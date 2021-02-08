Посевы сахарной свеклы могут сократиться

Малые хозяйства не планируют расширять посевы, а некоторые даже отказываются от выращивания сахарной свеклы Pixabay

Минсельхоз рассчитывает, что в этом году посевы сахарной свеклы увеличатся на 14,4% до 1,06 млн га, что будет способствовать стабилизации цен на сахар, сообщило ведомство. По его прогнозу, урожай агрокультруы может составить не менее 40 млн т, что позволит выработать около 6 млн т сахара. Этого объема будет достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка и формирования переходящих запасов, что в целом будет способствовать сохранению стабильной ситуации на рынке, считает министерство.



Аграрии в этом году действительно могут расширить посевы сахарной свеклы, подтверждает директор сельхозпредприятия «Флагман» (Краснодарский край) Сергей Зарудько. Он напоминает, что в прошлом году на Кубани — в основном свеклопроизводящем регионе — из-за засухи был очень низкий урожай — сбор с гектара в среднем составлял 18-20 т. «Нам удалось собрать 32 т/га, но при среднемноголетнем показателе в нашем регионе в 45 т/га это тоже немного», — сказал он «Агроинвестору».



Из-за низкой урожайности, а также падения курса рубля, цены на сахар начали расти, поэтому многие аграрии на этот год запланировали увеличение посевов, делится Зарудько. «Мы, например, планируем нарастить посевы на 50% до 250 га. Однако отмечу, что увеличивают площади под сахарной свеклой в основном крупные производители, а также вертикально интегрированные холдинги, имеющие собственные сахарные заводы. Малые хозяйства не планируют расширять посевы, а некоторые даже отказываются от выращивания сахарной свеклы в пользу кукурузы и подсолнечника», — рассказывает он.



Руководитель «Флагмана» полагает, что в целом по России в этом году площади под свеклой вырастут на 20% по сравнению с 2020-м. «Текущая отпускная цена на сахар в 36 тыс. руб./т для нас как производителей свеклы вполне приемлема, при условии, что ее не обвалят», — добавляет он, напоминая, что год назад в феврале цена на сахар составляла 19,7-20 тыс. руб./т.



Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов придерживается другого мнения: при отпускной цене сахара с завода в 36 тыс. руб./т независимым свекловодам сеять свеклу становится невыгодно. «Цена свеклы составляет примерно от 7,5% до 8,5% стоимости сахара или 2,7-3 тыс. руб./т. При такой цене сахарной свеклы растениеводы смогут заработать только при сверхвысокой урожайности и сахаристости свеклы, что бывает нечасто», — подчеркивает эксперт. Свекла — весьма капиталоемкая агрокультура — вложения в ее производство в 2020 году составляли примерно 100 тыс. руб./га, а в 2021-м будет минимум на 10% больше, прогнозирует Иванов. «Так, по нашим оценкам, себестоимость производства сахара из тростникового сырца без учета пошлины и процентов за кредиты сейчас составляет не менее 41 тыс. руб./т. То есть, установленная государством цена реализации свекловичного сахара не просто крайне низка, а заметно ниже мировых цен на сахар, чего вообще никогда не было в истории России до наступления эры перепроизводства (сезоны-2016/17 и 2019/20)», — рассказывает он.



Конечно, при цене в 36 тыс. руб./т вертикально интегрированные холдинги будут и дальше засевать запланированные площади, возможно, даже немного их увеличат, если позволяет земельный клин и севообороты, а независимые аграрии, которые не имеют долгосрочных договоров на продажу/переработку свеклы и собственных уборочных комбайнов, наверняка сократят площади или вовсе откажутся от производства свеклы при таких ценах, допускает Иванов.



Холдинг «Продимекс», крупнейший производитель сахара в стране, сохраняет посевы сахарной свеклы на стабильном уровне. «Опасения по поводу сокращения площадей под свеклой сторонними хозяйствами есть, мы стараемся этого не допустить, — говорит заместитель гендиректора «Продимекса» Вадим Ерыженский. — С одними заключаем долгосрочные контракты, других авансируем деньгами и семенами, третьим предоставляем возможность хранения выкопанной свеклы на наших площадках».



Иванов уверен, что чем раньше отменят регулирование цен на сахар, тем больше шансов, что посевы сахарной свеклы вырастут. «Дело в том, что агрокультуру начинают сеять с 20 марта, а порой и раньше, если позволяют погодные условия. К 20-му апреля на Юге сев обычно уже заканчивается, в Центре он обычно длится до середины мая. И если регулирование цен отменят слишком поздно, то большая часть производителей примет решение и уже посеет другие агрокультуры, отказавшись от сахарной свеклы, ведь нужно своевременно заказать, оплатить и получить семена», — прокомментировал эксперт «Агроинвестору».

