Цены на подсолнечник резко снизились

Динамика цен на масло и подсолнечник плохо предсказуема Pixabay

Крупные переработчики подсолнечника на прошлой неделе снизили закупочные цены на сырье на 2-5 тыс. руб./т в среднем до 43,2 тыс. руб./т, говорится в обзоре аналитического центра «СовЭкон». Аналитики считают, что причина в опасениях введения экспортной пошлины на масло или попытке «продавить» внутренний рынок подсолнечника. «Мы считаем, что второй вариант более вероятен», — уточняется в сообщении. При отсутствии новостей об экспортной пошлине рынок подсолнечника начнет расти и обновит ценовые рекорды в текущем сезоне, прогнозирует «СовЭкон».



Аналитики отмечают, что это первое снижение цен на подсолнечник в 2021 году. «До этого котировки неуклонно росли вслед за мировыми и российскими ценами на масло. Уровень цен в 45,2 руб./т, достигнутый в середине февраля, был рекордным», — говорится в сообщении центра. По данным «СовЭкона», на прошлой неделе стоимость подсолнечного масла увеличилась на 325 руб. до 99,82 тыс. руб. за тонну на фоне повышения экспортных цен, которые прибавили $75 до $1,33 тыс. за тонну.



Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев рассказал «Коммерсанту», что запасы подсолнечника сейчас находятся на уровне 2 млн т, но сельхозпроизводители придерживают поставки, «разгоняя» цены. По его мнению, переработчики работают в минус и больше не готовы наращивать убытки. Причиной их плохого финансового состояния Мальцев называет ограничение отпускных цен на масло в розницу при высокой стоимости сырья. Он ожидает, что цены на подсолнечник в ближайшей перспективе могут опуститься ниже 40 тыс. руб. за тонну, рассказал он изданию.



Гендиректор «Русагро» Максим Басов рассказал «Коммерсанту», что в отрасли сейчас высокая неопределенность, в связи с чем некоторые переработчики, уже подписавшие контракты до лета, не хотят увеличивать риски, закупая подсолнечник по высокой цене. Директор «СовЭкона» Андрей Сизов уточнил изданию, что фиксация отпускных цен на масло касается только бутилированного масла, поэтому имеет «ограниченный негативный эффект для производителей». По его мнению, при нынешней экспортной цене масла подсолнечник должен стоить около $660 за тонну без НДС и выше. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сказал «Коммерсанту», что сейчас риски введения экспортной пошлины на подсолнечное масло выросли на фоне возникших у производителей сложностей с поставками дешевой продукции на полки. «В результате компании были вынуждены снизить закупочные цены на сырье», — объяснил он.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко рассказал «Агроинвестору», что рынок ожидает введения экспортной пошлины на подсолнечное масло, поэтому прогнозировать ситуацию с ценами на масло и подсолнечник очень сложно. Цены на эти продукты сейчас формируются нерыночным образом, они очень непредсказуемы, отмечает эксперт. «Из-за слухов о введении пошлины подсолнечное масло на мировом рынке дорожает, цена доходит более чем до $1,4 тыс. за тонну. При этом внутренний рынок по аналогичной причине остановился или немного просел», — сказал Петриченко. По его словам, экспортировать подсолнечник сейчас нереально из-за действия пошлины в 30%, а ограничение цен на бутылку фасованного подсолнечного масла приводит к тому, что производство такой продукции становится нерентабельным.



В отрасли сейчас ходят разговоры о том, что некоторые переработчики специально сокращают производство бутилированного масла, на которое зафиксирована цена, при этом сложно сказать, чего они добиваются этими действиями. «Сначала они добились закрытия экспорта подсолнечника путем введения пошлины, теперь у них палка о двух концах: с одной стороны, ограничен экспорт, с другой — ограниченные приказным образом цены на подсолнечное масло. Наверное, отрасль не ожидала такого поворота», — считает Петриченко. О том, что производители сознательно сокращают выпуск бутилированного масла или уходят в некие ниши — производят больше масла с какими-то добавками — «Агроинвестору» также рассказывали два источника на рынке.



Соглашения о снижении и стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар правительство, крупнейшие торговые сети и производители подписали 16 декабря 2020 года. Это произошло после того, как на рост цен обратил внимание президент Владимир Путин. Оптовая цена на масло до конца первого квартала зафиксирована на уровне 95 руб./л, розничная — 110 руб./л. При этом Минэкономразвития предупреждало, что, если соглашение не будет выполняться, может быть введена пошлина на экспорт масла в размере 15%, но не менее135 евро за тонну. Масложировой союз не раз отмечал, что договоренности соблюдаются, однако на прошлой неделе признал, что риск пошлины продолжает висеть «дамокловым мечом» над переработчиками.

