«СовЭкон»: цены на подсолнечник могут вырасти на 10%

Возможное введение пошлины на масло может изменить конъюнктуру рынка Pixabay

Двухнедельное падение цен на подсолнечник прекратилось, и в ближайшее время ожидается рост цен минимум на 10%, прогнозирует аналитический центр «СовЭкон». На прошлой неделе средние цены на подсолнечник укрепились на 625 руб. и составили 42,5 тыс. руб. за тонну (без НДС) на фоне повышения закупочных цен маслозаводами. Аналитики центра отметили, что основной фактор, который может резко поменять конъюнктуру, — введение экспортной пошлины на масло. «Однако пока этот риск нам и участникам рынка, продолжающим повышать цены на масло, кажется низким», — уточняет «СовЭкон».



Ранее за две недели цены упали примерно на 8%. По словам экспертов «СовЭкона», снижение цен на подсолнечник на фоне их роста на масло в России и в мире выглядело странным, тем более, запасы подсолнечника в стране находятся на многолетних минимумах. При этом многие заводы начали поднимать закупочные цены, однако часть предприятий продолжает публиковать старые цены, по факту покупая заметно дороже, отмечает «СовЭкон». Уровень экспортных цен на подсолнечное масло вырос на $60 до $1,5 тыс./т FOB, на внутреннем рынке котировки установили очередной рекорд в 101,8 тыс. руб./т (с НДС), сообщил центр.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко подтвердил «Агроинвестору», что повышение цен на 10% — еще не предел, а, скорее, минимум. «Дело в том, что для всех загадка, что будет предпринимать правительство после 1 апреля. Соглашение по ценам между производителями и правительством, которое действует по маслу и по сахару, актуально в течение первого квартала. А что дальше? — задается вопросом эксперт. — Есть угроза того, что кабмин будет вводить ограничения на экспорт подсолнечного масла. И таким образом мы можем получить сложную ситуацию с ценами. Власти будут контролировать экспорт, но не смогут контролировать мировые цены». По словам эксперта, мировые цены росли очень активно и высоко поднялись: сейчас на FOB Роттердам цена подсолнечного масла составляет $1,6 тыс./т.



«Выйти из этой ситуации так, чтобы сейчас цены снизились, не получится — учитывая стоимость других масел, это станет возможным в апреле. Но, при этом внутренние цены удерживаются от адекватного подъема, который произошел на мировом рынке, повышением экспортных пошлин, — продолжает Петриченко. — Наша внутренняя цена при таком экспортном паритете должна быть 110-120 тыс. руб. за тонну сырого подсолнечного масла». Эксперт добавил, что цена на подсолнечное масло могла подняться уже давно, но этого не произошло из-за ожидания введения пошлины. «Если ее введут, это будет очень сильный удар по ценам на масло», — заключил Петриченко.



В конце февраля директор Масложирового союза Михаил Мальцев рассказывал «Агроинвестору», что союз рассчитывает на увеличение посевов масличных в этом году, особенно с учетом возможного пересева озимых зерновых весной. «При этом экономика производства останется на высоком уровне. Мы прогнозируем закупочную цену в начале сезона в районе 26 тыс. за тонну», — сказал Мальцев. По его словам, союз будет просить продлить нынешние ограничения на экспорт подсолнечника. Мальцев выразил надежду на то, что пошлины на семечку будут продлены с 1 июля до 1 сентября 2021 года.

