разделы

реклама

журналы

USD

73.852 (-0,01%)

EUR

89.655 (0,42%)

MOEX

3424.06 (0,70%)

BRENT

63.2 (-1,14%)

Пшеница

663 (0,09%)

Сахар

17.51 (3,24%)

USD

73.852 (-0,01%)

EUR

89.655 (0,42%)

MOEX

3424.06 (0,70%)

BRENT

63.2 (-1,14%)

Пшеница

663 (0,09%)

Сахар

17.51 (3,24%)

USD

73.852 (-0,01%)

EUR

89.655 (0,42%)

MOEX

3424.06 (0,70%)

BRENT

63.2 (-1,14%)

Пшеница

663 (0,09%)

Сахар

17.51 (3,24%)

USD

73.852 (-0,01%)

EUR

89.655 (0,42%)

MOEX

3424.06 (0,70%)

BRENT

63.2 (-1,14%)

Пшеница

663 (0,09%)

Сахар

17.51 (3,24%)

USD

73.852 (-0,01%)

EUR

89.655 (0,42%)

MOEX

3424.06 (0,70%)

BRENT

63.2 (-1,14%)

Пшеница

663 (0,09%)

Сахар

17.51 (3,24%)

Russian Meat & Feed Industry — 2021

Аналитика

Правительство одобрило проект закона «О семеноводстве»

Его основная цель — создание необходимых условий для эффективного развития рынка семян в России

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Ряд предложений участников рынка о необходимости доработки закона пока не учли
flickr.com
Ряд предложений участников рынка о необходимости доработки закона пока не учли
flickr.com

Правительство одобрило и решило внести в Госдуму законопроект «О семеноводстве», который направлен на развитие рынка семян в России, сообщает пресс-служба кабмина. Разработкой законопроекта занимался Минсельхоз. В новой редакции закона, представленной 17 февраля премьер-министром Михаилом Мишустиным, определены базовые понятия и регламентированы основные процессы, связанные с производством, реализацией и хранением семян, также предполагается установление подзаконных актов, определяющих требования к качеству семенного материала.

Документ, в частности, предусматривает создание федеральной государственной информационной системы в области семеноводства сельскохозяйственных растений. Благодаря этому цифровому ресурсу сельхозпроизводители смогут получить информацию о наличии на рынке качественного посевного материала с заданными характеристиками, а также узнать подходят ли указанные семена для воспроизводства в конкретных условиях. Также уточнен порядок включения новых сортов в государственный реестр селекционных достижений, согласно которому каждый сорт должен будет пройти испытания с учетом региональной специфики. Мишустин отметил, что это важный документ для агропромышленного сектора страны. «Именно от посевного материала зависят хорошие урожаи и, конечно, рентабельность многих хозяйств», — подчеркнул он.

Президент Национальной ассоциации производителей семян кукурузы и подсолнечника (НАПСКиП) Игорь Лобач в апреле прошлого года заявлял, что представители шести отраслевых союзов и ассоциаций подписали резолюцию против некоторых мер, определенных в законе. Всего на тот момент были выработаны 36 замечаний, четыре из них были определены как принципиальные, без учета которых по мнению членов ассоциации лучше было бы работать по старой редакции. В итоге, когда законопроект был внесен в правительство, почти никакие замечания учтены не были.

Сейчас Лобач рассказал «Агроинвестору», что четыре важных вопроса все-таки удалось решить. «Первый вопрос — это лицензирование селекционно-семеноводческой деятельности. Нам удалось исключить этот пункт из проекта. Второй вопрос — введение генетических паспортов. Был план ввести их с 1 января 2024 года. Мы обратимся в Госдуму с предложением, чтобы этот срок не обозначать, либо определить его в районе 2030 года, но главное — прописать, что генетические паспорта должны вводиться по мере принятия методик, утвержденных правительством. Генетические паспорта будут играть важную роль для защиты от контрафакта и защиты авторских прав», — рассказал он.

Третьим важным вопросом в обсуждении законопроекта стала проверка всех партий семян на наличие ГМО за счет производителя. Лобач считает, что определение сортовых и посевных показателей должно проводиться за счет средств федерального бюджета. «Нас в правительстве услышали и согласились, что тотально проверять отечественную селекцию не нужно, даже в научных целях, потому что как бы мы не проверяли, выявить ГМО можно только зная маркеры. Поэтому мы выступали категорически против. В результате пришли к компромиссному решению: проверки будут проходить в плановом порядке и за счет бюджета в рамках госзаданий», — объяснил он. Четвертым вопросом стала проверка процесса выращивания, подготовки и хранения семян и задействованных при этом средств производства. «В последнем варианте законопроекта, одобренном правительством, проверке подлежат только обязательные требования, к которым относятся только сортовые и посевные качества», — отметил Лобач. 

Он также обратил внимание, что в законе все еще остаются недостатки. «В связи с тем, что в Доктрине продовольственной безопасности прописано, что доля семян отечественной селекции должна достигнуть 75% к 2024 году, сейчас отдельные компании продвигают идею о том, что семена иностранной селекции, выращенные на территории России, попадают под статус отечественных. Мы с этим не согласны, в доктрине же четко прописано: «отечественной селекции». Поэтому мы писали, что в понятийный аппарат документа необходимо включить понятия “семена отечественной селекции”, “семена иностранной селекции”, “семена иностранной селекции, выращенные в России”», — рассказал Лобач.

Он отметил, что с учетом того, что Россия закрывает рынок от иностранных хороших гибридов, стоит задача сделать так, чтобы иностранные семеноводческие компании не ушли из страны. «Нужно, чтобы иностранные компании локализовывали производство у нас. А для этого они должны четко понимать критерии локализации, поэтому мы предложили утвердить понятие — что такое «локализация». Это наше предложение не учли. Мы будем продолжать просить, чтоб в закон были включены эти понятия», — заявил Лобач и добавил, что после принятия закона понадобится еще три-пять лет, чтобы подписывать подзаконные акты.

Екатерина Шокурова 

Агроинвестор
Ринкон

Агроконсалтинг

Новый проект «Агроинвестора» и «Ринкон Менеджмент»

Оставить заявку
Загрузка...

рекомендации

"Агроинвестор" №02, февраль 2021

Журнал

"Агроинвестор" №02, февраль 2021
«Агротехника и технологии» №01, январь-февраль 2021

Журнал

«Агротехника и технологии» №01, январь-февраль 2021
Цены перевели на ручное управление. Правительство получило право устанавливать цены на продовольствие по своему усмотрению

«Агроинвестор»

Цены перевели на ручное управление. Правительство получило право устанавливать цены на продовольствие по своему усмотрению
Рынок сахара сбалансировался. В сезоне-2020/21 будет выработано до 5,2 млн т

«Агроинвестор»

Рынок сахара сбалансировался. В сезоне-2020/21 будет выработано до 5,2 млн т
Поглотители стартапов. В России идёт охота за прорывными технологиями

«Агротехника и технологии»

Поглотители стартапов. В России идёт охота за прорывными технологиями

реклама