалась. Снижения удалось добиться, в частности, за счет механизма квотирования и введения дополнительных пошлин на экспорт зерна, после чего экспорт стал невыгоден производителям, отметило министерство.

