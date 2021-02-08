разделы

реклама

журналы

USD

74 (-0,38%)

EUR

89.42 (-0,05%)

MOEX

3445.9 (1,57%)

BRENT

61.08 (0,86%)

Пшеница

657.4 (0,27%)

Сахар

16.27 (-0,91%)

USD

74 (-0,38%)

EUR

89.42 (-0,05%)

MOEX

3445.9 (1,57%)

BRENT

61.08 (0,86%)

Пшеница

657.4 (0,27%)

Сахар

16.27 (-0,91%)

USD

74 (-0,38%)

EUR

89.42 (-0,05%)

MOEX

3445.9 (1,57%)

BRENT

61.08 (0,86%)

Пшеница

657.4 (0,27%)

Сахар

16.27 (-0,91%)

USD

74 (-0,38%)

EUR

89.42 (-0,05%)

MOEX

3445.9 (1,57%)

BRENT

61.08 (0,86%)

Пшеница

657.4 (0,27%)

Сахар

16.27 (-0,91%)

USD

74 (-0,38%)

EUR

89.42 (-0,05%)

MOEX

3445.9 (1,57%)

BRENT

61.08 (0,86%)

Пшеница

657.4 (0,27%)

Сахар

16.27 (-0,91%)

Новый проект – Агроконсалтинг

Рынки

Посевы сахарной свеклы могут сократиться

Однако Минсельхоз рассчитывает на их расширение

Елена Максимова

| Агроинвестор |

Малые хозяйства не планируют расширять посевы, а некоторые даже отказываются от выращивания сахарной свеклы
Pixabay
Малые хозяйства не планируют расширять посевы, а некоторые даже отказываются от выращивания сахарной свеклы
Pixabay

Минсельхоз рассчитывает, что в этом году посевы сахарной свеклы увеличатся на 14,4% до 1,06 млн га, что будет способствовать стабилизации цен на сахар, сообщило ведомство. По его прогнозу, урожай агрокультруы может составить не менее 40 млн т, что позволит выработать около 6 млн т сахара. Этого объема будет достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка и формирования переходящих запасов, что в целом будет способствовать сохранению стабильной ситуации на рынке, считает министерство.

Аграрии в этом году действительно могут расширить посевы сахарной свеклы, подтверждает директор сельхозпредприятия «Флагман» (Краснодарский край) Сергей Зарудько. Он напоминает, что в прошлом году на Кубани — в основном свеклопроизводящем регионе — из-за засухи был очень низкий урожай — сбор с гектара в среднем составлял 18-20 т. «Нам удалось собрать 32 т/га, но при среднемноголетнем показателе в нашем регионе в 45 т/га это тоже немного», — сказал он «Агроинвестору».

Из-за низкой урожайности, а также падения курса рубля, цены на сахар начали расти, поэтому многие аграрии на этот год запланировали увеличение посевов, делится Зарудько. «Мы, например, планируем нарастить посевы на 50% до 250 га. Однако отмечу, что увеличивают площади под сахарной свеклой в основном крупные производители, а также вертикально интегрированные холдинги, имеющие собственные сахарные заводы. Малые хозяйства не планируют расширять посевы, а некоторые даже отказываются от выращивания сахарной свеклы в пользу кукурузы и подсолнечника», — рассказывает он.

Руководитель «Флагмана» полагает, что в целом по России в этом году площади под свеклой вырастут на 20% по сравнению с 2020-м. «Текущая отпускная цена на сахар в 36 тыс. руб./т для нас как производителей свеклы вполне приемлема, при условии, что ее не обвалят», — добавляет он, напоминая, что год назад в феврале цена на сахар составляла 19,7-20 тыс. руб./т.

Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов придерживается другого мнения: при отпускной цене сахара с завода в 36 тыс. руб./т независимым свекловодам сеять свеклу становится невыгодно. «Цена свеклы составляет примерно от 7,5% до 8,5% стоимости сахара или 2,7-3 тыс. руб./т. При такой цене сахарной свеклы растениеводы смогут заработать только при сверхвысокой урожайности и сахаристости свеклы, что бывает нечасто», — подчеркивает эксперт. Свекла — весьма капиталоемкая агрокультура — вложения в ее производство в 2020 году составляли примерно 100 тыс. руб./га, а в 2021-м будет минимум на 10% больше, прогнозирует Иванов. «Так, по нашим оценкам, себестоимость производства сахара из тростникового сырца без учета пошлины и процентов за кредиты сейчас составляет не менее 41 тыс. руб./т. То есть, установленная государством цена реализации свекловичного сахара не просто крайне низка, а заметно ниже мировых цен на сахар, чего вообще никогда не было в истории России до наступления эры перепроизводства (сезоны-2016/17 и 2019/20)», — рассказывает он.

Конечно, при цене в 36 тыс. руб./т вертикально интегрированные холдинги будут и дальше засевать запланированные площади, возможно, даже немного их увеличат, если позволяет земельный клин и севообороты, а независимые аграрии, которые не имеют долгосрочных договоров на продажу/переработку свеклы и собственных уборочных комбайнов, наверняка сократят площади или вовсе откажутся от производства свеклы при таких ценах, допускает Иванов.

Холдинг «Продимекс», крупнейший производитель сахара в стране, сохраняет посевы сахарной свеклы на стабильном уровне. «Опасения по поводу сокращения площадей под свеклой сторонними хозяйствами есть, мы стараемся этого не допустить, — говорит заместитель гендиректора «Продимекса» Вадим Ерыженский. — С одними заключаем долгосрочные контракты, других авансируем деньгами и семенами, третьим предоставляем возможность хранения выкопанной свеклы на наших площадках».

Иванов уверен, что чем раньше отменят регулирование цен на сахар, тем больше шансов, что посевы сахарной свеклы вырастут. «Дело в том, что агрокультуру начинают сеять с 20 марта, а порой и раньше, если позволяют погодные условия. К 20-му апреля на Юге сев обычно уже заканчивается, в Центре он обычно длится до середины мая. И если регулирование цен отменят слишком поздно, то большая часть производителей примет решение и уже посеет другие агрокультуры, отказавшись от сахарной свеклы, ведь нужно своевременно заказать, оплатить и получить семена», — прокомментировал эксперт «Агроинвестору».

Елена Максимова 

Агроинвестор
Ринкон

Агроконсалтинг

Новый проект «Агроинвестора» и «Ринкон Менеджмент»

Оставить заявку
Загрузка...

рекомендации

"Агроинвестор" №02, февраль 2021

Журнал

"Агроинвестор" №02, февраль 2021
«Агротехника и технологии» №01, январь-февраль 2021

Журнал

«Агротехника и технологии» №01, январь-февраль 2021
Цены перевели на ручное управление. Правительство получило право устанавливать цены на продовольствие по своему усмотрению

«Агроинвестор»

Цены перевели на ручное управление. Правительство получило право устанавливать цены на продовольствие по своему усмотрению
Рынок сахара сбалансировался. В сезоне-2020/21 будет выработано до 5,2 млн т

«Агроинвестор»

Рынок сахара сбалансировался. В сезоне-2020/21 будет выработано до 5,2 млн т
Поглотители стартапов. В России идёт охота за прорывными технологиями

«Агротехника и технологии»

Поглотители стартапов. В России идёт охота за прорывными технологиями

реклама