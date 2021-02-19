Правительство одобрило проект закона «О семеноводстве»

Ряд предложений участников рынка о необходимости доработки закона пока не учли flickr.com

Правительство одобрило и решило внести в Госдуму законопроект «О семеноводстве», который направлен на развитие рынка семян в России, сообщает пресс-служба кабмина. Разработкой законопроекта занимался Минсельхоз. В новой редакции закона, представленной 17 февраля премьер-министром Михаилом Мишустиным, определены базовые понятия и регламентированы основные процессы, связанные с производством, реализацией и хранением семян, также предполагается установление подзаконных актов, определяющих требования к качеству семенного материала.



Документ, в частности, предусматривает создание федеральной государственной информационной системы в области семеноводства сельскохозяйственных растений. Благодаря этому цифровому ресурсу сельхозпроизводители смогут получить информацию о наличии на рынке качественного посевного материала с заданными характеристиками, а также узнать подходят ли указанные семена для воспроизводства в конкретных условиях. Также уточнен порядок включения новых сортов в государственный реестр селекционных достижений, согласно которому каждый сорт должен будет пройти испытания с учетом региональной специфики. Мишустин отметил, что это важный документ для агропромышленного сектора страны. «Именно от посевного материала зависят хорошие урожаи и, конечно, рентабельность многих хозяйств», — подчеркнул он.



Президент Национальной ассоциации производителей семян кукурузы и подсолнечника (НАПСКиП) Игорь Лобач в апреле прошлого года заявлял, что представители шести отраслевых союзов и ассоциаций подписали резолюцию против некоторых мер, определенных в законе. Всего на тот момент были выработаны 36 замечаний, четыре из них были определены как принципиальные, без учета которых по мнению членов ассоциации лучше было бы работать по старой редакции. В итоге, когда законопроект был внесен в правительство, почти никакие замечания учтены не были.



Сейчас Лобач рассказал «Агроинвестору», что четыре важных вопроса все-таки удалось решить. «Первый вопрос — это лицензирование селекционно-семеноводческой деятельности. Нам удалось исключить этот пункт из проекта. Второй вопрос — введение генетических паспортов. Был план ввести их с 1 января 2024 года. Мы обратимся в Госдуму с предложением, чтобы этот срок не обозначать, либо определить его в районе 2030 года, но главное — прописать, что генетические паспорта должны вводиться по мере принятия методик, утвержденных правительством. Генетические паспорта будут играть важную роль для защиты от контрафакта и защиты авторских прав», — рассказал он.



Третьим важным вопросом в обсуждении законопроекта стала проверка всех партий семян на наличие ГМО за счет производителя. Лобач считает, что определение сортовых и посевных показателей должно проводиться за счет средств федерального бюджета. «Нас в правительстве услышали и согласились, что тотально проверять отечественную селекцию не нужно, даже в научных целях, потому что как бы мы не проверяли, выявить ГМО можно только зная маркеры. Поэтому мы выступали категорически против. В результате пришли к компромиссному решению: проверки будут проходить в плановом порядке и за счет бюджета в рамках госзаданий», — объяснил он. Четвертым вопросом стала проверка процесса выращивания, подготовки и хранения семян и задействованных при этом средств производства. «В последнем варианте законопроекта, одобренном правительством, проверке подлежат только обязательные требования, к которым относятся только сортовые и посевные качества», — отметил Лобач.



Он также обратил внимание, что в законе все еще остаются недостатки. «В связи с тем, что в Доктрине продовольственной безопасности прописано, что доля семян отечественной селекции должна достигнуть 75% к 2024 году, сейчас отдельные компании продвигают идею о том, что семена иностранной селекции, выращенные на территории России, попадают под статус отечественных. Мы с этим не согласны, в доктрине же четко прописано: «отечественной селекции». Поэтому мы писали, что в понятийный аппарат документа необходимо включить понятия “семена отечественной селекции”, “семена иностранной селекции”, “семена иностранной селекции, выращенные в России”», — рассказал Лобач.



Он отметил, что с учетом того, что Россия закрывает рынок от иностранных хороших гибридов, стоит задача сделать так, чтобы иностранные семеноводческие компании не ушли из страны. «Нужно, чтобы иностранные компании локализовывали производство у нас. А для этого они должны четко понимать критерии локализации, поэтому мы предложили утвердить понятие — что такое «локализация». Это наше предложение не учли. Мы будем продолжать просить, чтоб в закон были включены эти понятия», — заявил Лобач и добавил, что после принятия закона понадобится еще три-пять лет, чтобы подписывать подзаконные акты.

